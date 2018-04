Nokia 9300 - nový komunikátor na vlastní oči (fotogalerie a dojmy)

Dnes představený nový komunikátor Nokia 9300 se opravdu povedl. Tento model je sice o něco hůře vybavený než již dříve představený komunikátor Nokia 9500, to by ale mnoha zákazníkům vůbec vadit nemuselo. Novinka je totiž mnohem menší a lehčí. Rozměry telefonu jsou 132 x 51 x 21 milimetrů a hmotnost je 167 gramů. To je sice více, než má dnes běžný mobil, ale na danou třídu přístrojů to jsou velmi příznivé parametry. Ve skutečnosti je telefon jen o trochu větší než třeba Nokie 6210 a 6310. Oproti starším komunikátorům Nokie, nebo i modelu 9500 je novinka mnohem menší. To můžete sami posoudit na fotografiích.

Nová Nokia 9300 se může pochlubit jednoduchými tvary bez zbytečných výstřelků.

Nokia u nového komunikátoru sáhla po střídmém designu, což v poslední době u běžných telefonů moc nedělá. A to je škoda, protože klasický a střídmý design Nokia umí, čehož je důkazem právě i nový komunikátor. Jak zavřený, tak otevřený nepřekvapí žádným výstřelkem, vnější i hlavní klávesnice jsou ryze praktické, bez zbytečných příkras.

Po otevření drží telefon ve většině pozic. Paměťovou kartu lze měnit i za provozu.

Oproti modelu 9500 chybí nové Nokii fotoaparát a WiFi. To by ale nemělo vadit, za mnohem menší rozměry ztráta těchto dvou funkcí stojí - i když mobil bez fotoaparátu je dnes již spíš výjimečná záležitost, a to ještě v kategorii nejlevnějších mobilů. Přesto v cílové skupině zákazníků spíš bude chybět WiFi.

Vnější klávesnice je pohodlná. Líbil se nám i ovládací kříž s potvrzovacím tlačítkem uprostřed.

Nokia 9300: Podrobnou specifikaci telefonu najdete v tomto článku

Vnější displej telefonu má rozlišení 128 x 128 obrazových bodů. Displej je stejný jako u mnoha obyčejných modelů Nokie. Pro rychlou práci se zavřeným telefonem bohatě stačí. Hlavní displej je menší než u modelu 9500, má ale stejné rozlišení 640 x 200 obrazových bodů. Displej je velmi dobrý a má výrazné modré podsvícení. To se bude hodit při práci ve tmě, hlavní (QWERTY) klávesnice telefonu totiž není podsvícená. Vnější klávesnice je podsvícená modře.

QWERTY klávesnice je rozměrná a píše se na ní velmi dobře. Rozmístění ovládacích prvků zůstalo zachováno po vzoru předchozích komunikátorů od Nokie. Podsvícení displeje je velmi intenzivní, lze jej ale vypnout. Naopak QWERTY klávesnice podsvícená není.

Obě klávesnice telefonu jsou perfektní. Přes menší rozměry telefonu je QWERTY klávesnice skoro stejně velká jako u modelu 9500. Píše se na ní dobře, jen na směrový joystick si bude potřeba zvyknout. Je poměrně přesný, jen stisk pro potvrzení funkce musí být docela silný. To ale může být jen záležitost zkušebního vzorku.

Telefon lze otevřít až o 180 stupňů - je pak úplně rovný. Naopak při otevření zhruba nad úhel 120 stupňů se začne překlápět na kloub.

Rychlost menu telefonu zatím nemá cenu hodnotit, k dispozici jsme měli jen první předprodejní vzorky. Struktura menu je tradiční a stejné to je i s rozmístěním ovládacích prvků.

Nahoře porovnání novinky s Nokií 6820, dole s předchozím komunikátorem 9210i.

Nokia 9300 byse měla začít prodávat v prvním čtvrtletí příštího roku. Možná, že se výrobci podaří dostat na trh pár prvních kusů ještě před Vánoci. To je ale zatím jen neoficiální informace. Naopak předběžná cena telefonu už je stanovena a to ve výši 700 EUR za nedotovaný telefon. To je v přepočtu asi 22 500 Kč. Cenu jsme očekávali nižší, Nokia oba dva své nové komunikátory bude prodávat za velmi podobnou cenu. Vyšší model 9500 by totiž měl stát okolo 25 000 Kč. Rozdíl v ceně tak bude jen asi 10 procent.

Nahoře celá modelová řada komunikátorů od Nokie. Na obou obrázcích jsou zleva Nokia 9500, 9210 a 9300. Na levém je úplně vpravo model 9110 a na pravém obrázku historicky první komunikátor Nokie, model 9000. Na dolním snímku jsou vedle sebe oba nové komunikátory 9500 a 9300 (první z nich jen v podobě nefunkční makety).

Konkurentem nové Nokie bude především chystaná Motorola MPx. Ta má také plnohodnotnou QWERTY klávesnici, jinak se ale jedná o telefon trochu jiné koncepce. Motorola bude stát zhruba stejně, jako Nokia 9300. Levnější by ale mohly být chytré telefony s operačním systémem Microsoft prodávané většinou přes operátory. Na trh míří model MDA III, který také bude mít plnohodnotnou klávesnici. Konkurentem může být také připravované Treo 650. Pokud ale zatím můžeme poměřovat, tak klávesnice Nokie 9300 je rozhodně nejlepší.

Další fotografie:

Na levém snímku je novinka vedle modelu 9210, vpravo pak vedle historického modelu 9000. Na dolním snímku jsou pak vedle sebe obě novinka - 9500 a 9300.

Menu telefonu: