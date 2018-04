Nokia CardPhone 1.0 - král pro PCMCIA (recenze)

Od společnosti Nokia se poměrně často dočkáváme překvapení a kombinací, do nichž by se nikdo jiný nebyl ochoten pustit. Geniální řešení Nokia 2110, na svoji dobu revoluční Nokia 9000 Communicator a další - tím vším se snaží společnost Nokia taktně naznačit, že patří mezi (ne-li na) světovou špičku.

Tentokráte se podíváme na další delikatesu z rodu dnes ještě podezřívavě akceptovaných, zítra již možná běžně přijímaných zařízení - Nokia CardPhone. Děkujem společnosti Celadon za laskavé zapůjčení.

Jde o PCMCIA kartu - ale čím se liší třeba od Nokia DataCard a podobných zařízení? Především tím, že tato PCMCIA karta v sobě integruje mobilní telefon - nejen, že umožňuje přenášet data a fax, ale - ve spolupráci se zvukovou kartou vašeho notebooku - je schopna nahradit mobilní telefon. Díky reproduktoru a mikrofonu v notebooku se pak poměrně luxusně domluvíte s kýmkoliv podobně, jako na běžném telefonu.

Nokia CardPhone se instalují naprosto luxusně a bez obtíží - prostě ze čtveřice dodaných disket nainstalujete software a poté, co vás počítač vyzve, vložíte PCMCIA kartu - tím se veškeré potřebné ovladače doinstalují. Po restartu můžete používat CardPhone jako jakýkoliv jiný modem ve Windows s tím, že rychlost je omezena na 9600 bps. Obdobně je tomu o faxových přenosů. Lehkost a bezproblémovst instalace je okouzlující, ani na mém (dosti nevychovaném) notebooku se nevyskytly problémy.

Při startu samotného dodaného software si musíte zvolit, zda se telefon CardPhone má aktivovat při zasunutí PCMCIA karty, nebo zda jej chcete zapínat ručně - nezapomínejte na to, že aktivní CardPhone se stará o velmi solidní odběr z baterií notebooku a rád jim životnost pokrátí i o pětinu!

Pokud je telefon aktivní, může vám kdokoliv na číslo vložené SIM karty telefonovat - notebook poté začne zvonit. Můžete si zvonění sami nadefinovat - prostě uložte libovolnou melodii jako WAV soubor a v Options ji přiřaďte jako vyzváněcí tón. Já osobně jsem si nahrál "Někdo ti volá.... vážně ti někdo volá... co takhle to vzít...?". Ale sama Nokia pro jistotu dodala patnáctku různých zvonění...

Obdobně ostatní funkce běžné u ostatních telefonů lze nadefinovat z menu: přesměrování hovorů, upozornění na přicházející hovor (telekonferenci zřejmě Card Phone neumožňuje - nikde není zmíněna), blokování hovorů i fixed dialling.

Zejména SMS zprávy těží z výhody velkého počítače - došlé SMS zprávy můžete v klidu skladovat v paměti počítače, takže nejste omezeni desítkou zpráv. Pokud je chcete mít na SIM kartě, prostě je přetáhnete drag&drop. Neméně jednoduché je odesílání - kliknete na ikonku, napíšete text zprávy a vyberete si adresáta - výborné je, že adresátů může být více, takže můžete jednu SMS rozeslat více lidem.

A samotné telefonování? To je jednoduché - otevřete si položku Voice Call, která vypadá jako telefon. Číslo zvolíte na klávesnici, nebo ze seznamu na SIM kartě, nebo z Call logu - potvrdíte a telefonujete. Ponejprv je ovšem třeba trochu si pohrát s hlasitostí zvuku, nastavit ji i pro zvonění a příchozí SMS zprávy - například mne SMS zprávy pípaly tak strašně a dlouho jsem nemohl najít, kde se ztišují...

Kvalita zvuku - v pravdě řečno - nejvíce záleží na vašem notebooku. Když jsem si výstup přepnul na sluchátka, bylo vše poměrně čisté (i když mezi správnou MP3 a GSM kompresí je dost rozdíl - telefonoval jsem u Paegasu na testovací 987 a je vidět, že GSM komprese na přenos hudby dělaná není) - výstup na interní repráky notebooku není nic moc (na vině je notebook).

Příjemné je, že call logy těží z možností počítače - prostě jsem nenarazil na omezení, zapisují se do nich příchozí a odchozí hovory, jakož i hovory zmeškané - všechny lze třídit podle délky, čísla, data a dalších kritérií.

Kromě toho je příjemné, že CardPhone dělá zálohy - obsah SIM karty automaticky ukládá jako CSV soubor - tedy data oddělená středníkem, čitelné pro Excel.

Data a fax, jak bylo řečeno, jsou naprosto bezproblémová záležitost. Narozdíl od Data Suite nic neštelujete, netypujete IRQ a další drobnosti - prostě nainstalujete, vsunete PCMCIA kartu a datujete. Super!

Pro náročnější? CardPhone podporuje samozřejmě i AT příkazy. Naprostou většinu funkcí lze ovládat přes AT příkazy, takže se CardPhone nabízí i jako alternativa pro nějaké drobnější aplikace pro interní potřebu firmy - to už by záleželo jen na případném vývojáři. Seznam AT příkazů a jejich popis si můžete stáhnout zde.

Nu, zatím jsem jenom chválil. Součástí hodnocení každého telefonu je ale jedno: jeho potencionální využitelnost pro zákazníka případně definice cílové skupiny. Bazpochyby: Nokia CardPhone je výborná věc, pokud máte notebook a rádi přes něj přenášíte data. Pokud s notebookem často pracujete, určitě se vám bude možnost telefonování z notebooku hodit.

Nokia CardPhone ale není laciné zařízení - krámská cena bezmála 16 000 Kč není málo a to na ni EuroTel ještě nasazuje poměrně nízký rabat. Proto konec tohoto článku nutně musí být o smyslu produktu. Nepochybuji, že ve světě se najde poměrně mnoho zájemců z řad progresivního a moderního managementu či bussinesmanů. Pro Čechy ale toto zařízení asi zůstane drahým byť velmi kvalitním luxusem: Nokia 6110 a CellularData Suite odvede obdobnou práci, byť ne tak spolehlivě a bezproblémově. Ušetřená částka činí minimálně 10 000 Kč - telefon totiž musíte vlastnit tak jako tak. Ne vždy je totiž možno k telefonování rozbalit notebook...

Typickým zákazníkem bych mohl být já (moje žena jásala, že CardPhone je přesně pro mne) - s notebookem pracuji často, často s daty. Chyba u mne je v jediném: v tom desetitisícovém rozdílu, který bych musel za svoje pohodlí zaplatit - a to již není můj případ.

Pokud tedy máte notebook, používáte jej i k přenosu dat, chcete si práci s ním zpříjemnit a není pro vás desetitisícová položka rozhodující, je Nokia CardPhone tím, co vám bezpochyby usnadní život. Pro nás ostatní nezbývá, než na přenosy dat použít náš vlastní telefon a hromady kabelů.

Obdobné řešení představila i společnost Ericsson, na náš trh se zatím nedováží.