Nokia CardPhone2 (recenze)

Není to tak dávno, co jsme se na těchto stránkách teoreticky zabývaly rychlostními (nejde mi z pusy ani z pera běžněji používané spojení vysokorychlostními) datovými spoji. Je nasnadě, že rychlost 9,6 kbps není v době rozrůstajícího se a bujícího internetu nijak závratná a pro rozumnou práci s internetem potřebujete více. EuroTel jedno takové řešení nachystal - je na bázi HSCSD a majitelé toho správného zařízení již mohou rychlé datové přenosy využívat. Pojďme tedy postoupit od teorie k praxi.

Ihned předesílám, že dosud jediným (a zřejmě i dlouho jediným) zařízením schopným používat datové přenosy HSCSD (tedy vyhrazené rychlostní datové spojení) je Nokia CardPhone 2.0. A připomínám, že Nokia CardPhone 1.0 nelze na HSCSD upgradovat. Toto seznámení s HSCSD EuroTelu je tedy i nutně částečně seznámením s Nokia CardPhone 2.0 (zapůjčil Celadon Group a Agora). Pozor: Nokia CardPhone 2.0 ještě není na trhu a bude zhruba do jednoho až dvou měsíců!

Dobrá finanční zpráva: HSCSD přenosy u EuroTelu již fungují, nemusíte je nijak zvlášť nastavovat a voláte na 0602-900009 nebo na svůj analogový či ISDN modem po libosti (tam jsem se nakonektil jen 28,8 kbps symetricky...) za stejnou cenu, jako při normálním datovém přenosu.

HSCSD nám umožní provozovat datové přenosy na vyhrazeném (tedy nikoliv packetovém a sdíleném jako GPRS) spojení o rychlostech až do 43,2 kbps při downloadu a až 28,8 kbps při uploadu. Vtip je v tom, že součet rychlostí při uploadu a downloadu nesmí překročit 57,6 kbps, jinak si s jejich rozdělením můžete dělat psí kusy. Osobně vám doporučím zauvažovat o dvou kombinacích - a to 43,2 kbps pro download+14,4 kbps pro upload (asymetrický přenos) nebo 28,8 kbps pro obojí (symetrický přenos). Proč toto omezení? Všimněte si, že 57,6 kbps je vlastně čtyřnásobek rozšířené rychlosti 14,4 kbps (ta nahrazuje v moderních sítích 9,6 kbps) - tedy se používají dva timesloty, tedy dva logické hovorové kanály. EuroTelu tedy váš HSCSD přenos konzumuje dvojnásobnou kapacitu oproti běžnému telefonátu nebo normálnímu datovému přenosu.

Na následujícím obrázku vidíte, jak si můžete přenosové rychlosti pro upload (stahování k vám) a download (odesílání od vás) štelovat. Nejde to ovšem za přenosu, změna je platná až při následujícím připojení.

K čemu by se vám EuroTel HSCSD mohlo hodit?

Pro běžnou práci s notebookem v terénu přeci - jistě víte, že pokud při klasickém GSM napojení přes 9,6 kbps používáte poštu přes Exchange nebo Lotus Notes, je její synchronizace utrpením a často končí na timeoutu, práce s POP3 je rovněž dosti problematická. S HSCSD je tomu jinak - práce s Lotus Notes byla poměrně příjemná a docela svižná, samozřejmě je dlužno přihlédnout ke svižnosti, jakou programy groupwarového typu disponují obecně. Také načítání internetových stránek, na 9,6 kbps téměř nesnesitelné, bylo s HSCSD poměrně svižné a to jsem zhýčkán z firemní linky 10 Mbps. Pokud používáte pro připojení analogový modem budete spokojeni, pokud pracujete na vytíženější pevné lince, bude pro vás HSCSD přenos zajímavě rychlý.

Provedli jsme několik měření, která by měla číselně sumarizovat výkon HSCSD připojení. Musím ale zdůraznit, že cellulární technologie je podstatně nevyváženější co do stability přenosu, než modemování přes linky Telecomu, takže v tabulce uvidíte značný rozptyl rychlostí. To je ale osud cellulárního připojení modemem a občas se i stalo, že se spojení rozpadlo - to vám ale z linek Telecomu nebude neznámé.

Něco k metodice. Připojil jsem se zvolenou rychlostí na EuroTel přípojný bod, načež jsem nechal FTP stahovat a odesílat soubory s cca. 3MB délkou na FTP server ftp.iol.cz, který je umístěn ihned za přípojným bodem EuroTelu, tedy vliv případných problémů v samotném internetu by měl být minimalizovaný.

Ještě si definujme zkratky - kB jsou kilobajty, kb jsou kilobity, přičemž 8 kilobitů (kb) je 1 kB kilobajt. Alespoň doufám, že jsem to nepomotal :) kbps tedy znamená kilobitů per second, kilobitů za vteřinu, kB/S je zase kilobajtů za vteřinu (lomítkem naznačuji, že se vás nesnažím mást malým a velkým B).

Zaznamenaji jsme nejvyšší a nejnižší dosaženou rychlost a rychlost typickou, tedy průměrnou.

rychlost download z FTP serveru upload na FTP server 43,2 kbps pro download

14,4 kbps pro upload

asymetrické spojení 1,5 kB/s (12 kbps) - 3,4 kB/s (27,2 kbps)

typicky okolo 2,7 kB/s (21,6 kBps) 1,2 - 1,7 kB/s (9,6 - 13,6 kbps)

typicky okolo 1,4 kB/s (11,2 kbps) 28,8 kbps symetricky 1,2 - 2,6 kB/s (9,6 - 20,8 kbps)

typicky 2,4 kB/s (19,2 kbps) 2,5 - 4 kB/s (20-32 kbps)

typicky 3,3 kB/s (26,4 kbps) klasický přenos 9,6 kbps 0,5-1 kB/s (4-8 kbps)

typicky 620 B/s (4,96 kbps) 0,9-1,2 kB/s (7,2-9,6 kbps)

typicky 1,1 kB/s (8,8 kbps)

Jistě si všímáte, že tabulka přináší několik zvláštních zjištění. Především rychlost v downloadu je výrazně nižší v porovnání s rychlostí v uploadu (samozřejmě bráno poměrně). Dokonce i při teoretické rychlosti 43,2 kbps pro download a 14,4 kbps pro upload je typická přenosová rychlost velmi vyrovnaná. Při symetrickém přenosu je¨upload výrazně rychlejší a zvláštností je, že download při 28,8 kbps oproti 43,2 kbps je jen o málo pomalejší. Proto jsem vám ostatně doporučoval symetrické nastavení 28,8 kbps - pokud nehodláte jen browsit, ale i stahovat poštu, vyhoví vám toto nastavení lépe.

Jak tabulku interpretovat? Podobného problému jsem si všiml již u normálních datových přenosů a to jak u RadioMobilu, tak u EuroTelu, nicméně to bylo pouze subjektivní pozorovnání, nyní je převedeno do čísel a jasně naznačuje, že posílání dat v GSM síti je méně rychlé, než jejich přijímání. Proč, přiznám se, netuším. Pokud víte, uvítám váš názor.

Jak zhodnotit EuroTel HSCSD a Nokia CardPhone 2.0?

Pokud potřebujete mobilně pracovat, už vzhledem k ceně, je pro vás HSCSD téměř nezbytná záležitost, pokud vaším operačním systémem jsou Windows a pokud máte PCMCIA slot ve svém notebooku či počítači. Nokia CardPhone 2.0 vám z počítače umožní pohodlněji posílat SMS zprávy, telefonovat atd - ale to není to hlavní. Hlavní je, že za cca. 13300 Kč (s DPH je to 16200 Kč) dostanete GSM modem, který v EuroTelu vaši práci na cestách opravdu posune do rozumných mezí. Výhodou je, že CardPhone 2.0 je i dualband 900/1800 MHz!

Pokud tedy EuroTel nenachystá nějaký cenový kotrmelec (a nevypadá to - už beztak jsou u něj data docela drahá), je HSCSD takřka bezpodmínečnou nutností pro všechny, kdož na cestách chtějí pracovat. Z vlastní zkušenosti mohu říci, že Lotus Notes je schopen se přes CardPhone 2.0 úspěšně synchronizovat, což po klasickém 14,4 kbps přenosu nebyl schopen rozumně zvládnout. I vzhledem ke zpoždění GPRS půjde o dobře investované peníze, pokud potřebujete rychlá data již nyní a nechce se vám čekat na přelom roku, kdy se GPRS (snad) rozjede a budou pro něj telefony.