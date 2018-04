Nokia bude vyrábět telefony v Indii

Nokia se rozhodla vybudovat novou továrnu na mobilní telefony ve městě Chennai na jihu Indie. Finský výrobce počítá s investicí v celkové výši 100 až 150 milionů dolarů. Podle údajů severu mobilepipeline.com se bude jednat v pořadí o desátou výrobní jednotku Nokie.

První indické Nokie by měly opustit brány závodu během první poloviny roku 2006 a celkově se plánuje, že zde najde zaměstnání asi 2000 lidí. Rozhodnutí přesunout výrobu z drahé Evropy směrem na východ je samozřejmě čistě ekonomické. Vysoká efektivita založená hlavně na nižší ceně lidské práce umožní výrobci snížit cenu telefonů, což může na tvrdě konkurenčním trhu znamenat rozdíl mezi úspěchem a neúspěchem.

Asijsko-pacifický region (zejména Čína a Indie) se navíc brzy stane největším zdrojem nových mobilních uživatelů na světě. Na konci roku 2005 by se tak mohl celkový počet mobilních uživatelů světa vyšplhat až ke dvěma miliardám. Právě v Indii se očekává velký mobilní boom, ačkoliv životní úroveň místních obyvatel není vysoká. Výrobci proto chtějí připravit co nejlevnější telefony, které by byly pro místní obyvatele akceptovatelné. LG plánuje výrobu mobilů v západní části Indie a Samsung se sem chystá také.