Nokia Cellular Data Suite 2.0, Windows NT a infra

Jistě Vás napadla otázka, zvláště pak majitele dražších modelů (8210, 8850), proč Nokia, která již do svých telefonů montuje konečně standardní infračervené rozhraní, nevydá také pořádný software na správu telefonu. Prostě něco alespoň trochu tak komplexního, jako je např. Nokia Data Suite 3.0. Pro model 8210 (8850) je k dispozici pouze PC Suite for Nokia 8210 , který nabízí jen základní práci s telefonem a to ještě jen v prostředí Windows 95/98. Nokia Data Suite 3.0 zase při instalaci pod Windows NT nepodporuje spojení přes infra - tedy přes DirectIR (viz.dále). Povedlo se mi sice přelstít Nokia Data Suite 3.0 tak, že chodil přes infra i v prostředí Windows NT (takže mohl spolupracovat i s modelem 8210), jenže práce s programem byla natolik nespolehlivá, že jsem ho raději (a s radostí) z "entéček" vyhnal. Při čtení či modifikaci telefonního seznamu mi pravidelně "zatuhával" a např. při pokusu spravovat nastavené profily či skupiny uživatelů, se k modelu Nokia 8210 nechtěl vůbec znát. A co se týče kalendáře, tak nenabízel téměř nic - viz popis Nokia Data Suite 3.0. Po zvolení kalendáře se zobrazily položky z telefonu, ale nebylo je možno nijak modifikovat, natož pak vytvořit nové. Program nabízel jen synchronizaci s produkty třetích stran (MS Schedule, MS Outlook), která stejně nefungovala. Nicméně protože žádný, tak jako Nokia Data Suite 3.0 pojatý, software na modely Nokia 8210/8850 resp. i na model 7110 od Nokie neexistuje (snad zatím), musí se uživatelé Windows NT spokojit se službami staršího produktu zvaného Nokia Cellular Data Suite 2.0 (dále jen NCDS). Tento produkt nabízí opravdu jen základní funkce jako jsou práce s telefonním seznamem a krátkými textovými zprávami, vlastně má zcela stejné možnosti, kterými oplývá i PC Suite for Nokia 8210 pro Windows 95/98. Zprovoznění IR komunikace ve Windows 95/98 je dle článku NCDS 2.0 rozchodíme pro IR i bez kabelu celkem jednoduché. V případě Windows NT lze postupovat obdobně. Protože příklady táhnou, tak uvedu svůj postup. Upozorňuji, že následující je odzkoušeno jen a pouze s vyjmenovaným "železem" (pokud má někdo jiné zkušenosti, neváhejte se mi, prosím, ozvat):

telefon NOKIA 8210

Windows NT 4.0 workstation CZ SP 5.0

základní deska s vestavěnou podporou infra - infra port IRmate IR-220

Pokud máte ve WinNT nainstalován QuickBeam Suite, tak odoznačením volby Enable infrared communication na hlavním panelu či v Infrared monitoru zakažte infra komunikaci

Jakmile pod WinNT spustíte instalaci NCDS tak v momentě, kdy Vás tato upozorní, že bude hledat, kde je telefon připojen, spustíte infra na telefonu. Ale pozor, nevolte infra z menu telefonu (neplatí pro modely řady 61xx), nýbrž spusťte infra v DirectIR módu. K tomu použijete klávesovou zkratku Menu-6-2-3, neboli menu Hry-Had-2 hráči. Jen tak aktivujete na modelech 8210/8850 a snad i 8810 a 7110 infra v režimu kompatibilním s řadou 61xx. Nasměrujte infraporty telefonu a počítače na sebe a nechejte NCDS hledat připojení. Po malé chvilce se opravdu objeví hlášení o nalezeném telefonu. Toto potvrďte a instalace se dokončí. Počítač však nerestartujte a místo toho spusťte IR setup obsažený v balíku NCDS. V něm si zvolte port, na kterém máte podle BIOSu počítače infra - u mne je to COM2. Ostatně musí to být ten stejný port, na kterém NCDS nalezl připojený mobil. Potom nahlédněte do registrů, konkrétně do větve [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Nokia\DTP2V3]. Měla by obsahovat následující klíče s uvedenými hodnotami:

"UseIr"=hex:01

"UserPortIR"="COM2"

Pokud tomu tak není, nastavte klíč UseIR na hodnotu 1 a klíč UserPortIR na COM port na kterém je telefon připojen. Po té musíte počítač restartovat. Nyní si lze jednoduše ověřit funkčnost spojení. Spusťte NCDS, na telefonu aktivujte výše uvedeným způsobem infra a po chvilce čekání by se měl změnit status okna NCDS. Dokonce na nástrojové liště, hned vedle hodin, se zobrazuje symbol mobilního telefonu a pokud není spojení, je telefon přeškrtnut. Po navázání spojení můžeme tedy pod WinNT editovat či si zálohovat telefonní seznam nebo pracovat se SMS zprávami (opakuji, že u modelů 8210/8850 byl k tomuto účelu sice stvořen nástroj zvaný PC Suite for Nokia 8210, ale ten lze provozovat jen pod OS Windows 95/98 !).

Když se Vám úspěšně povedlo rozchodit komunikaci s telefonem přes infračervené rozhraní, můžete v prostředí Windows NT provozovat i jiné programy pro práci s NOKIA telefonem. Jedním z nich je i Nokia PC Calendar, určený pro práci s kalendářem mobilních telefonů řady 61xx a po malé úpravě funguje i s telefony 8210/8850 a snad i s dalšími. Jak na to Vám prozradím příště.