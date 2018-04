Nokia chce s OS Smarterphone kralovat levným skoro smartphonům

Ačkoli akvizice norské společnosti Smarterphone finským gigantem proběhla již loni v listopadu, celý proces se udál v tichosti. V médiích se o transakci téměř nemluvilo. O možných důvodech Nokie se začíná široce diskutovat až od okamžiku, kdy dobře informovaný novinář Eldar Murtazin v rozhovoru mluví o údajných námluvách Microsoftu a Nokie, které by mohly vyústit převzetím výroby chytrých telefonů ve Finsku softwarovým gigantem. Nokia spekulace rázně odmítla.

Společnosti úzce spolupracují již od jara loňského roku, kdy Nokia ohlásila vývoj smartphonů s novými windows phone. První takto vybavené telefony - Lumia 710 a 800 - jsou již na některých trzích v prodeji, u nás budou k mání v nejbližších týdnech.

Současná nabídka platforem u Nokie? Široká a nepřehledná

Aktuálně Finové u svých telefonů používají, kromě telefonních windows, také skomírající Symbian. Nejlevnější nokie jsou pak postaveny na odlehčené platformě S40. Nadějně vypadající MeeGo, kterým disponuje Nokia N9, společnost dobrovolně pohřbila ještě před vypuštěním přístroje na trh. Ačkoli byla nedávno uvolněna systémová aktualizace, dalších přístrojů se s největší pravděpodobností již nedočkáme. O fungujícím ekosystému typu iOS nebo Google Android tak nemůže být řeč.

Nokia N9

Na podzim se v souvislosti s Nokií mluvilo o linuxovém OS pro mobilní telefony s kódovým označením Meltemi. Také ten by měl zamířit do cenově dostupné kategorie chytrých telefonů.

Uvnitř společnosti se ale o Meltemi mluvilo už dříve, konkrétně v dubnu loňského roku, když její představitelé uvedli, že vývojáři MeeGo by plynule mohli přejít k práci na projektu Meltemi. Nokia tedy pohřbila MeeGo se silným potenciálem, aby následně mohla začít prakticky od píky budovat obdobný mobilní OS. Nepochybně promyšlená strategie se vzdáleným pozorovatelům jeví jako nesmyslná.

Plány do budoucna? Patrně segment levnějších přístrojů

V každém případě je z Finska cítit snaha udržet si dominanci v segmentu levných telefonů, které se některými rysy přibližují smartphonům. To v aktuálním portfoliu splňují telefony na platformě S40. Je totiž zřejmé, že ani aktualizace Windows Phone Tango, která má přijít ve druhém kvartálu tohoto roku, společnosti neumožní zaútočit v těch nejnižších cenových hladinách. Tango je určené právě do levnějších telefonů.

To by se jí však mohlo podařit právě díky Smarterphone OS. Nokia prezentuje převzetí této platformy jako součást svého strategického plánu s názvem Next Billion, v rámci kterého chce skrze své levné přístroje přinést zejména na rozvojové trhy (Brazílie, Indie, Čína) mobilní internet obrovské skupině populace (proto další miliarda).

Součástí bylo také říjnové představení levných telefonů řady Asha na platformě S40, kterou šéf Nokie Stephen Elop popisoval jako cenově dostupné telefony s funkcionalitou blízkou smartphonům. Cena nokií Asha by měla být mezi 75 - 140 dolary, ne všechny ale budou na našem trhu dostupné.

Telefony s OS Smarterphone ještě levnější než řada Asha

Naproti tomu by se mohla cena Smarterphone přístrojů pohybovat v rozmezí 25 - 75 dolarů, tedy ještě výrazně méně. OS Smarterphone byl v říjnu loňského roku aktualizován na verzi 3.2, díky které přibyla například podpora k provozu dvou SIM.

Zapracovalo se také na možnostech správy facebookového profilu, podporován je tak chat, posílání komentářů nebo nahrávání videí. Telefony si lépe rozumí s Twitterem, přímo z mobilu půjde i nahrávat videa na YouTube, které přehraje vestavěná aplikace.

Mnoho funkcí, které jsou pro současné uživatele mobilů důležité, servíruje platforma Smarterphone v mnohem příjemnější formě, než tomu u je u platformy S40.

Na YouTube je k vidění několik videí zachycujících používání telefonu Kyocera C4700, který běží na Smarterphone OS.

Výborně je zpracováno sdílení multimedií, kdy v menu zvolíte možnost sdílení a následně z nabídky velmi podobné androidu klepnete, zda chcete daný soubor poslat emailem, přes Bluetooth, formou MMS nebo sdílet na Facebooku s příslušným komentářem. Zadávání textu přitom vzhledem k menšímu displeji probíhá na dotykové numerické klávesnici, QWERTY by na takto malé ploše byla nepoužitelná.

Intuitivní je také import kontaktů z Facebooku do telefonního seznamu i následná volba komunikačního kanálu: přidržením na vybraném jménu v seznamu vyskočí nabídka na volání, zaslání SMS/MMS, e-mailu nebo zprávy na Facebook.

Základní přednosti telefonů s OS Smarterphone:

podpora sociálních sítí Facebook a Twitter

integrace kontaktů ze sociálních sítí do telefonního seznamu



multi-tasking



Java



webový prohlížeč Obigo Q7 (záložky, historie prohlížení, správce stahování)



widgety (hudební a video přehrávač, kalendář, předpověď počasí, hodiny)

odporový nebo kapacitní dotykový displej

čtečka RSS, galerie obrázků)



převodník jednotek a měn s automatickou aktualizací údajů

FM rádio



Bluetooth (podpora A2DP, HSP, FTP, AVRCP)



wi-fi (WEP, WPA, WPA2)

Přehled funkcí a podporovaných služeb OS Smarterphone je značně širší, ovšem i uvedené by spolu s velmi nízkou cenou mohly pro koncové uživatele znamenat zajímavý produkt.

Oficiálně z úst čelních představitelů Nokie zatím v souvislosti s novou platformou nezaznělo vůbec nic. Dočkat bychom se ale mohli v únoru v Barceloně.