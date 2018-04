Nokii se nedaří a zachránit ji může jedině Android, tvrdí analytik

Pierre Ferragu odhaduje, že propad Nokie pokračuje a oproti prvnímu kvartálu se její tržní podíl snížil o dalších 2,6 procenta. Situace podle něj vyžaduje rychlé a rázné řešení a pomyslnou pilulkou k možnému uzdravení má být jedině osvojení operačního systému Android, který segmentu chytrých telefonů i tabletů jasně dominuje.

Odstrčený Symbian i úpadek "hloupých" telefonů

Analytik předpokládá, že pokud Nokia tento postup nezvolí, pak by mohla během několika let zcela zmizet z trhu. Ač taková slova mohou působit předčasně a přehnaně, nutno připomenout, že firma se v problémech potácí již dlouho a recept na cestu zpět na výsluní stále nepřichází.

Problémem totiž není jen stále vlažný zájem o systém Windows Phone v porovnání s Androidem a iOS. Nokii kromě pohřbení systému Symbian tlačí ke dnu také klesající zájem o telefony na platformě S40, tedy "skoro-smartphony", jež sice nemají operační systém, ale dovolují uživateli instalaci dalších aplikací.

V prvním čtvrtletí tohoto roku totiž bylo vůbec poprvé prodáno více chytrých telefonů než těch "hloupých". Podle agentury IDC se v prvním kvartálu prodalo celkem 418,6 milionu telefonů, přičemž chytrých bylo hned 216,2 milionu.

Nokie s Androidem možná ještě letos

Ferragu dodává, že by jej nepřekvapilo, pokud bychom se s levným androidovým smartphonem od Nokie setkali už koncem tohoto roku. Možný vývoj modelů s Androidem nakonec začátkem roku šéf Nokie Stephen Elop úplně nevyloučil. Doslova tehdy uvedl: "Dnes jsme sice spojeni a spokojeni s Microsoftem, ale žádný zvrat není nemožný".

Je přitom dost pravděpodobné, že pokud by Nokia začala telefony s Androidem nabízet, mohlo by to finanční situaci v dohledné době uklidnit. Domníváme se však, že spíše než segment nejlevnějších přístrojů by Android slušel dražším lumiím. Modely 720/920/925 mají velmi líbivý design a poslední dvojice patří k nejlepším fotomobilům. A pokud by běžely na Androidu, zájem o ně by nepochybně byl. Otázkou je, jak by se k takové strategii postavil Microsoft.

Mohlo by se zdát, že Nokia trochu doplácí na to, že Microsoft systém Windows Phone distribuuje i dalším důležitým hráčům mobilního byznysu (Samsung, HTC, Huawei), ale není tomu tak. Této platformě totiž Nokia poměrně zřetelně vévodí. V prvním letošním čtvrtletí se prodalo okolo sedmi milionů telefonů s Windows Phone, přičemž 5,6 milionu z tohoto objemu byly lumie. To znamená tržní podíl 80 procent. A lze předpokládat, že ve druhém čtvrtletí bude situace obdobná.

Akvizice NSN: velká investice s pomalou návratností

Překvapením bylo rozhodnutí Nokie odkoupit od Siemensu zbývající podíl ve společnosti Nokia Siemens Networks (NSN) za cenu 1,7 miliardy eur (téměř 44 miliard korun). Ačkoli je cena nakonec o něco nižší, než analytici odhadovali, přesto pro Nokii bude znamenat citelné vyčerpání hotovostních rezerv, což v dané situaci, kdy si může podpora nových produktů vyžádat nemalé investice, může být problém.

Analytik Hannu Rauhala ze společnosti Pohjola sice předpovídá, že dodávka telekomunikačních sítí má dobrý potenciál, ale přesto výnosy nemusí stačit na pokrytí ztrát ze segmentu mobilních telefonů. A právě nedostatek finančních rezerv může Nokii ztížit schopnost rychlé reakce na nové trendy na poli chytrých telefonů.

Na konci druhého čtvrtletí měla Nokia hotovostní rezervu 3,7 až 4,2 miliardy eur (95,7 až 108,7 miliardy korun), a dokončením akvizice společnosti NSN se tak sníží na 2 až 2,5 miliardy eur (51,7 až 64,7 miliardy korun). Podle kanadské banky Canaccord se navíc bude hotovost ve firemní kase nadále tenčit a rok 2014 by Nokia mohla uzavřít jen s miliardou eur v rezervách. Podle Bank of America Merrill Lynch jsou vyhlídky ještě horší a rezervy by mohly zcela zmizet během jednoho roku.

Plány na nejbližší dny a týdny jsou však jasné. Už ve čtvrtek 11. července bude v New Yorku představen fotomobil Lumia 1020 s fotoaparátem PureView s rozlišením 41 megapixelů, který loni u Nokie 808 vzbudil zasloužený rozruch (více o fotoaparátu PureView v N808 zde).

Ale nepůjde o ojedinělý projekt, do prodeje brzy zamíří Galaxy S4 Zoom (představení zde) a nedaleko je také představení dosud tajemného Sony Xperia 1i Honami, jenž má mít foťák s rozlišením 20 megapixelů. Ani Lumia 1020 (dříve EOS) tak pro Nokii patrně nebude všespásná.