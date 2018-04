Tři nové „skoro smartphony“ Asha od Nokie bodují designem a cenou

Mobily z řady Asha Nokia ráda označuje jako smartphony. Není to však pravda. Telefony mají uzavřený proprietární systém a nativní aplikace nepodporují. Zjednodušeně řečeno jde o "hloupé" mobily, protože nainstalovat do nich lze pouze Java aplikace jako na běžných mobilech. To však nic nemění na tom, že novinky z řady Asha jsou silnou konkurencí pro jednoduché opravdové smartphony.

Nokia zapracovala zejména na designu a vytvořila opravdu unikátní vzhled nových telefonů. Polykarbonátové tělo nových Nokií je překryto průhlednou vrstvou, a telefony tak vypadají opravdu originálně. Toto řešení by se mělo projevit i na tom, že vydrží více než běžné plastové kryty.

Tři nové modely navazují na již prodávaný model Asha 501 (více zde). Novinky Asha 500, 502 a 503 tak mají plně dotykové ovládání přes kapacitní displej. Nejvyšší model Asha 503 má dokonce displej krytý velmi odolným sklíčkem Gorilla Glass.

Rozměry jednotlivých modelů jsou podobné: okolo 100 × 60 × 12 milimetru. Hmotnost se pohybuje od 100 do 110 gramů. Telefony budou k dostání v několika jasně barevných verzích: červené, zelené, žluté, modré, bílé a černé.

Platforma Nokia Asha Uživatelské prostředí je logické a vyhoví i méně zdatným uživatelům, pro které jsou smartphony možná až moc komplikované. Nová platforma Asha, kterou všechny novinky používají, podporuje Mail for Exchange a nově také IM klient WhatsApp. Přes nové Nokie lze komunikovat i prostřednictvím Facebooku nebo přes Twitter. Nokia Asha 500 používá platformu Asha ve verzi 1.1.1., Asha 502 ve verzi 1.1 a Asha 503 ve verzi 1.2.

Nejlevnější Asha 500, která bude stát okolo 1 600 korun včetně daně, má 2,8palcový displej s rozlišením QVGA (320 × 240 obrazových bodů). Fotoaparát je dvoumegapixelový. Telefon nepodporuje sítě 3G, na internet se lze však připojit stejně jako v případě dvou dalších novinek i přes wi-fi (802.11 b/g/n). Model Asha 500 bude existovat i ve verzi pro dvě SIM karty. S baterií 1 200 mAh výrobce udává skvělou výdrž v pohotovostním stavu až 35 dnů.

Asha 502 existuje pouze ve verzi pro dvě SIM karty a je už dražší. Bude stát okolo 2 100 korun včetně daně. Stejně jako nejvyšší model Asha 503 má i "pětsetdvojka" větší třípalcový displej, ale opět s rozlišením QVGA. Fotoaparát je pětimegapixelový. K dispozici je LED blesk, automatické ostření však chybí. Výdrž s baterií s nižší kapacitou 1 010 mAh je "jen" 24 dnů.

Nejdražší Asha 503 bude stát okolo 2 300 korun včetně daně a do prodeje se dostane stejně jako další dvě novinky ve čtvrtém čtvrtletí. Má stejnou výbavu jako model 502, ale navíc podporuje sítě 3G (HSDPA 7,2 Mbps, HSUPA 5,76 Mpbs). Baterie má kapacitu 1 200 mAh a výdrž je opět přes jeden měsíc, konkrétně 35 dnů. I tento model bude mít dvousimkovou verzi.

Paměť všech nových Nokií je rozšiřitelná až o 32 GB pomocí paměťových karet, což se hodí zejména pro hudební přehrávač. Hudbu lze poslouchat i přes FM rádio. Bluetooth je ve verzi 3.0 a k dispozici je USB 2.0 s podporou Mass Storage. Z významnějších funkcí tak novým Nokiím chybí snad jen satelitní navigace. Všechny nové modely používají Micro SIM karty.