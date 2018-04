Nokia porazila Apple. Američané budou platit a prodávat věci od Nokie

Souboj o patenty mezi Nokií a Applem probíhá nejméně od roku 2009, kdy finská firma zažalovala Apple nejprve za porušování deseti jejích patentů a následně v závěru roku ještě dalších sedmi. Pak si firmy u různých soudů vyměňovaly žaloby, Apple kontroval třeba tím, že měla Nokia, tehdy ještě producent chytrých telefonů, okopírovat iPhone. Poslední kapitolou pak byla relativně čerstvá žaloba Nokie na Apple z roku 2016 týkající se hned 32 patentů finské firmy.

Po letech soudních tahanic teď firmy dospěly ke smírnému řešení. Jak poznamenala v tiskovém prohlášení zástupkyně Nokie, šéfka právníků Maria Varsellona, z firem se teď místo soupeřů u soudů stanou obchodní partneři. Zástupci se dohodli na vzájemné spolupráci a vyrovnání. Obchod to ale bude vcelku jednostranný: více totiž získá Nokia. Té Apple zaplatí blíže nespecifikovanou sumu coby vyrovnání předchozích závazků a následně bude za patenty platit pravidelné licenční poplatky. Suma za vyrovnání by se měla projevit v budoucích finančních výsledcích Nokie, do té doby zůstane utajena.

Firmy také oznámily, že naváží spolupráci v oblasti digitálních zdravotnických produktů. IOT přístroje, které mají za úkol sledovat a pomoci udržovat uživatelovo zdraví, donedávna Nokia vyvíjela a prodávala pod značkou Withings, teď už pro ně používá svou vlastní značku. Tyto produkty by se měly dostat do nabídky oficiálních Apple Storů a z prohlášení vyplývá, že by mohly firmy i spolupracovat na vývoji budoucích řešení. Apple dříve výrobky Withings nabízel, ale z nabídky je stáhl (nejspíš coby odplatu v rámci patentové bitvy).

Nokia také oznámila, že Applu bude poskytovat určité produkty a služby síťové infrastruktury. Nelze asi očekávat, že by Nokia pro Apple stavěla mobilního operátora, nicméně je jistě nasnadě spolupráce v oblasti vývoje produktů pro mobilní sítě páté generace.

Náhlé ukončení patentové bitvy v podstatě nemusí být velkým překvapením. Na rozdíl od souboje s různými mladými čínskými firmami (nebo třeba Samsungem) totiž Apple z hlediska patentů vždy tahal vůči Nokii za kratší provaz. Nokia je tradiční firmou tohoto odvětví a základních patentů nutných pro fungování mobilních telefonů vlastní tisíce. A poté, co sama z byznysu s mobilními telefony vycouvala, se na jejich vymáhání více soustředí.

Právě konec samotné Nokie na poli mobilních telefonů také dohodu nejspíš usnadnil. Dokud byla Nokia výrobcem mobilů, mohl Apple kontrovat některými svými moderními patenty zejména v oblasti ovládání mobilů. Jenže ty by mu v současné situaci nepomohly. Nokia mobilní telefony nevyrábí ani neprodává. Její původní mobilní divize patří Microsoftu a finská firma teď svou značku licencuje společnosti HMD Global. Ta si musí případné patenty licencovat sama (a dá se předpokládat, že tak činí).