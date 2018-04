Nokia Cellular Data Suite 3.0

Po nějakém čase je tu další verze Nokia Cellular Data Suite (NCDS) nyní již ve verzi 3.0, neboli software pro mobilní telefony Nokia 61xx, 51xx. Jsem velmi mile překvapen, jak firma Nokia zapracovala a konečně dotáhla tento produkt do použitelného stádia. S minulými verzemi NCDS se tato verze snad nedá ani srovnat. Jediné co mě zarazilo je to, že ani tato verze NCDS nepodporuje češtinu a z toho vyplývá nemožnost uložit si do paměti telefonu kontakty s diakritikou jinak než z klávesnice telefonu. Dlužno podotknout, že tato verze zřejmě není ještě verzí finální, rozhodně není verzí oficiální a ani není oficiálně dostupná, proto nám nepište s dotazy, kde ji lze získat.

NCDS3.0 lze provozovat na operačních systémech Windows 95, 98, a WinNT 4.0+minSP3. Komunikace je možná pomocí kabelu nebo infraportu. Fungoval náhradní kabel i externí infraport. Infraport bohužel není standartně podporován operačním systémem Windows NT, takže v N-týčkách přes infra nepojedete.

V NCDS 3.0 je integrován pro datové a faxové spojení softwarový modem který podporuje rychlost 14,4 kb/s,V.42bis až do 38400 bps, tři faxové specifikace EIA/TIA Class 1, Class 2 a Class 2.0.

Samotný produkt NCDS3.0 obsahuje navíc Nokia PC Graphics pro vytváření ikon skupin, Nokia PC Composer pro vytváření zvonění, Nokia DB Converter pro konverzi datových souborů a Nokia PC Restore pro kompletní zálohu všeho co je v telefonu (SIM, seznam z telefonu, profily, skupiny, nastavení telefonu atd.)

K instalaci budete potřebovat kabel, protože během instalace jste vyzváni k připojení telefonu pomocí kabelu. I u NSCD 3.0 rozhodně platí, že datové přenosy je lepší realizovat s kabelem než za pomoci infraportu, jelikož komunikace je stabilnější a nevybíjí se tak rychle baterie v telefonu.

A nyní k jednotlivým položkám NCDS 3.0:

1. Contacts neboli telefonní seznam. Zde můžete vkládat, mazat a upravovat telefonní seznam. Dále můžete rovnou po najetí na určité telefonní číslo toto číslo vytočit nebo na něj poslat SMS. Lze zde také zvolit druh paměti pro ukládání jednotlivých položek a to buď SIM nebo Phone. Další funkcí je možnost importu a exportu dat ve formátu CSV, který podporuje MS Outlook.

Další nabídkou je možnost vytvořit si Contact Groups, jsou to vlastně osobní distribuční seznamy. Do nich si pouhým přetažením myší můžete nakopírovat ("roztřídit") telefonní čísla. Poté je můžete používat např.k hromadnému rozesílání SMS zpráv. Zvolíte jen nějakou skupinu a zpráva se rozešle na všechny telefonní čísla, které jsou v této skupině uloženy.

Velkou novinkou je možnost zařadit si telefonní čísla do skupin (groups). Již žádné "datlení" z klávesnice telefonu! Stačí pouze označit myší s podržením klávesy CTRL telefonní čísla a poté vybrat příslušnou skupinu!

2. Messages neboli zprávy. V této nabídce můžete SMS zprávy: napsat, smazat, přeposlat někomu jinému, odpovědět a vytisknout. Novinkou je psaní velmi dlouhé zprávy, kdy dojde k rozdělení na více SMS (až 30).



Zprávy jsou členěny v těchto složkách:

Inbox - doručené zprávy

Outbox - zde se po odeslání SMS zpráva zdrží jen okamžik, než dojde k jejímu skutečnému odeslání. Je to vhodné pro kontrolu, pokud odesíláte spoustu SMS najednou.

Own Messages - uložené SMS v telefonu

Sent Messages - odeslané SMS

Drafts - uložené zprávy příkazem SAVE. Pokud si napíšete zprávu a uložíte ji, tak ji budete mít uchovanou v této složce. Tyto "šablony" se uchovávají na HDD a proto nejste nijak omezeni počtem těchto zpráv.

PC - uložené zprávy na PC. Můžete si zde vytvořit další podsložky a do nich si SMS nakopírovat "roztřídit" pouhým přetažením myší

Delete Messages - smazané zprávy

Další funkcí, kterou uživatelé často žádali je možnost výběru SMS centra neboli funkci, která je v telefonu označena jako "Odeslat speciál". Jednoduše napíšete v Editoru zprávu a poté si vyberete v Option, přes který profil se má zpráva odeslat.

3. Calendar neboli kalendář. Zde se vám načtou všechny položky z telefonního kalendáře. Můžete je zde promazat a poté zaktualizovat v telefonu. V kalendáři fungoval import a export s ANGLICKÝMI verzemi Microsof Outlook 97/98 a Microsoft Schedule+ (v7.5, 7.0 a 7.0a).p>

4. Dialler neboli vytáčení telefonních čísel. Kromě normálního hovoru můžete z menu uskutečnit i konferenční hovor a řídit jej. Ve dvou oknech přehledně vidíte, který hovor je aktivní a který je odložen. Je zde ještě možnost povolit nebo zakázat posílat CLI (vaše tel. číslo).

5. Profiles neboli uživatelské profily. Jak vidíte, v tomto menu si můžete velmi jednoduchým způsobem přizpůsobit telefon jakékoliv situaci. Ať jste na jednání, nebo na ulici či ve vozidle, vždy můžete mít patřičný druh a hlasitost vyzvánění, tóny kláves, atd...

Caller group neboli skupiny volajících. V tomto menu si můžete jednotlivé skupiny volajících přejmenovat, změnit nebo zrušit ikony a nastavit typy vyzvánění.

S tím nastavením vyzvánění to ovšem nebylo nijak růžové, zkrátka tato funkce v mé verzi NCDS nebyla přístupná.

6. Settings neboli nastavení.

General - zde si můžete nastavit jazyk (bohužel čeština není), číslo na mailbox, potvrzení před smazáním zpráv a odstraňování smazaných položek při ukončení NCDS.

Messages - nastavení středisek zpráv se všemi potřebnými parametry.

User - informace o vás. Odtud jsou posílány informace, pokud někomu pošlete "vizitku".

Call Diverts neboli nastavení přesměrování hovorů. V této nabídce si můžete velmi pohodlně nastavit veškerá přesměrování hovorů, faxů a datových spojení.

Instalace:

Před instalací NCDS3.0 doporučuji odinstalovat starou verzi NCDS. Instalace probíhá korektně, horší je to ale s funkčností.

NCDS byl testován na všech zmiňovaných operačních systémech, přičemž si nejlépe vedl na WINNT, pak WIN98 a nakonec WIN95. V každém OS se projevila nějaká závada. V žádném z operačních systémů mně nefungovala komunikace s Nokia PC Graphics, Nokia PC Restore a propojení s MS Outlook nebo MS Schedule+, dále nebyla přístupná položka Ringing Tone v Caller Group. V Nokia PC Composer byly v notové osnově místo not písmena. Ve WIN98 se v menu Messages objeví zprávy s kolonkami sraženými zcela k levému okraji, pomůže označení této zprávy a pak stisk CTRL +. Ve WIN95 nefungovalo menu Profiles. Doufám, že všechny tyto nedostatky jsou jen ve verzi, kterou mám k dispozici (3.00.040) a ve finální verzi bude vše v pořádku. Instalace bez použití kabelu s připojením jen na infraport nebyla možná. Nokia si nyní více chrání připojení a jednoduchá finta v editaci registrační databáze nyní nejde použít.

A závěrem: oficiální cena pro ČR dosud není stanovena a produkt by měl být na trhu v prosinci tohoto roku.