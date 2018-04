Nokia a sítě třetí generace

Před dvěma dny, 5. 8 .2000, proběhla v Letenském zámečku tisková konference firmy Nokia. Konference byla zahájena vůbec prvním mobilním videohovorem v České republice pomocí zkušební BTS (základnové stanice) třetí generace (3G).

"Nokia je světovou jedničkou v systémech 3G a touto živou demonstrací chceme dokázat, že v této oblasti patříme na špičku také v České republice. Provozovatelé mobilních sítí, kteří používají řešení Nokia, si mohou být jisti nejen hladkým přechodem ze sítí druhé generace na technologii generace třetí, ale zároveň využitím do sítě již investovaných prostředků," uvedl v tiskové zprávě Jukka Pietarinen, ředitel společnosti Nokia..

Se systémem 3G by se měly zdokonalit datové služby a přenosy natolik, že by komunikátory nahradily laptopy nebo fixní stolní computery. Zatímco dnes jsou mobilní sítě využívány ve většině pro hlasové účely, v roce 2005, podle představitelů Nokie, převládne využívání datových služeb. Systém by tak měl vylepšit obchodní vztahy díky bezdrátovému připojení na internet a posunout vpřed mobilní obchodování. Pomocí bezdrátového komunikátoru v 3G síti, jehož první makety vyvinuté firmou Nokia již spatřili světlo světa, tak budeme moci uskutečňovat videokonference, vyžívat přenosu hlasových a zároveň datových služeb, nebo prostě browsit po internetu. Člověk se stane flexibilnějším a bude pánem svého času více než doposud. Nokije očekává, že na iternetovém obsahu se bude v budoucnu podílet daleko více společností než dnes. Nabídka konkrétních služeb pak záleží na provozujícím operátorovi.

Již v roce 1999 Nokia s tímto systémem experimentovala. V roce 2000 začalo nasazování systému GPRS (General Packet Radio Service) a vznikají první demonstrační centra sítí třetí generace. Rok 2000 byl označen zároveň za rok WAPu a rozhodně to není od věci. Tato technologie nám již dnes umožňuje přístup na web-stránky, elektronické obchodování, nebo jiné internetové služby. Systém 3G podstatně zrychlí přenos dat a zároveň bude možné souběžně přenášet data s hlasem. Výsledkem jsou například dvoucestné videotelefony.

Se zaváděním systému souvisí nástup tolik diskutovaného UMTS, které je vlastně rozšíření technologie GSM. Letos se bude rozhodovat o udělení 60 licencí v Evropě. Ing.Marcela Gürlichová, náměstkyně ministra dopravy a spojů, se nechala slyšet, že v České republice budou vydány 4 licence pro různé operátory. V případné aukci by se potom rozhodlo o cenách kmitočtů, ovšem samotný způsob udílení licencí zatím zůstává nedořešen. K aukci totiž vůbec nemusí dojít, pokud se vláda rozhodne pod tlakem ministerstva dopravy a spojů pro udělení licencí pomocí tzv. soutěže krásy. Samotné zavedení UMTS je možné implementováním nových prvků do současných GSM sítí. Díky tomu by všichni stávající operátoři měli daleko snadnější nástup oproti čtvrtému. "Přestože 3G sítě vyžadují obrovské investice, EuroTel chce nabídnout služby třetí generace mobilních komunikací svým zákazníkům okamžitě, jakmile bude technologie připravena pro komerční použití," uvedl zástupce generálního ředitele společnosti EuroTel Alexander Winkler.

Pokud bude zaveden 3G systém, neznamená to pochopitelně konec systémů 2G, tedy dnešního GSM. V závěru konference předvedli pořadatelé bezproblémový telefonní hovor ze systému 3G do systému GSM. Není tedy potřeba obávat se, že po zavedení UMTS budou současné mobily na vyhození.

Premiérové uvedení mobilní rádiové sítě 3G je očekáváno příští rok, nejprve v Japonsku a poté v Evropě. Nokia ukázala, jak nejspíš jednou bude vypadat UMTS v České republice. Na praktické nasazení technologií třetí generace si ovšem v Čechách, podle náměstkyně Gurlichové, počkáme minimálně do 1. 1. 2002.