Nokia bude podporovat internet další generace

Nokia oznámila, že její mobilní telefony budou podporovat komunikační protokol IP verze 6 (IPv6). Tomu se také říká protokol internetu příští generace. Současný komunikační protokol IP se označuje IPv4 a kromě spousty nevýhod má jednu zásadní – jeho adresový prostor se postupně blíží vyčerpání a dnes už prostě svou kapacitou nestačí. IPv6 tento problém odstraňuje (má i další výhody – více najdete například zde), při jeho použití se vyčerpání adresového prostoru nemusíte bát.

Nokia se rozhodla podpořit IPv6 především proto, že snad všechny její současné mobily se umí připojit k internetu a v budoucnu snad nebude prodávat mobil, který by to neuměl. Stejně tak se zákazníci k mobilnímu internetu (patří sem i WAP a i-mode) budou připojovat stále častěji.

V současnosti již někteří operátoři mobily Nokia s podporou IPv6 testují. Nokia chce první přístroje nabídnout již příští rok ve vybraných asijských zemích, kde adresní prostor současného protokolu IPv4 díky silnému zájmu o připojení k internetu i z mobilu mizí velmi rychle. V současnosti již podporují ve svých sítích IPv6 takoví giganti jako je NTT DoCoMo nebo Asia Netcom. A to právě proto, že k internetu již mají připojenu velkou spoustu zákazníků.

Podle oponentů nedojde adresní prostor IPv4 mimo Asii dříve než za dvacet let, pokud vůbec někdy dojde. Jenže v Asii jde o aktuální problém již dnes a IPv6 se zdá jediným řešením. Představitelé NTT DoCoMo při představeních svých vizí neváhali zdůraznit, že většina z více než stovky milionů Japonců má několik přístrojů, ve kterých je možné používat simkartu a většinu je možné i připojit k internetu. A těm by chtěli nabídnout své služby. A právě to je největší hrozba pro adresní prostor, zvláště když podobné spotřebitelské chování mají i korejští a čínští zákazníci.