Nokia 9300 - Je to trochu menší, můžu to nechat?

Změna v označení souvisí s myšlenkou sloučit grafického rozhraní Series 60 používaného běžnými "chytrými telefony" a Series 80, které používá právě řada komunikátorů. Na jednu stranu je to myšlenka nanejvýš logická. Na telefony vybavené Series 60 je totiž obrovská záplava software včetně her a jiných zábavných titulů, zatímco na Series 80 jsou jen programy pro vážnou práci, her a nejrůznějších udělátek jen minimum. Jenže od půl roku starého prohlášení o slučování grafických prostředí uplynulo mnoho vody a žádný výsledek se nedostavil, ba právě naopak, mezi vývojáři se šušká cosi o další verzi Series 100, která bude podporovat dotykový displej a bude nasazena v novém telefonu typu komunikátoru vybaveném právě jak klávesnicí, tak dotykovým displejem. Jenže jak už je ve vývoji nových mobilních telefonů obvyklé, vše se může změnit a nic z toho nemusí být pravda.

Pro nás je podstatné, že na český trh vstupuje Nokia 9300, menší, levnější a mladší bratříček Nokia 9500.

Účelem této recenze není samostatně popsat všechny funkce Nokia 9300. Ty jsou totiž téměř shodné s modelem 9500 a chybí jen možnost připojení přes WiFi a vestavěný fotoaparát. Pokud se dnes někdo rozhoduje o nákupu nového komunikátoru, dá se předpokládat, že volba mezi Nokia 9500 a 9300 bude patřit mezi jeho největší dilemata, takže je zbytečné znovu popisovat to, co si můžete přečíst v recenzi Nokia 9500. Zaměříme se tedy zejména na popis rozdílů.

Vzhled - menší a lehčí

Oba komunikátory se liší už na první pohled vzhledem. Nokia 9300 je menší a lehčí.

Nokia 9300

Rozměry 132×51×21mm

Hmotnost 167 gramů

Nokia 9500

Rozměry 148×57×24 mm

Hmotnost 230 gramů

Právě zkrácení nového modelu o jeden a půl centimetru a snížení hmotnosti o více jak šedesát gramů považuji z uživatelského hlediska za zásadní faktor. Zařízení se tím dostává z váhové kategorie "cihla" do kategorie "něco jako starší mobil". S touto hmotností i rozměry jej můžete dát i do kapsy u kalhot, aniž byste se museli bát, že se vám kapsa protrhne, což s modelem 9500 reálně hrozilo.

Nahoře celá modelová řada komunikátorů od Nokie. Na obou obrázcích jsou zleva Nokia 9500 , 9210 a 9300. Na levém je úplně vpravo model 9110 a na pravém obrázku historicky první komunikátor Nokie, model 9000 . Na dolním snímku jsou vedle sebe oba nové komunikátory 9500 a 9300 (první z nich jen v podobě nefunkční makety).

Z vnějšku bych si troufnul říci, že došlo k omlazení vzhledu. Celý komunikátor je světle stříbrný, do budoucna si můžete celý čelní panel vyměnit za jiný, až se začnou prodávat. Ovšem zatím jsem neviděl ani jiné verze čelných panelů pro Nokia 9500, takže se také může stát, že se jiného barevného provedení nedočkáte.

Zajímavá je přední klávesnice. Mezi tlačítky je veliký odstup a tak se hodně pohybují do stran. Ne snad, že by to na okamžitou funkci komunikátoru (promiňte, zvykl jsem si a říkat tomu smartphone už asi nebudu) mělo nějaký vliv, bál bych se ale toho, že do klávesnice bude zapadávat prach a špína. Na druhou stranu ji můžete oddělat a vyklepat.

Zatímco reproduktor pro hlasitý hovor byl u Nokia 9500 na horní straně telefonu, u 9300 je na levé straně a není tak nápadně krytý kovovým sítkem. Jeho zvuk je také mírně slabší – dost možná se změněné provedení na výkonu podepsalo.

Spodní strana obsahuje pop-port, otvor mikrofonu a konektor pro nabíjení, zde nedošlo k žádné změně.

Displej není jištěn proti rozevření

Drobnou změnu doznalo otevírání displeje. Ten totiž u předchozích modelů zajišťovala proti otevření maličká západka, která sama pod tlakem vyskočila. Model 9300 není proti rozevření jištěn nijak, pouze tuhostí kloubů. Je otázkou, zda je to změna k horšímu, protože i u modelu 9500 vyskočila západka už při velmi jemném tahu a subjektivně nevidím rozdíl mezi otevíráním obou modelů, jen u 9500 se ozývá příjemné klapnutí západky, které zní, jako by displej komunikátoru ochránilo před rozevřením. Opak je pravdou a u obou komunikátorů je třeba si dávat pozor, pokud je budete nosit v batohu nebo kufříku, aby se displej nerozevřel a neproniklo k němu něco, co jej poškodí.

Rozměry displeje

Nokia 9500 Nokia 9300 Šířka 11,2 cm 9,8 cm Výška 3,6 cm 3,1 cm Plocha displeje 40,32 cm2 30,38 cm2 Rozlišení obrazovky 640×200 bodů 640×200 bodů Počet barev 65,536 65,536

Displej je v obou modelech aktivní a transreflektivní. Nepozoroval jsem žádné rozdíly v kvalitě vykreslování, oba displeje jsou podle mne totožné, jen s tím podstatným rozdílem, že displej modelu Nokia 9300 je o plných 25% menší. Oba displeje mají ovšem totožné rozlišení i počet barev, takže je zřejmé, že při pohledu na displej 9300 budete muset svoje oči více namáhat. Menší displej je podle mne také důvodem, proč se Nokia 9300 dá rozevřít úplně, zatímco Nokia 9500 se rozevírá pouze do cca. 150 stupňů. Na menší displej se totiž díváte z jiné vzdálenosti, z níž je plné rozevření pohodlnější.

Tím se také dostáváme k další odlišnosti displeje – lze jej rozevřít úplně, tedy o 180 stupňů, kdy jsou obě části v rovině a displej telefonu se může opřít například o desku stolu. Je ale nutno dodat, že kloub telefonu je dostatečně tuhý (alespoň jako nový a neochozený), že displej udrží bez problémů rozevřený v jakékoliv mezipoloze.

Můj orlí zrak posílený pěti dioptriemi neměl s displejem nového komunikátoru problém, na druhou stranu jsem ocenil větší displej staršího bratříčka. Pokud by se vám objekty na displeji zdály příliš malé, můžete si vše pomocí vestavěného software Lupa zvětšit, tím ale zase ubude místo na displeji.

Displej tradičně není dotykový a vůbec to nevadí, protože komunikátor se dá velmi dobře ovládat i bez něj, klávesnice a klávesové zkratky poslouží snad ještě lépe.

Na klávesnici si musíte zvyknout

Vlnou miniaturizace prošla i klávesnice. Podívejme se, jak vypadají klávesnice obou komunikátorů v číslech.

(měřeno na písmeně A) Nokia 9500 Nokia 9300 Šířka klávesy 10 mm 9 mm Výška klávesy 7 mm 7 mm Plocha 70 mm2 63 mm2 Šířka klávesnice 130 mm 118 mm

Zatímco na obrázku to tak nevypadá, z naměřených hodnot je zřejmé, kde Nokia ušetřila více jak centimetr šířky. Jednoduše každé klávese ubrala alespoň milimetr šířky. Vzhledem k tomu, že kláves je v nejširším místě vedle sebe dvanáct (a Enter), máme tu ušetřených dvanáct milimetrů, které byste ani nepostrádali. Však také plocha písmenných kláves se zmenšila o pouhých deset procent. Na výšku prošly redukcí pouze funkční klávesy pro přímé volání aplikací. Ty jsou jak užší, tak nižší.

Až doposud to vypadalo, že klávesnice prošla úspěšnou redukcí velikosti, která by se na psaní nemusela projevit. Bohužel samotná mechanická konstrukce klávesnice je mírně odlišná – klávesy kladou při stisku tužší a rovnoměrnější odpor, takže není zcela zřejmé, kdy po stisku kláves došlo skutečně k napsání kýženého znaku.

Pokud vám to vadí, samozřejmě si můžete (stejně jako u 9500) nastavit zvukovou odezvu "kliknutím", jenže na tu já jsem vysloveně alergický a ruší mne, takže pokud máte stejný problém, budete se muset smířit s tím, že budete muset více sledovat na displeji, co píšete. Vzhledem k rozměrům klávesnice je ale vyloučeno psaní všemi deseti, takže na psaní poslepu stejně můžete zapomenout (ačkoliv klávesnice má pro jistotu klávesy F a J zvýrazněny výstupkem, abyste je snadno nahmatali), vám stejně nic jiného než pohled na displej nezbude.

Klávesnice má také menší zdvih (odhaduji o třetinu, ale změřit jsem to nemohl, už je to na mé měřičské pomůcky příliš malý rozdíl), což znamená, že se při psaní prsty dříve otlačí a vy se unavíte. Ale zase tak moc se toho bát nemusíte, pokoušel jsem se na klávesnici napsat asi 2000 znaků v emailu a teprve jsem začal rozdíl opravdu cítit.

Původně jsem alespoň kousek recenze chtěl napsat na novém modelu, abych se s jeho klávesnicí opravdu sžil a mohl na ni podat fundovaný názor, jenže mám jen anglickou verzi klávesnice, kde se písmena s diakritickými znaménky napíšou současným stiskem písmena a klávesy Chr. Bohužel třeba u a to nejdříve nabídne spojené ae, teprve potom dlouhé á a to na psaní dlouhých český textů opravdu není. Takže mohu posloužit pouze zkušeností z vyřizování emailů, kde byl rozdíl mezi 9500 a 9300 cítit, nebylo to ale nic, na co by se nedalo zvyknout a co by nešlo prominout, pokud jste se na komunikátoru nerozhodli napsat třináctidílný televizní seriál.

Pro rychlé a pohodlné zadávání větších textů považuji existenci plné klávesnice za naprosto základní. Moje dlouhodobé pokusy s náhradami jako je graffiti a nejrůznější software klávesnice na PDA i chytrých telefonech vedly většinou ke zklamání. Pravda, pro rychlé zapsání poznámky nebo zodpovězení SMS zprávy takové náhrady většinou kvalitně postačují, jenže pokud potřebujete psát opravdu svobodný text a nepřemýšlet nad tím, které slovo váš T9 slovník pozná a které už ne a bude lepší nahradit jej lepším synonymem, je pro vás slušná klávesnice nezbytností. A klávesnice komunikátorů zůstávají stále nejlepší volbou. Na možnost externí klávesnice zapomeňte. Nikdy není tam, kde ji potřebujete a když už ano, tak není zrovna nejpohodlnější ji použít – zkuste si vybalit bluetooth klávesnici v tramvaji…

Dalším (a u komunikátorů přetrvávajícím zklamáním) je neexistence podsvícení vnitřní klávesnice (ta venkovní maličká podsvícená je). Vypínatelné podsvícení by bylo opravdu značným přínosem. Na druhou stranu musím říct, že u 9300 vychází uživatelům vstříc barva klávesnice. Jelikož klávesnice je stříbřitě šedá a písmena na ní černá, odráží více světla od displeje a je i v noci lépe čitelná než klávesnice u 9500.

Joystick se povedl

Nokia ve svých materiálech vytrvale udává, že joystick je pětisměrný, tedy čtyři směry plus stisknutí. Ať počítám, jak počítám, směrů mi vychází osm (tedy včetně uhlopříčných) a jedno stisknutí, celkem devět.

Joystick je velmi citelnou změnou a pokud jste nebyli spokojeni s ovladačem na 9500, joystick u 9300 se vám bude líbit podstatně více. Ovládá se totiž tlakem, nemusíte jej domáčknout až na krev, stačí opravdu tlačit do strany, kam se má kurzor pohybovat. Joystick je pogumovaný, takže se vám nebudou po něm smekat prsty, na druhou stranu je to nezvyk oproti tuhému chodu ovladače u 9500, takže při přechodu si budete muset zvykat.

Do luxusu trackpointů z IBM notebooků má joystick daleko, zlepšení proti 9500 tu je – ušetřil se prostor a pomocí tohoto joysticku se mi opravdu daří jezdit i po úhlopříčkách.

V datových přenosech chybí Wi-Fi

Samotné ovládání a vestavěné aplikace jsou naprosto shodné s modelem Nokia 9500 – rozdíly jsou jen tam, kde přichází chvíle pro datové přenosy (a chybí ovládání chybějícího fotoaparátu).

Nokia 9300 je vybavena rozhraním pro EDGE Class 10 a GPRS class 10, pokud tedy máte možnost připojit se přes EDGE, dosáhnete při přijímání dat teoretické rychlosti až 236.8 kbit/s. Připojit se můžete také vytáčeným připojením 9,6 Kb/s a přes HSCSD (u nás jen v síti Eurotelu) rychlostí 42 Kb/s.

Oproti modelu 9500 zcela chybí podpora IEEE 802.11b, tedy bezdrátových sítí WiFi. Na jednu stranu je to smutné, na druhou stranu bych řekl, že se absence podpory WiFi výrazně odrazila na stabilitě systému. Ten lze sice stále shodit starými osvědčenými postupy z modelu 9210, nové metody, jak přivést Nokia 9500 k pádu, na 9300 nefungují. Zdá se, že slabou stránkou operačního systému byla právě podpora WiFi.

Odstranění WiFi také přispělo k zjednodušení práce s profily připojování. Nyní už vlastně nemá smysl nastavovat si rozdílné profily pro připojování, stačí si nastavit připojení přes GPRS vašeho operátora. Oproti 9500 to neprovede model 9300 automaticky, musíte si spustit SettingWizard, který nastavení opět provede po několika potvrzeních sám.

Absenci WiFi nemáte vlastně ani šanci poznat, pokud nestahujete velké soubory. Když jsem si z internetového serveru posílal do komunikátoru několikamegový filmeček, byl cítit rozdíl mezi 9500, která jej přes WiFi protáhla za pár minut a mezi 9300, kde jsem stahování po deseti minutách znechuceně zrušil. Také stahování velkých emailových příloh je přes WiFi pohodlnější, jenže samotné surfování na webu je s vestavěným prohlížečem (opět Opera 7.6) utrpení při libovolné rychlosti.

Prohlížeč je stále špatný

O kvalitách (respektive nekvalitách) vestavěného webového prohlížeče Opera jsem se zmiňoval již v recenzi 9500 a není na škodu zopakovat si je znovu. Prohlížeč má potíže s vykreslováním stránek a spíše než na složitosti kódu záleží na obrázcích ve stránkách vnořených. I velmi jednoduché, kaskádovými styly tvořené stránky, se načítají často i řadu minut, kdy se prohlížeč po načtení HTML kódu a celé stránky zamyslí a dlouho dumá, zda vám má stránku ukázat a povolit vám v ní pohybovat se. Pokud hloubá až příliš dlouho, dá se mu domluvit přepnutím do jiné úlohy a zase zpět, nefunguje to však stoprocentně.

Nejrozumnější bude, když si ihned vypnete načítání obrázků. To lze bohužel pouze ručně přes menu, žádnou klávesovou zkratku jsem pro to nenašel, později ale, až budete obrázky potřebovat, je možné je (za cenu znovunačtení stránky) načíst pomocí CTRL-I. Bez obrázků budou některé weby vypadat divně, ale rozhodně se vám zobrazí rychleji.

Na druhou stranu Opera v komunikátorech patří mezi celkově nejlepší prohlížeče v mobilních telefonech a oproti Exploreru v PocketPC telefonech má výhodu v lepším rozlišení komunikátoru, který nabízí stránku skoro stejně širokou, na jakou šířku optimalizují vývojáři své weby.

Kancelářský balík a zprávy jsou vylepšené

V modelu Nokia 9300 byla konečně odstraněna nepříjemná vada, kdy se dokumenty nedaly z Nokia 9500 editovat v Office balíku na Windows XP, pokud byly v komunikátoru upraveny. Soubory lze přenášet oběma směry a editovat je bez potíží na PC i 9300, pokud si Nokia se složitostí souboru poradí.

Vyzkoušel jsem několik dokumentů, s nimiž si 9300 poradila vcelku obstojně, jen u složitě strukturovaných stránek si konverze neporadila s barvami nebo obrázky a zarovnáním a všechno zobrazila poněkud rozhozeně. Horší to bylo s tabulkovým kalkulátorem a Excel formátem. Jednoduché dokumenty nedělaly 9300 žádný problém a vcelku se s nimi i dalo pracovat, ale složitější XLS dokumenty komunikátor ani neotevřel a bez jakéhokoliv varování zavřel import a tvářil se, jako že se nic nestalo. Příkladem může být tento ceník vozů Škoda Fabia – na něm komunikátor vždy zkolaboval.

Jiné rozdíly v kancelářském balíku mezi Nokia 9500 a 9300 nejsou. Stejná je i práce se zprávami a emailem, jen s tím rozdílem, že k dispozici není připojení přes WiFi. A také s tím podstatným rozdílem, že dokumenty odeslané z 9300 jako přílohy se mi daří v Office opět otevřít.

Fotoaparát není

Asi posledním rozdílem mezi oběma komunikátory je absence fotoaparátu v Nokia 9300. On fotoaparát v Nokia 9500 není z nejlepších, takže pro většinu uživatelů to není žádná velká újma. Obrázky, pokud už je do 9300 nějak dostanete, lze ovšem zpracovávat a odesílat zcela stejně, jako na Nokia 9500, takže teoreticky byste si mohli fotoaparát časem dokoupit i na pop-port nebo posílat snímky z kamer vybavených infraportem či bluetooth.

Nokia 9500, nebo 9300?

Bude to bratrovražedný boj, strategii Nokia se ale nelze divit. Nokia 9500 je se svým téměř čtvrtkilem slušný bumbrlíček, který se pronese. Pořídit si pro něj pouzdro na opasek je skoro jediná možnost, jak se s ním všude bezpečně tahat s sebou a pro časté telefonování je vhodnější pořídit si bluetootové sluchátko. Díky tomu vám odpadne posilování s čtvrtkilovou činkou. Mnoho uživatelů by mohla svrbět ruka a mohli by sejít z pravé cesty a sáhnout po nějakém konkurenčním výrobku nabízejícím menší váhu. To by jistě Nokia nechtěla dopustit.

Nokia 9300 s vcelku přijatelnou hmotností 167 gramů a přeci jen citelně menšími rozměry nabízí všechno, na co byli uživatelé předchozích verzí komunikátorů zvyklí (a přidává GPRS), přitom má ale šanci nalákat i nové uživatele. Přeci jen sourozenci komunikátoru jsou jediné telefony vybavené ještě použitelnou QWERTY klávesnicí, kterou můžete používat i bez špendlíku.

Jenže jsou tu i staří uživatelé starších komunikátorů, kteří si zvykli na velikost klávesnice i displeje a budou pořád dokola kacířsky omílat, že kdyby 9210 měla GPRS, nic by jim nechybělo. Ti v modelu 9500 dostanou všechno, na co jsou zvyklí a řadu věcí navíc, jako právě to GPRS a WiFi. Obrovskou skupinu loajálních zákazníků z řady profesionálních uživatelů nelze vůbec podceňovat, protože v průběhu těch necelých deseti let, co se komunikátory prodávají, jim Nokia prodala již desetimiliony kusů a obrovský zájem o všechny nové komunikátory jasně ukazuje, že tuto skupinu je nanejvýš ekonomické si hýčkat.

Obejdete se bez WIFI a fotoaparátu?

Vestavěný fotoaparát se oželí nejsnáze – snímky z něj nejsou moc dobré, je to opravdu spíše takovou nouzovka.

Trochu jinak je tomu u WiFi. Tam je potřeba provést hlubší úvahu. Pokud na svém komunikátoru používáte nějaký paušální datový tarif, nebude vám WiFi příliš k užitku a nastavováním WiFi profilů si budete zbytečně komplikovat život s 9500. Můžete-li datovat přes GPRS za jedny peníze, nemusí vás absence WiFi trápit, protože vykreslování stránek bude zdržovat hlavně prohlížeč, nikoliv samotná rychlost připojení. Snad jen pro stahování opravdu velké pošty nebo velkých souborů je WiFi hodně poznat.

Pokud ale platíte za odeslaná data, budete přístupem přes WiFi řádně šetřit svojí peněženku. Hotspot s WiFi si můžete doma ke svojí ADSL lince nebo jinému trvalému připojení pořídit za dvě tisícovky, ve firmách se s WiFi setkáváme také stále častěji.

Nevýhody obou komunikátorů:

- chybí vibrační vyzvánění

- není podsvícená velká klávesnice

- u modelu 9500 problémy s přenášením dokumentů do Office aplikací

- nelze psát SMS s podporou T9

- uměl bych si představit podporu SD karet namísto MMC

- nelze změnit přiřazení funkcí křížového ovladače na zavřeném telefonu.

A výhody:

+ pohodlná klávesnice a displej

+ snadná synchronizace (i SyncML) a zálohování dat (Mobilcal.net je dobrý tip), snadné přenesení dat z jiných Nokia telefonů

+ velká paměť 80 MB pro ukládání dat plus slot pro MMC kartu

+ rychlá data GPRS/EDGE a u Nokia 9500 i WiFi (tam už je horší pohodlí záměny WiFi/GPRS připojení)

+ aplikace běží i při zavřeném komunikátoru

+ USB 2.0, infraport, bluetooth

+ podpora všech moderních multimédií včetně RealPlayeru, MP3, MPEG4 atd.

+ silné kancelářské aplikace, slušný email a kalendář (už by ale zasloužil vylepšit)

+ hlasité handsfree

Rozhodnutí, zda si pořídit Nokia 9300 nebo Nokia 9500, je záležitost ryze subjektivní. Já jako velký WiFi přívrženec a hojně píšící člověk dám přenost vestavěnému WiFi a pohodlnější klávesnici, s datovým paušálem pro GPRS bych si ale uměl život s Nokia 9300 představit. Klávesnice i displej jsou opravdu záležitostí čistě subjektivní a je nejlépe si telefony někde osahat a vyzkoušet.

Cena

A na závěr je třeba říci, že rozhodovat může také cena. Ta je v případě Nokia 9500 kolem 25 000 Kč (i s 128 MB MMC kartou), u modelu Nokia 9300 je (resp bude, telefon se teprve dostává do prodeje) o tři tisícovky menší a pohybuje se na úrovni 22 000 Kč i s 128MB MMC kartou a jako v předchozím případě i s DPH.

Složitější to máte v případě, že volíte mezi komunikátorem a jiným přístrojem konkurence. Na novém komunikátoru je vidět, že Nokia má dlouholeté zkušenosti s vývojem těchto zařízení určených pro profesionální uživatele – těm také nejspíše sedne do ruky. O to spíše ale také překvapuje, že dlouhodobě výrobce neřeší známá slabá místa.