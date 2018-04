Nokia C6 odhalena. Bude chudším příbuzným modelu N97

Po modelu C5 Nokia připravuje druhý model z nové řady C. Nokia C6 používá operační systém Symbian a je vybavena dotykovým displejem. Novinka vypadá jako model 5230 a má z boku výsuvnou QWERTY klávesnici.

O výbavě prozatím nejsou žádné zprávy. Pouze víme, že vestavěná paměť bude mít výrazně menší kapacitu než modely N97 nebo N97 mini, které také mají QWERTY klávesnici. Model C6 bude mít paměť jen 256 MB.

Cena prozatím není známá, neměla by být však příliš vysoká. Do prodeje se nová Nokia C6 dostane v průběhu léta. čtěte - Nokia má úplně novou řadu C. Smartphone C5 bude za 4200 korun i s navigací