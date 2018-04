Nokia Cellular Data Suite post-fix

Čechami prochází nový fenomén - softwarové modemy, jmenovitě pak první z nich - Nokia Cellular Data Suite. Jak jsme již referovali v některých aplikacích - třeba MSIE 4.0 se nechovala Data Suite zcela korektně - například odmítala vytáčet číslo. Proto přišla firma Nokia s updatem stávajícího software.

Díky firmě Plus Sat si můžete z našich stránek stáhnout tento update - soubor má něco přes 3MB a je nutným update, pokud hodláte Cellular Data Suite rozumně používat.

Samozřejmě nelze tento update používat jako samostatný - pokud nemáte plnou verzi Nokia Cellular Data Suite, je vám tento program k ničemu. Download nds.zip (3 165 KB) zde.

Některé postřehy k Cellular Data Suite:

Prekérní problém: vše je instalováno v pořádku a ono to nechce vytáčet.

Řešení: Suite implicitně instaluje dva modemové ovladače - jeden je GSM Voice pro spojování hovorů počítačem (na nic!) druhý je GSM Data fax - nutno používat tento! Přepněte v nastavení modemu.

Problém: V případě, že uspíte svůj notebook (suspen), můžete mít problémy s navazováním spojení po jeho probuzení.

Řešení: Suite vyžaduje, aby BIOS počítače podporoval APM 1.1 (Advenced power management). Ujistěte se také, že porty jsou stále zapojeny a napájeny bez ohledu na to, zda je používáte (device power management v nastavení notebooku). Restart pomáhá vždy.

Problém: Jak udělat v Excelu tabulku tak, aby ji Suite načetla do SIM?

Řešení: Uložte soubor jako CSV - tedy položky oddělené čárkou. Takto lze exporotvat mezi Suite a Excelem naprosto v pohodě - rovněž tak s většinou ostatních tabulkáčů a databází.

Pokud máte stále problémy v konfiguraci, doporučuji využít těchto stránek Quick Guide to Using the NOKIA Cellular Data Suite with Dial-up networking.

Tolik několik málo praktických postřehů. Pro fanoušky Cellular Data Suite nabízíme ke stažení popis konfiguračních AT příkazů (39KB) ve formátu nápovědy pro Windows. Pozor, Suite nefunguje pod jinými operačními systémy, než Windows 95 - ani NT nelze použít.