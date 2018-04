Nokia Cellular Data Suite - data přes infraport!

To, co jsme již delší dobu tušili a co bylo v manuálech poměrně zhusta zamlžováno, se stalo skutečností. Nokia 6110 opravdu nemá svůj infraport jen pro parádu a pro tištění jednotlivých SMS zpráv na tiskárnách. Pomocí tohoto infraportu lze přenášet i data. Není to ale jednoduché a není to především běžně dostupné. A není to také poprvé - již Ericsson vyrábí infrakoncovku pro svoje telefony, díky níž se dají datová spojení mezi telefonem a notebookem provádět pomocí infraportu.

Základem celého zázraku je samozřejmě telefon Nokia 6110 a pak počítač vybavený infračerveným portem podle specifikace Microsoftu - jiný než standardní podle dokumentace nefunguje, což jsem (naštěstí) nevyzkoušel, maje port standardní.

K tomu potřebujete softwarový balík Nokia Cellular Data Suite verzi 1.2 - tento balík má jen jednu jedinou drobnou nevýhodu. Narozdíl od verze 1.0 a 1.0a se u nás zatím neprodává a ani není zřejmé, kdy bude. K nám doputoval obsah tří disket emailem coby horká novinka hodná pozornosti.

Samozřejmě, pokud chcete, můžete používat kabel - IrDA port má oproti seriovému kabelu jednu necnost: spotřebu. Kabel je součástí originálního balíku.

Především je dobré přesvědčit se, zda máte na notebooku program MS-IR 2.0 - ten je tuším standardní součástí dodávky Windows 95 a IR portu. Pokud ano, je v podstatě vyhráno, je potřeba naistalovat Cellular Data Suite 1.2 a věnovat zhruba dvě hodiny na pošupování nastavení COM portů - alespoň já jsem si s tím opravdu musel vyhrát, než se mi podařilo donutit vzpouzející se notebook, Windows a telefon ke spolupráci.

Nicméně po seštelování všech komponent se může udát zázrak: stačí položit telefon Nokia 6110 na stůl vedle notebooku nadohled infraportu, v menu telefonu navolit IR přenosy a spustit komunikaci přes Nokia Cellular Data Suite 1.2 data/fax. Ejhle, najednou lze využívat rychlost 9600 bps pro datové přenosy, lze také rychlostí až 115 kbps kopírovat údaje na SIM kartě obdobně, jako v SIMeditu!, upravovat seznamy a vůbec si pohrát tak, jak jsme byli zvyklí z předchozí verze.

Podpora je také pro Windows 98 - tedy Memphis a Data Suite funguje bez problémů s MSIE 4.0 browserem, s nímž verze 1.0 nechodila a až 1.0a tuto chybu částečně redukovala. Nadále platí omezení na systém Windows 95-7 - ani NTčka nejsou možná. Výhodou nové verze je především plná podpora Nokia 6110 včetně nastavování preferencí a využití Ir-portu. Zda a kdy bude nová verze oficiálně v prodeji a kolik bude stát, mi není známo.