Nokia chce nabídnout telefon, který přežije desetiletí

Navrhnout mobilní telefon trvá podle jeho složitosti od devíti měsíců do jednoho roku. Procesu návrhu se účastní řada lidí z různých oborů, které se v dnešní době čím dál více prolínají. Inženýři tak úzce spolupracují s designéry, aby již v době vzniku prvních skic existovala poměrně přesná představa o tom, co je technicky možné a co není.

S designéry naopak úzce spolupracují vývojáři uživatelského prostředí, kteří se snaží využít designu telefonu ku prospěchu ovládání a snaží se například sladit vzhled prostředí se vzhledem samotného telefonu. Hlavni slovo v celku má však vždy marketingové a obchodní oddělení, které má jasný plán, co a jak chce prodávat.





Tímto složitým procesem projde každý mobilní telefon od kteréhokoli výrobce. Přístup finské Nokie se ovšem od ostatních výrobců možná trochu liší. Ukázala nám to prezentace přímo v designérském studiu v centru Londýna.

Proces návrhu mobilního telefonu totiž začíná již dlouho před samotnou prvotní skicou konkrétního přístroje. Nokia zaměstnává skupinu specialistů, kteří neustále provádějí průzkum mezi uživateli mobilních telefonů po celém světě. Vedoucím tohoto týmu je antropolog Jan Chipchase. On a jeho tým cestují po celém světě, aby zjistili, jak různí lidé používají své mobilní telefony a jaké jsou jejich potřeby. Potřeby technicky založených uživatelů většinou Chipchase zkoumá v Japonsku nebo Korei, kde je vysoké procento takových zákazníků a kde jsou nejdříve uváděny nové služby.

Naopak v Indii jeho tým prováděl dlouhodobý výzkum týkající se přizpůsobení uživatelského prostředí všem zákazníkům bez rozdílu národnosti a jazyka, jakým mluví. Právě v Indii je totiž největší procento lidí, kteří vůbec neumějí číst. Ale i ti chtějí používat mobilní telefony. Paradoxně z jejich neznalosti bychom mohli v budoucnu těžit všichni; na základě jejich potřeby a názorů by totiž mohla vzniknout budoucí uživatelská prostředí telefonů, která nebudou tak moc textově založena, jako je tomu dnes.





V poslední době se Chipchasův tým soustředil na projekt s názvem Future Urban. Výzkum probíhal v chudých čtvrtích několika prudce se rozvíjejících měst v rozvojových zemích. Do těchto čtvrtí se často stěhují lidé z venkova, kteří se snaží ve městě uchytit. Mezi těmito lidmi je mnoho takových, kteří budou za 10 – 15 let určovat tvář velkoměst jako Bombai, Rio nebo Acra, ve kterých výzkum probíhal.

Tito lidé dnes chtějí používat mobilní telefony, ale mnohdy na ně nemají dost peněz a také od nich očekávají funkce, které nám mohou připadat nepodstatné. Jenže ve skutečnosti se mohou právě požadavky takovýchto uživatelů ukázat jako velmi praktické a užitečné. Trend telefonů pro dvě SIM sice předběhl závěry Chipchasova výzkumu, ale možná právě díky závěrům z trhů jako je Afrika, Indie nebo Jižní Amerika se jednou telefonů pro dvě SIM dočkáme i od Nokie.





Navíc se v budoucnu jistě dočkáme ještě daleko širších možností individualizace mobilních telefonů. Právě na chudých trzích se totiž ukazuje, jak mobilní telefon reprezentuje svého majitele a jeho potřeby. Ty jsou u každého jiné, jak ukázal workshop prováděný v Riu – během něj mohli lidé navrhnout svůj telefon a výzkumný tým z Nokie si s nimi o jejich návrhu pohovořil. Celkem se sešlo přes 200 návrhů a sobě se vzájemně prakticky nepodobaly. Designéry zaujala třeba studie telefonu, který uživateli ukáže aktuální informace o počasí poté, co jej namíří směrem k obloze. Snadnost použití a praktický přínos jednotlivých funkci hrají v současných mobilních telefonech čím dál větší roli. Více než technické novinky jsou důležité novinky praktické.





Velkou roli při návrhu a výrobě mobilních telefonů ale začíná hrát i ekologie. "Vyrábíme 16 mobilních telefonů za sekundu a to znamená velký dopad na naše okolí," říká Altari Curtis, Senior vice president Designérského oddělení Nokie. Dopadem mobilních telefonů a jejich užívání na životní prostředí se zabývá projekt Homegrown, který ukazuje, jak by mohly některé mobily vypadat za zhruba pět let. Nokia se snaží co nejvíce zmírnit dopad svých výrobků na životní prostředí. Důkazem je třeba telefon Remade vyrobený kompletně z recyklovaných materiálů. Tento přístroj, který byl představen na Mobile World Congressu v Barceloně, je ale jen jednou pětinou projektu Homegrown.





Další částí je třeba nabíječka, která i když je zapojená ve zdi, nespotřebovává žádnou elektrickou energii. Běžná nabíječka totiž i ve chvíli, kdy je pouze zapojena a nenabíjí telefon, má příkon zhruba 300 mW výkonu. Většina nabíječek Nokia má tuto hodnotu na 120 mW, ale i to je stále hodně. Každá ve zdi zapojená nabíječka tak přispívá celosvětově k plýtvání energií. Nabíječka Zero Waste by měla tomuto plýtvání učinit přítrž. Zatím jde však rovněž pouze o koncept a je otázkou, kdy a zda se jej dočkáme v praxi.





Asi nejzajímavější součástí projektu Homegrown je však koncept Wears in not out. Jde o přístroj, který by měl být navržen tak, že svému uživateli bude spolehlivě sloužit pět, deset, ale třeba i dvacet let. Takový přístup se zdá být až neuvěřitelný – vždyť výrobci se dnes snaží prodat co nejvíce telefonů a jejich snem je uživatel, který si nový mobil kupuje každých 6 měsíců. Wears in not out ale není ukazatelem toho, jak by mělo vypadat celé portfolio Nokie. Naznačuje pouze jeden z možných budoucích směrů, šlo by o telefon pro velmi specifickou klientelu. Ostatně, podívejte se sami kolem sebe, kolik lidí stále používá staré Nokie 3310 a podobné přístroje. Není to rozhodně zanedbatelné množství.





Wears in not out navíc staví na velké možnosti si telefon v průběhu času přizpůsobit. Spíše než hardwarové specifikace tak u něj bude důležitá možnost přidávat softwarově funkce a využívat tak nové služby, které se v průběhu let objeví, aniž by uživatel musel kupovat nový mobilní telefon. Místo za telefon pak zákazník zaplatí vlastně za tyto služby, takže si výrobce stejně přijde na své. Ovšem telefon, který vydrží v provozu 10 let je pro životní prostředí samozřejmě daleko menší zátěží, než mobil, který za rok vyhodíte. Wears in not out je tak opět předzvěstí toho, čeho bychom se mohli výhledově od finského výrobce dočkat. Pokud se ale telefon postavený na principech tohoto konceptu dostane do sériové výroby, nebude tomu dříve, než za pět let.

Některé koncepty, nápady a výsledky studií ale již mají dopad na současné mobilní telefony. Na rozvojových trzích se například prodává Nokia 1209 s integrovanou svítilnou. Model navíc nabízí několik zaheslovaných telefonních seznamů, takže jej může sdílet více uživatelů. Příkladem ekologického mobilu je pak Nokia 3110 Evolve.

Prezentace a prohlídka v designérském studiu v Londýně nám toho ukázala ještě více a tak se k tomuto tématu na našich stránkách v brzké době ještě vrátíme. Přinejmenším se můžete těšit na rozhovor s jednou z designérek mobilních telefonů nižších tříd.