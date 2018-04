Nokia Cellular Data Suite

V následujících řádcích se pokusím popsat své zkušenosti s komunikačním programem dodávaným jako volitelné příslušenství k mobilním telefonům Nokia řady 61xx a 51xx. Týkají se především problémů s telefony Nokia 6110 (dnes i případně 6150) a komunikace pomocí infračervených portů.

Na úvod chci připomenout již známá fakta, která již byla několikrát publikována, ale přesto na toto téma jsou stále vznášeny dotazy. V případě obou telefonů se nejedná o infraport odpovídající jakémukoliv standartu a bez Data Suite je opravdu dobrý jen pro hraní hada ve dvou. Z toho vyplývá, že reálná možnost využití těchto přístrojů pro datové přenosy je omezena pouze na operační systémy Windows 95, 98 a NT 4.0. a tedy i na počítače, které pod těmito systémy fungují. Snad jen s výjimkou připojení pomocí PCMCIA karty, nebo software, který je výrobkem některé třetí strany, ale osobně jsem se s žádným dosud nesetkal. Firma Kobe ovšem již uveřejnila svůj záměr dodávat řešení pro Everexe. Ze hry tedy tímto vypadávají operační systémy jako Windows CE, Epoc apod. U nich prostě spojení nedosáhneme a je marné se o to snažit.

V každém z těchto OS se ale Data Suite chová poněkud odlišně. Nejméně problémová komunikace byla v systému Windows 95 kde byla a dosud je implicitně nabídnuta možnost instalace infra spojení a to jak ve verzi 1.2 tak i ve 2.0. Problémy mohou nastat jen v případě některých značkových portů, především FIR. Tam je možné pokusit se zařízení přeinstalovat jako obecný port, bez udání typu a výrobce. Použít jednoduše obecný ovladač Microsoftu, se kterým je Data Suite kompatibilní. Některé porty ovšem s tímto ovladačem nechtějí fungovat a v tomto případě se můžete s tímto druhem spojení rozloučit. Existuje několik typů, se kterými tento software nikdy funkční nebude. Sám vlastním infračervený port Actisys IR 220 a ten je naprosto nepoužitelný.

Dalším případem je Windows 98, kde není tento druh spojení s telefonem podporován od výrobce vůbec. I originální manuál k NCDS 2.0 pamatuje jen na popis Win 95. Proto se nikdy po instalaci neobjeví ikonka Infrared setupu. Tady pak je možná pouze úprava podle návodu na Mobil serveru. Tento drobný zásah ovšem pamatuje jen na starší typy IR portů a u novějších počítačů dochází i po tom ke stejné detekci původního zařízení. Někdy pomůže odstranit středník i na dalším řádku (%*PNP0501.DeviceDesc% …..) a následně i v sekci "STRINGS" opět o řádek níže v souboru Msports.inf. Tato úprava pomůže u většiny novějších notebooků - například moje Armada po této úpravě konečně nalezla Generic IR port. U dalších typů, tedy především značkových FIR portů je třeba doplnit zápis říkající systému jak má po detekci PnP instalovat toto zařízení. Pokud jej v tomto inf souboru určíme jako obecný IR port dojde ke kýženému výsledku. V tomto případě je ovšem třeba znát hardwarový identifikátor daného portu. Je to onen číselný údaj PNP0501. Tím doplňte zápis v tomto souboru a po restartu dojde k nalezení Generic IR portu. Pak následuje "ruční" instalace dalších zařízení - v ovládacích panelech poklepejte na ikonu IR přenosu a spustí se průvodce známý z Win 95. Při tom je ale nutné opět zvolit obecné zařízení a pak bude vše fungovat jako dříve, nepřijdete ani o podporu síťového adaptéru a dalších potřebností. Veškeré další přenosy zůstávají zachovány. Tímto postupem se ve většině případů podaří uspokojit jak představy Microsoftu o novém začlenění infračervených portů, tak i nároky Data Suite. Píšu záměrně většinou, protože i zde platí zmiňovaný problém s několika málo porty, které prostě nebudou s telefonem komunikovat nikdy.

Posledním případem zůstávají Windows NT, kde je tento problém vyřešen již samou jejich podstatou. Nepodporují totiž infračervenou komunikaci a jediné možné spojení je pomocí kabelu. Zde je ale ještě třeba upozornit na to, že pro tento OS je určena pouze verze 2.0.

Ještě mi nedá, abych trochu neodbočil ke konkurenci a tím se nezmínil i o jiném telefonu. Mám na mysli Ericsson SH 888. Tady je vše jinak. Není potřeba žádný podpůrný software pro spojení s PC. Vše se děje naprosto jednoduše a rychle. Položíte telefon s aktivovaným IR přenosem vedle počítače, dojde k detekci a počítač vás požádá jen o ovladač, který představuje jeden inf soubor s údaji o modemu. To je vše. Nyní máte ve výčtu dostupných zařízení o jeden modem více. Jedinou vadu na kráse vidím naopak ve spojení pomocí kabelu. Tam kde nemá Nokia problémy, Ericsson mírně pokulhává. Ve Windows 95 byste neměli narazit na problém, horší je to ale ve verzi 98. Tam totiž nemůžete jen tak změnit komunikační port pro infračervený přenos. I po kabelu totiž SH 888 posílá data ve formátu IRDA. Naopak je ale na stránkách výrobce k dispozici podpora pro Windows NT. V ostatních operačních systémech, které pamatují na infračervený port, je spojení s tímto Erikem možné a jsou k dispozici veškeré ovladače. Další nezanedbatelnou výhodou je cena za tuto vymoženost. Zatímco za Nokia Data Suite zaplatíte kolem 5.000,- Kč, Ericsson svou Mobile Office Suite prodává jako nedílnou součást telefonu, tedy bez dalších výdajů.

Co říci závěrem ? Pokud vaše pokusy s Nokií a bezdrátovým přenosem nebyly úspěšné a nechcete si už zahrávat se stabilitou Windows, doporučuji zakoupit si kabel. Dnes jej lze pořídit kolem 1.500,- Kč a spojení s jeho pomocí mi dnes po delší době používání připadá poněkud praktičtější. V terénu se jen málokdy podaří docílit dobré polohy telefonu vůči notebooku a pokud je propojen kabelem lze jej mít odložen kdekoliv. Typickým příkladem může být použití v automobilu. Pokud zatím uvažujete teprve o nákupu, není na škodu uvažovat v tomto směru o SH 888. Jeho ovládání je sice na nižší úrovni ale infračervená komunikace je prozatím nejvyspělejší. Nebo poslední volbou může být nová Nokia 7110, která by měla v sobě sdružovat všechny zmíněné dobré vlastnosti a odstranit nedostatky. Ale kdy to bude ?

Tímto popisem si v žádném případě nečiním nárok na úplnost a budu rád pokud se někdo podělí o své zkušenosti, nebo jsem ochoten podat doplňující informace.