Nokia chce být navždy první. Rivalové jsou zaskočeni

Zatímco Sony Ericsson nevydělal za druhé čtvrtletí letošního roku ani dolar, Samsung přešlapuje na místě a až na LG se ostatní výrobci kvůli ekonomické krizi snaží o přežití, Nokia si vede již tradičně dobře. Její celkový podíl na trhu neustále roste.

I přesto ale finští manažeři chtějí mít pojistku, že světovou jedničkou zůstanou ještě dlouho do budoucna. Firma nyní začala zlevňovat své mobilní telefony, a tím zasadila velkou ránu svým konkurentům.

Svou strategii zahajuje snížením cen zhruba deseti procent všech modelů. Soustředí se pak zejména na hudební a multimediální telefony.

"Nokia si v otázce nastavování cen poradila vždy velmi takticky," řekl agentuře Reuters Ben Wood z CCS Insight. Dodal, že společnost umí využít každého zaváhání svých konkurentů ve svůj prospěch.

Finové se obávají asijských firem

Úspěšná cenová politika přichází od Nokie také jako obrana před neustále posilujícími asijskými výrobci, zejména pak korejskými firmami.

Pokud by se Finové tímto problémem nezaobírali, dá se očekávat, že by měli později v patách například stále úspěšnější společnost LG. Tržby celého koncernu LG totiž vzrůstají každým rokem o desítky procent, a společnost se tak rychlým tempem dere do popředí na onom žebříčku mobilních výrobců.

Finský mobilní výrobce Nokia má ale zatím stále více než čtyřicetiprocentní podíl na celosvětovém trhu. Tím se zatím s obrovským odstupem od svých konkurentů řadí jednoznačně na první příčku.