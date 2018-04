Nokia CD player: když jste na Nokií závislí

Schválně, co se vám vybaví, když se řekne Nokia CD player. Mně nejdříve Nokia přehrávač CD ve formě jakési krabice, která má simulovat nový telefon. To jsem hned zavrhl, protože by mi to totiž nemohl Patrick poslat attachované k emailu jako exe soubor. Další možnost byla ta, že existuje nějaký způsob, jak na Nokii nadefinovat ovládání například TV nebo věže. To mě napadlo po té, co si Marko nahrál na svého Palm V program, který z něj udělal dálkové ovládání k jeho TV.

Po spuštění programu jsem přišel na to, že jsem neměl kombinovat a rovnou hádat, že se jedná o program na přehrávání hudebních CD. Jak jednoduché ...

Zde je malý obrázek tohoto programu.



Jak vidíte, Nokia CD player postrádá menu, což u CD přehrávače vůbec nevadí. Lze jej šoupat libovolně po obrazovce, čí minimalizovat. Obraz telefonu je umístěn ve čtverci, ale vše, kromě obrázku telefonu je transparentní, takže pokud posunete okno nad cokoliv jiného, je vidět vše, až k mobilnímu telefonu. Přesně tak, jak to vidíte na následujícím obrázku.



Pro ty, kteří opravdu nedokáží žít bez telefonů Nokia je takovýhle program nezbytností do své sbírky. Já osobně dávám zatím přednost programu, který je trochu složitější a lze s ním dělat i spoustu jiných věcí. Zde se ovládání soustřeďuje jen na tlačítka, která jsou vidět na obrázcích. Klasická funkce Power Off je vpravo nahoře. Číslicová tlačítka samozřejmě přepínají skladby a na displeji se objevují již odehrané vteřiny. Pak jsou zde ovládací prvky, jako je stop, play, vpřed a vzad. Trošku mě mrzí, že autor neudělal aktivní o ovládání hlasitosti vlevo nahoře, ale myslím, že jako "funny" prográmek je Nokia player úplně dokonalý a vřele ho doporučuji aspoň ho vyzkoušet.