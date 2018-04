Nokia Cellular Data Suite má konkurenci.

Telefony Nokia mají Cellular Data Suite poměrně dlouhou dobu a pro přenos dat používají SW modem. Stačí mít tedy k Nokii pouze kabel pro napojení telefonu na sériový port PC a nainstalovat ovladače. Ale když je to tak jednoduché, tak proč tuto možnost nemají i ostatní značky mobilních telefonů? To nikdo neví. Ale nyní je tento problém již vyřešen.

Řešení nese název Soft GSM a skládá se, podobně jako NCDS, z kabelu, ovladačů a manuálu. Kabel musíte mít speciálně ke svému telefonu. Oficiálně jsou podporovány telefony Nokia 51xx, Nokia 61xx, Siemens S10 a Ericssony 318,388, 628, 688, 768, 788, 788e, 868 a 888. Nicméně výrobce uvádí, že SoftGSM pracuje se všemi hlavními telefony na trhu. Další informace o podporovaných telefonech nalezneme na adrese www.softgsm.com.

Program pracuje pod operačním systémem Windows 95/98, Windows NT 4.0 a Windows CE.

Kromě toho, že SoftGSM emuluje modem, umožňuje program velmi pěkně spravovat SMS zprávy a telefonní seznam. Zprávy můžete i posílat a to do délky 160 znaků. Telefonní seznam můžete upravovat, kopírovat, zálohovat a dělat s ním, co se vám zlíbí.

Data jsou přenášena rychlostí 9600 bitů za vteřinu.

Majitelé jiných telefonů, než Nokia, kteří potřebují připojení na internet i mimo kancelář tuto možnost velmi uvítají. Ne všechny notebooky a nebo handheldy mají sloty pro PCMCIA kartu a ne všichni chtějí utrácet za datovou kartu ke svému telefonu, která by je vyšla na poměrně velké peníze.