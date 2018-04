Nokia bude prodávat mobily se Skypem

"Věříme, že mobilní telefon je neuvěřitelně důležitý pro naši budoucnost," řekl generální ředitel společnosti Skype Josh Silverman.

Společnost Skype, která provozuje stejnojmennou službu pro volání přes internet oznámila na World GSM Congress v Barceloně, že uzavřela strategické partnerství s Nokií. Na základě této dohody budou všechny telefony Nokia N Series, počínaje modelem Nokia N97, přímo od výrobce vybaveny klientem pro volání přes Skype. Ten umožní uživatelům Skype volat si mezi sebou zdarma.

Nokia N97 by měla být nejvyšším modelem od finského výrobce a na trh by měla dorazit ve druhé polovině letošního roku. Skype klient by pak měl být standardní součástí všech nových telefonů Nokia N Series. Na přímý dotaz Mobil.cz odpověděli zástupce Skype Scott Durchslag, že současně s uvedením N97 na trh bude uvolněn i klient pro ostatní zařízení s operačním systémem Symbian S60. Dá se předpokládat, že bude podporovat jak S60 3rd Edition, tak 5th Edition.

Jonas Geust, Vice President Nokia pro Nseries, a Scott Durchslag ze Skype na tiskové konferenci.

Při využívání Skype využívá uživatel mobilního telefonu pro přenos hlasu datové připojení. Pokud telefon podporuje wi-fi připojení – tak jako většina modelů N Series – nemusí platit mobilnímu operátorovi ani za přenos dat. Za spojení mezi dvěma uživateli Skype se přitom nic neplatí, bez ohledu na to, jak jsou od sebe geograficky vzdáleni. Pokud si chcete popovídat s přáteli v zahraničí, je Skype jednoznačně výhodnější než mezinárodní hovor po běžné síti. Při častějším volání se tak vyplatí využít i běžné mobilní přenosy a připlatit si za neomezený datový balíček u mobilního operátora.

Skype v současnosti nabízí klienty pro operační systém Windows Mobile a Google Android. V Barceloně byla oficiálně představena také speciální verze Skype pro Sony Ericsson X1 Xperia. Klient využívá možností přepínání obrazovek, kterou X1 nabízí, a přináší vylepšené uživatelské rozhraní. Díky nové grafice lze rychle zjistit, kteří přátelé jsou on-line, a kteří nikoli. V minulosti uvolnit také okleštěnou Java verzi, která ale umožňuje pouze posílání zpráv a nikoli hlasové volání.

Mimo to nabízí od roku 2007 speciální Skypephone ve spolupráci s britským operátorem The 3. Tyto telefony se prodávají společně s datovým balíčkem umožňujícím neomezené volání v síti Skype. Podle informací na tiskové konferenci se již prodalo více než 500 tisíc těchto přístrojů, a každý den protelefonují uživatelé Skype v síti The 3 více než milion minut.