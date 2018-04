Nokia operační systém Android používat nebude. Firma vše popřela

Překlad odpovědi ze španělského serveru El País:

"V současné válce ekosystémů používáme jako svou zbraň systém Windows Phone. Ale my vždycky přemýšlíme, co bude příště, jaká bude role HTML5, Androidu... HTML5 může vytvořit vlastní platformu, být Androidem, Windows Phone nebo čímkoliv jiným, v budoucnosti méně důležitým. Zatím je na to brzy. Dnes jsme spokojeni s Microsoftem, ale každá změna je možná."

Toto řekl Stephen Elop podle Nokie:

