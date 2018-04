NOKIA 9210 - konkurence pro kapesní herní konzole?

DOOM. 3D hra, která se už dávno stala legendou a kterou určitě není třeba představovat, je díky firmě WildPalm dostupná i pro komunikátor NOKIA 9210. Tuto kdysi excelentní 3D střílečku můžete hrát na NOKII 9210 buď v okénku s původním poměrem stran, nebo ve fullscreenu, pak se ale budete muset jaksi logicky smířit s roztažením obrazu, dosaženým jednoduchým zdvojením horizontálního rozlišení. Zatím poslední verze 1.2 herního enginu podporuje 4 kanálový zvuk či zvukové efekty, WAD soubory z originálních verzí her DOOM i DOOM 2, umí zobrazovat mapu a obsahuje i několik dalších užitečných věcí, jako je například podpora cheatů nebo možnost spustit hru od libovolného levelu. DOOM 9210 existuje ve dvou verzích - první je freewarová bez zvuku (pokud ale máte další hru od WildPalm s názvem Terra Force, můžete zvuk "rozchodit" také), druhá pak komerční (se sympatickou cenou 6 USD) s názvem DOOM 9210 Pro Launcher. DOOM 9210 (míněno engine) lze spustit z paměťové karty, kde vyžaduje cca 3,5 MB místa, k samotnému hraní je zapotřebí 2 MB volné RAM. Potřebovat pochopitelně budete i originální WAD soubory, které si musíte sehnat sami...















Terra Force s cenou 10 USD pochází opět z dílny WildPalm a jedná se o barevnou verzi stejnojmenné 3D akční střílečky EPOC32. V Terra Force najdete řadu bojových vozidel včetně vrtulníků a protože se jedná o čistokrevnou 3D akční střílečku, je účel hry předem jasný. Zatímco DOOM 9210 umí zobrazit pouze 256 barev (víc barev totiž původní DOOM nepodporoval), Terra Force nabízí poměrně slušnou 3D grafiku ve 4096 barvách (i když to z obrázků není tak patrné), 4 levely ve třech stupních obtížnosti a tři herní módy - Arcade, Endurance a Defender. Stejně jako DOOM 9210 i Terra Force dokáže "rozezvučet" komunikátor 4-kanálovým zvukem, verze 1.1a pak přidává podporu zvuku pro DOOM 9210 (pokud nemáte komerční verzi).



















Zatím poslední hrou z produkce Wild Palm (leden 2002) je další akční 3D střílečka MeltDown s cenou 12 USD. Hra opět nabízí 4-kanálový digitální zvuk, slušnou 3D grafiku ve 4096 barvách a celkem 20 herních zón s nepřátelskými roboty a dalšími nástrahami. Vaším úkolem je proniknout do jaderných elektráren nepřítele, ukrást palivo do reaktoru a zničit elektrárnu útokem na centrální jaderný reaktor. Pokud si tedy na svém komunikátoru chcete nezávazně připomenout kauzu Temelín, můžete si MeltDown vyzkoušet trial verzi s 5 levely.