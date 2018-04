Nokia Cellular Data Suite 2.0 v praxi

Po dlouhém čekání se na trh konečně dostává Nokia Cellular Data Suite (NCDS) ve verzi 2.0. Ačkoliv se tento program pro přenosy dat s telefony Nokia 5110/6110 dosud u nás oficiálně neprodává, díky ochotě vývojářů z finské firmy Nokia jej máme v malém předstihu k dispozici ve finální verzi, abychom se mohli podívat na to, k čemu nám bude.

Hlavní a v praxi téměř jedinou změnou je rozšíření působnosti z operačního systému Windows 95 i na jeho následovníka Win98 a WinNT 4.0. S NCDS v1.2 nebyla práce pod Win98 jednoduchá - vzhledem k jinému přístupu k infraportům a sériovému rozhraní byla potřeba drobná úprava, kterou hodláme přinést v tomto týdnu. S WinNT si NCDS 1.2 nerozuměla vůbec. Ovšem pozor - celá rodina Windows pokryta není! Oproti Ericssonu SH888 si totiž nezadatujete z WinCE ani s novou verzí. A ještě maličkost - pod WinNT podle všeho nelze infraport rozchodit a budete se muset spokojit s přenosem dat po kabelu.

Součástí dodávky NCDS 2.0 je kromě kabelu i instalační Cdčko - kromě samotné NCDS je k dispozici i Nokia PC-Composer 1.0, roztomilý program na vytváření vlastního zvonění.

Instalace s dodaným kabelem byla opět bez problémů, i u NSCD 2.0 rozhodně platí, že datové přenosy je lepší realizovat s kabelem, než za pomoci infraportu. Infraport navíc nelze rozchodit bez kabelu, což je novinka oproti minulé verzi - a nelze jej používat u WinNT. Instalace infraportu zůstává stejně problémovou, jako v minulosti - pokud nemáte originální ovladač MS-IR, očekávejte problémy, stejně tak počítejte s tím, že možná budete muset balancovat mezi virtuálními a fyzickými COM porty - NCDS se inicializuje na virtuální port, který nesmí kolidovat s ovladačem portu fyzického. Většinou si člověk poradí - snad jen Toshiba Libretto a HP Omnibook 800 kladl důrazný odpor a NCDS se nepodařilo rozchodit. Výrobce ovšem slibuje vylepšenou spolupráci s hardware, takže nárazníkové pásmo nefunkčnosti je snad zúženo.

Jinak je vše při starém - jedinou změnou je vylepšená správa práce se SIM kartou a práce se SMS, která u předchozí verze v některých sítích byla problémová - to se naštěstí netýká ani českých, ani slovenských operátorů.

NCDS 2.0 podporuje kompresi V.42bis až do 38400 bps - ovšem nutná je podpora ze strany operátora, což je v našem případě Paegas.

Program pro kompozici vlastních zvonění Nokia Composer má příjemnou vlastnost - kromě hezkého grafického ovládání a samostatného uploadu zvonění do telefonu, dokáže importovat MIDI soubory a konvertovat je do zvonění. Přehledná notová osnova je dělaná pro hudebníky. Nicméně takových programů je po internetu již více a zdarma, kvůli tomu si NCDS 2.0 pořizovat nemusíte.

Jinak nic nového - nepřibyla ani možnost ukládání SMS do archivu v počítači, ani tolik očekávaná práce s Kalendářem. Pro ni však Nokia chystá (už dosti dlouho) Nokia PC Callendar, kde mu ovšem je konec, raději ani sami vývojáři Nokia Oy nekomentovali.

Co dodat - pro majitele WinNT je NCDS 2.0 povinností. Smůla ovšem je, že Nokia není softwarová firma a tak dosud nepochopila, co je to upgrade - přechod z verze NCDS 1.2 na 2.0 není možný jinak, než zakoupením celého nového balíku za plnou cenu. Pokud máte Win95 nebo Win98, nepřináší pro vás nová verze příliš novinek, bez nichž byste se neobešli. A pokud máte WinCE, pak máte smůlu - Nokia vám nepomůže ani v nové verzi.

Jestli mne opravdu něco mrzí, pak je to odklon od instalačních disket. Na Cdčko se toho sice dost vejde, ale ne každý notebook má Cdčko (třeba ten můj) a kopírování po disketách je nepříjemné. Animace rotující zeměkoule je sice hezká, ale že musí zabírat celou jednu disketu, to mi opravdu leží v žaludku.

A závěrem: oficiální cena pro ČR dosud není stanovena a produkt zatím není ani na českém trhu. Vzhledem ke kompatibilitě kabelů a nemožnosti upgrade bych očekával rozšíření UPKRADE - NCDS 2.0 lze již nyní stahovat z nejrůznějších serverů v pirátských kopiích, stačí prohledat diskusní skupiny třeba na www.dejanews.com.