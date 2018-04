První nová Nokia se blíží a takto by měla vypadat. Bude mít Android

Výrobu mobilních telefonů prodala Nokia Microsoftu. Zanedlouho však vyprší termín, kdy bude původní finská Nokia opět moci používat svoji značku pro produkci chytrých telefonů.

Ty si nebude vyrábět sama, ale zadá výrobu některému OEM výrobci. Tak to funguje u tabletu N1, kterému už Nokia jméno propůjčit mohla. Nokia by měla nový smartphone jen navrhnout a podílet se na jeho designu.

A jak by měl nový smartphone od Nokie vypadat, ukazuje snímek z čínské sociální sítě Weibo. Jeho pravost není zaručena, obrázek ale zapadá do informací, které se už dříve objevily.

Podle některých zdrojů je možné, že novinka bude mít kovové tělo. Zatím nijak neoznačený přístroj by ale měl mít pravděpodobněji plastové unibody tělo z jednoho kusu. Okraje okolo displeje by měly být minimální. Konstrukce by měla být velmi tenká.

Smartphone má mít označení C1 a bude používat operační systém Android. Ten dostane vlastní nadstavbu. Nepůjde o nijak skvěle vybavený smartphone, ale o cenově dostupný chytrý telefon.

Pětipalcový displej má mít jen HD rozlišení 1 280 x 720 obrazových bodů. Hlavní fotoaparát by měl být osmimegapixelový, přední pětimegapixelový. Použit má být procesor od Intelu a operační paměť má mít kapacitu 2 GB.

Podle vyjádření šéfa Nokia se nového smartphonu dočkáme už příští rok.