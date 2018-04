Nokia chce prodat dvakrát víc fotomobilů

Prodej mobilních telefonů se zabudovaným fotoaparátem by se měl v letošním roce zvýšit na více než 140 milionů přístrojů z loňských 70 milionů. Oznámila to dnes finská společnost Nokia, která je největším výrobcem mobilních telefonů na světě. Firma dodala, že příjmy ze zábavních služeb pro mobily by měly do roku 2007 stoupnout více než čtyřnásobně.

Prezident společnosti Pekka Ala-Pietila na veletrhu v Hannoveru prohlásil, že tyto příjmy by se měly zvýšit na 60 miliard dolarů z loňských 13 miliard. Zábavní služby pro mobilní telefony v současnosti zahrnují především vyzváněcí melodie a jednoduché hry. Očekává se však, že se v příštích letech rozšíří o přehrávání videozáznamů, pokročilejší hry a hudbu díky přechodu spotřebitelů k modernějším přístrojům s barevným displejem.

Japonsko-švédský výrobce mobilních telefonů Sony Ericsson předpokládá, že mobilní telefony s fotoaparátem se budou v letošním roce na celkovém prodeji podílet zhruba 30 procenty. Německý konkurent Siemens ve středu uvedl, že všechny jeho nové modely budou vybaveny digitálním fotoaparátem, připomněla agentura Reuters.

Výzkumná společnost Gartner minulý týden oznámila, že celosvětový prodej mobilních telefonů by se měl v letošním roce zvýšit na 580 milionů z loňských 520 milionů přístrojů. Prodej by měl být podle firmy Gartner podpořen silnou poptávkou po mobilních telefonech s barevným displejem na vyspělých trzích a velkým zájmem o levné přístroje na rozvíjejících se trzích, jako jsou Čína, Indie a Rusko.