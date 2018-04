Nokia C7 je s ohledem na cenu nejlepší Nokia na trhu. Recenze

Nokia C7 je velmi kvalitní telefon. Dokazujete to především funkční výbavou, perfektním vzhledem, výtečným AMOLED displejem a úctyhodnou výdrží baterie. Zamrzí absence automatického ostření u 8 Mpix fotoaparátu. Nokia C7 přišla rovněž o HDMI port, který se stane výsadou dražšího modelu. Mnohé nepřesvědčí ani operační systém Symbian^3, který je poněkud slabším konkurentem pro Android či iOS. Výraznější změnu chystá až příchod OS MeeGo.

Zbylá funkční výbava zůstala prakticky stejná jako u nedávno recenzovaného modelu N8. Zahrnuje vše od GPS, wi-fi až po praktickou funkci USB On-the-Go neboli USB Host. Cena okolo 9 700 Kč je velmi solidní (s přihlédnutím k výbavě a povedenému vhledu). Model N8 je dražší skoro o tři tisíce korun.

Katalog mobilů:

Konkurence v podobě LG Optimus One, Nokia N8 a dnes recenzovaný telefon.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: Výtečně vybavený telefon, který díky svému perfektnímu vzhledu nezůstane ve stínu ještě lépe vybavené Nokie N8. Zamrzí absence automatického ostření a upatlané tělo přístroje.

Vzhled a konstrukce – návrat do minulosti



Při pohledu na Nokii C7 se vám možná vybaví některé telefony z Eseries, a to především modely E66 a možná i E71. Všechny tři telefony spojuje lesklý chromovaný rámeček okolo displeje, který je však neustále upatlaný. Je to jediná vada jinak perfektního vzhledu. Zbytek těla přístroje je vyroben z na omak velmi příjemných plastů. Hliníkový kryt baterie drží na svém místě jako přibitý. Telefon padne skvěle do ruky a v okolí bude vzbuzovat obdiv.

Model C7 lze dobíjet přes standardní microUSB konektor, přičemž proprietární konektor se přesunul na bok zařízení. Samozřejmostí je také 3,5 mm jack pro sluchátka a tradiční posouvací odemykací tlačítko displeje. To je však umístěno o kousek níže a pro odemknutí musíte přehmátnou.

Na tělo zařízení se vešlo (oproti Nokii N8) daleko více tlačítek, což je plus. Například klávesy pro přijmutí a odmítnutí hovoru u N8 občas chyběly. Stejně tak dvojice pro regulaci hlasitosti získala do svého středu klávesu pro aktivaci hlasového ovládání. Rozměry a hmotnost se podobají modelu N8 a činí příjemných 117 × 57 × 11 mm, respektive 129 gramů.

Operační systém – vysoká laťka



Symbian^3 jsme podrobněji rozebrali v recenzi Nokie N8 a po tak krátké době musíme konstatovat, že se, až na drobné výjimky, prakticky nic nezměnilo. Rychlost systému rozhodně není ideální, což je patrné hned z kraje při přesouvání se mezi třemi pohotovostními obrazovkami. Zbytek systému je, až na pár náročnějších aplikací, dostatečně rychlý a prakticky se vyrovná konkurenci. Když vezmeme v potaz, že běží "pouze" na procesoru s taktem 680 MHz a 256 MB RAM, je to velmi slušný výsledek.

Nokia však tvrdošíjně trvá na několik let staré koncepci menu, která už je kvůli složitějším nabídkám trochu přežitá. Příznivci značky se však budou cítit jako doma a prakticky nepoznají změnu od předchozí verze Symbianu. Oproti ní je celý systém stabilnější a otevřenější pro přizpůsobení uživatelského prostředí, což potvrzuje několik různých widgetů, které lze umisťovat na pohotovostní obrazovky. Oproti konkurenci v podobě Androidu ale trochu ztrácejí na své flexibilitě.

Displej a výdrž baterie – maratonec mezi chytrými



Nejenom celkový vzhled, ale rovněž i kapacitní AMOLED displej s úhlopříčkou 3,5 palce vám učaruje na první pohled. Nabízí 16 milionů barev a skoro by se chtělo říci, že využívá opravdu každičkou z nich. Barvy jsou velmi syté a čitelnost na přímém slunečním světle více než dobrá. Skoro ani není poznat, že Nokia C7 disponuje pouze rozlišením 360 × 640 pixelů, což je vzhledem k rozměrům displeje a konkurenci s WVGA skoro až směsně málo. Přesto si prakticky nevšimnete hrubých okrajů. Zobrazení je velmi jemné, ačkoliv pár pixelů navíc by neškodilo. Výtečná je rovněž citlivost na dotyk, překlepů bude minimum.

Překvapila nás baterie s kapacitou 1200 mAh. Vydržela na jedno nabití tři až čtyři dny při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS a dvou hodinách poslechu rádia či přehrávače. V kategorii chytrých telefonů je to dobrý výkon. Ani v případě, kdy jsme se zátěží trochu přitvrdili, neklesla výdrž pod dva dny. Samozřejmě stále platí, že pokud budete aktivně využívat wi-fi, GPS či datové přenosy přes 3G, je vyčerpání baterie otázkou hodin.

Telefonní seznam a zprávy – bez problému



Po stránce telefonního seznamu nemáme již dlouhodobě k Nokii prakticky žádné výtky a ani model C7 nemá problém se synchronizací s PC či Exchange serverem. Rozhodně by se hodilo vyhledávání kontaktů pomocí T9 přímo z nabídky pro telefonování. Větší problémy jsme neměli ani s psaním SMS zpráv. Na výběr máte kromě klasické alfanumerické klávesnice rovněž QWERTZ variantu. Škoda jen, že vše neprobíhá na jedné obrazovce jako v případě konkurenčních systémů. Při každém vkládání textu se otevře další nabídka, kam teprve text zadáte.

Nokia C7 na tom není špatně ani po stránce kancelářských aplikací a dalších funkcí. Nabídne kupříkladu balík QuickOffice (plnou verzi je nutno odemknout), kvalitního emailového klienta, aplikaci pro sjednocení sociálních sítí, čtečku PDF a další aplikace. S problémy jsme se potýkali u webového prohlížeče, který občas špatně zaznamenával multidotyková gesta. Ani jeho rychlost nepatřila k nejlepším. I přes integraci technologie Flash má na konkurenci ještě co dohánět.

V přístroji je dokonce předinstalovaná hlasová navigace včetně mapových podkladů. Nalezení satelitů trvalo GPS přijímači pouze několik desítek vteřin. Skvělou výhodou oproti konkurenci je podpora USB Host. K telefonu můžete připojit kupříkladu flash disk, klávesnici, myš a další podobná zařízení. Není problém přehrávat filmy či hudbu z externí paměti s mnohonásobně větší kapacitou. Bohužel redukce není součástí balení, jak tomu bylo v případě modelu N8.

Multimédia a fotoaparát – zbytečné ztráty



Téměř na výbornou se povedlo zpracování MP3 přehrávače s nejrůznějšími možnosti nastavení. Povedl se rovněž videopřehrávač, který oproti konkurenci dokáže přehrávat videa ve formátu DivX a dokonce MKV. To vše velmi plynule a bez náznaku trhání. Součástí multimediální výbavy je FM rádio s RDS, k jehož spuštění musíte k telefonu připojit sluchátka. Velikost integrované paměti se vyšplhala na 8 GB.

Největší ztrátou modelu C7 je automatické ostření, které by se stalo společně s 8Mpix fotoaparátem velmi silným argumentem ke koupi. Bez něj Nokia C7 pořizuje pouze průměrné snímky, které občas vyjdou ostřejší a jindy úplně rozmazané. Můžeme pochválit alespoň barevnou věrnost. Podobně se dá hovořit o kvalitách videonahrávek pořízených v HD rozlišení. Za špatných světelných pomůže diodový blesk.

Závěr – výtečný telefon



Konkurence je velmi silná a podobně vybavené Androidy seženete za cenu o tři tisíce korun nižší. Patří k nim kupříkladu LG Optimus One a Samsung Galaxy Spica. Žádný z nich nenabídne tak velkou paměť, natolik kvalitní displej a užitečnou funkci USB Host. Nokia C7 se ve světě rozhodně neztratí. Díky skvělému designu se možná stane ještě úspěšnější než technicky vyspělejší Nokia N8.