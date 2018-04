Nokia 9500 - největší kooperace v mobilních dějinách?

Vaší pozornosti jistě neunikla jedna z největších událostí letošního 3GSM kongresu konaného již tradičně v Cannes – pondělní představení nejnovějšího komunikátoru společnosti Nokia. Model 9500, o kterém jsme vás mezi prvními informovali a o kterém jsme včera přinesli skutečně exkluzivní první dojmy doplněné spoustou vlastních kvalitních fotografií, byl skutečně dlouho a toužebně očekáván snad všemi majiteli předchozího modelu, Nokia 9210 (i).

Nezapomněli jsme na někoho?

Nebudeme si zde znovu opakovat známá technická fakta a specifikace, které můžete najít v již zmíněných článcích. Zaměříme se na nový komunikátor spíše z oblasti softwarové a aplikační. V případě této novinky totiž výrobce přizval ke spolupráci na programovém vybavení tohoto přístroje (na mobilní branži) až nezvykle mnoho „nemobilních“ partnerů. Na cédéčku i v samotném komunikátoru tak můžete najít aplikace a řešení společností tak zvučných jmen, jako jsou kupříkladu IBM, Hewlett-Packard, Sun Microsystems, Opera Software. V době uvedení tohoto komunikátoru na trh již bude dostupná jeho desktopová podpora od společností SAP, Computer Associates International, Oracle či Symantec.

Největším partnerem Nokie při výbavě add-ons aplikací nové Nokie 9500 je kromě vlastního sdružení Symbian (které zabezpečuje samotný operační systém a základní podpůrné, synchronizační nástroje) americká společnost IBM. Součástí dodávky komunikátoru by tak měly být klienty pro přímou komunikaci prostřednictvím systémů IBM Tivoli a Lotus Sametime Instant Messaging. Přidávána bude také podpora pro WebSphere Micro Environment i WebSphere Everyplace Client. Úprava posledně jmenovaného komunikačního klienta bude kupříkladu obsahovat podporu pro bezchybné roamování mezi WiFi sítěmi a mobilními sítěmi standardu GSM.

Zřejmě převážně firemní zákazníky potěší přímá podpora VPN prostřednictvím zabezpečených a šifrovaných SSL kanálů. V zařízeních dodávaných na území USA by měla být podpora VPN přes SSL k dispozici v běžném balení přístroje, v evropských verzích by z důvodů vývozních omezení měla být k dispozici jen za nemalý poplatek pohybující se okolo jednoho tisíce dolarů. Ovšem ani oficiální představitelé společnosti Nokia nejsou schopni tuto informaci bezpečně potvrdit nebo vyvrátit, musíme se tedy nechat překvapit. Jen pro pořádek se sluší podotknout, že VPN podporu má na svědomí také společnost IBM.

Je již známo, že nová Nokia 9500 používá operační systém Symbian ve verzi sedm, ovšem s firemní nádstavbou z dílen Nokie označovanou jako Series80. Přímou součástí tohoto systému je i webový prohlížeč podporující JavaScript ve verzi 1.3, HTML, XHTML, HTML 4.01 včetně zabezpečeného spojení. Kromě toho by součástí prodejního balení měl být také pokročilý webový prohlížeč Opera, který v současnosti patří mezi nejlepší browsery dostupné na této softwarové platformě.

Java pekelně zrychluje

Společnost SUN Microsystems zase vybavila komunikátor podporou mobilní javy J2ME (Java 2 Platform, Micro Edition) určené přímo pro potřeby mobilních zařízení. V Nokii 9500 by měla být k dispozici nejnovější verze této technologie (Java Technology for Smartphones HotSpot Implementation), která je podle prvních benchmarků až šestkrát rychlejší než verze současná – samozřejmě na srovnatelné hardwarové platformě.

Současně s touto verzí J2ME spustí SUN také službu J2ME Web Services, která umožní uživatelům stahovat a instalovat javové aplikace přímo do mobilních zařízení prostřednictvím internetového připojení s využitím technologií XML a SOAP.

Nám téměř nezmáná softwarová společnost Radixs vybaví nový komunikátor společnosti Nokia o podporu (či přesněji řečeno o konverzní filtry) formátu používané kancelářským balíkem Sun StarOffice, potažmo i OpenOffice.org. Se soubory vytvořenými v tomto kancelářském balíku tedy bude možné v komunikátoru pracovat – tedy je otevírat a prohlížet, dostupná má být i možnost ukládání změn v těchto dokumentech vytvořených.

A konečně společnost HP pracuje společně se společností Ericsson na vývinu komunikačního systému pro firemní aplikace, který má být poprvé použit právě v Nokii 9500. O tomto systému prozatím nejsou k dispozici podrobné informace, neboť je oba zúčastnění úzkostlivě tají: víme jen tolik, že tento systém má být představen současně s uvedením nového komunikátoru na trh.

Firmy jej budou milovat

Co říci závěrem? Z již nyní dostupných informací je více než dobře patrné, že komunikátor Nokia 9500 je zařízení více než jiná určené do podnikové sféry. Nesmíme jej ale mylně zařazovat na pozice sběrných datových terminálů, protože míří jinam: do kapes a na stoly středního a vyššího managementu. A samozřejmě míří také ke všem mobilním fanouškům, i když zřejmě pro ně nebyla primárně určena. Softwarová výbava a podpora ze strany dodavatelů ERP systémů je však úctyhodná.