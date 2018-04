Zkusili jsme levnou Nokii Asha 501. Stane se z ní skutečný smartphone

Firma Nokia o modelech z řady Asha tvrdí, že jsou to smartphony. Ale například v některých částech nedávno zveřejněných finančních výsledků jsou Ashy řazeny mezi smartphony, zatímco jinde tomu tak není. Tato schizofrenní situace ovšem bude brzy ukončena.

Během krátké návštěvy české kanceláře Nokie nám přípravu vývojářských nástrojů, tedy takzvaného SDK, potvrdili představitelé vedení firmy pro středoevropský region. Mohli jsme se při té příležitosti seznámit s nejnovějším modelem z řady Asha. Typ 501 je prvním ze zcela nové generace modelů s výrazněji přepracovaným uživatelským prostředím.

Právě Asha 501 má jistotu, že se z ní smartphone stane. Vývojářské nástroje totiž budou nejspíš šity na míru právě přepracovanému prostředí S40, které klade větší důraz na dotykové ovládání. Kdy však SDK přijde a jaké modely nakonec budou podporovány, to zatím nevíme. Odhadujeme, že z řady Asha se smartphony stanou nejpozději letos na podzim. Modely Nokie s platformou S40 tak vlastně zopakují to, co udělal Apple s iPhonem. Z něj se totiž smartphone, tedy telefon s možností instalovat na míru připravené programy, stal také až později po uvedení.

Pro řadu Asha ovšem existuje možnost přidávat aplikace už nyní. Jde ovšem o programy, které vývojáři buď připravili v úzké spolupráci s Nokií, nebo o prosté javové aplikace, které nedosahují možností "dospělejších" aplikací. Uvedením oficiální vývojářské sady tato situace pomine. Nadále však bude platit, že platforma S40, přejmenovaná na Nokia Asha software platform 1.0, bude určena pro jednodušší telefony a je pravděpodobné, že možnosti vývojářů nebudou tak bohaté jako u zavedených platforem.

Důkazem je i samotná Asha 501. Sympaticky malý telefonek zcela ignoruje současný trend nárůstu úhlopříček i rozlišení. Přesto není úhlopříčka 3 palce úplně malá. Na druhou stranu rozlišení zůstalo "zaseknuté" na 240 × 320, což s sebou nese dost kostrbaté zobrazení.

Displej je alespoň kapacitní, což vylepšuje dojmy z ovládání, na které si budeme muset asi trochu zvykat. Jediné ovládací tlačítko pod displejem vrací uživatele o krok zpět. Reakce systému zatím hodnotit nebudeme. Jisté je, že Asha 501 s 64 MB RAM paměti nebude trhat rekordy v rychlosti. Platforma Asha se však zdá být přeci jenom svižnější než Firefox.

Model 501 bude získávat body především příjemným designem. Telefon se bude prodávat ve veselých barvách, které už často známe ze smartphonů řady Lumia. Jednoduchému designu zářivé barvy sluší, telefon vypadá jako hodně hranatý, ale zaoblení rohů a přechodu do zad znamenají, že také velmi dobře sedne do ruky. I zpracování se jeví být na danou třídu velmi dobré. Na telefon za zhruba 2 500 korun působí Asha 501 opravdu dobrým dojmem.

A jelikož se z ní má stát opravdový smartphone, může představovat opravdu velmi zajímavou alternativu především k nejlevnějším androidím chytrým mobilům. Ty ovšem budou mít nadále výhodu v opravdu nepřeberném množství dostupných aplikací.