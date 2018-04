Nokia 9500 - komunikátor, na který si počkáme (první dojmy)

Když jsme se v Cannes zeptali jednoho ze zaměstnanců Nokie, který měl na starosti předvádění nového komunikátoru Nokia 9500, jak moc se blíží finálnímu vzorku, s úsměvem nám odpověděl: „Fyzicky se prodávaná 9500 snad příliš lišit nebude, ale software se bude ještě hodně vyvíjet. Kdybychom už měli 9500 hotovou, začali bychom ji prodávat.“

Nokia 9500 je určena především pro zákazníky, kteří ji budou chtít používat pro práci. A tím není myšleno jen připojení k internetu a používání organizéru, ale připojování do firemní virtuální privátní sítě, využívání firemního informačního systému z komunikátoru a vzdálená synchronizace s firemním groupwarovým serverem. Nokia 9500 vám poslouží i jako individuální nástroj, ale Nokia by ráda více oslovila i segment firemních uživatelů, který považuje za klíčový pro další růst využívání především datových služeb.

Na první pohled působí Nokia 9500 méně honosně než předchůdce a současný komunikátor Nokia 9210i. Je to dáno především předním krytem z lesklého plastu. Pokud se ale pro tento komunikátor rozhodnete, bude vám to víceméně jedno. Nokia 9500 je trochu menší než předchůdce a nabízí nepřeberné množství datových funkcí. Je to samozřejmě GPRS, EDGE a také Wi-Fi (IEEE 802.11b).

Opravdu nároční uživatelé by mohli chtít víc (IEEE 802.11g, rychlejší GPRS i EDGE), na tiskové konferenci samozřejmě padl i dotaz na téma podpory UMTS. Odpověď Nokie je prostá – až budeme mít pocit, že je vhodné přijít na trh s komunikátorem s podporou UMTS, tak to uděláme. Zatím je to ale podle Nokie zbytečné a zbytečně by to prodražilo vývoj a oddálilo uvedení produktu. Ten by mimochodem měl stát 800 euro a v současnosti už ho používají v některých velkých firmách (Ricoh, Daimler-Chrysler), aby vývojáři získali zkušenosti a názory reálných uživatelů.

O Nokii 9500 byl při představení velký zájem a nebylo možné získat podrobnější zkušenosti s mobilním telefonem. Technické parametry jsme vám již představili v tomto článku. Dnes se vám pokusíme zprostředkovat další dojmy z Nokie 9500 a další fotografie, především displeje (i když upozorňujeme, že finální verze se od té, která je v Cannes dnes, bude lišit).