Nokia 9210 Communicator: Koncert smyslů i zdroj utrpení

Zkombinovat elektronický organizér s vhodným mobilním telefonem či rovnou sáhnout po komunikátoru? To je nelehká otázka pro každého, kdo potřebuje pracovat i mimo kancelář. Porovnáte-li ceny obou řešení, dostanete se přibližně na stejnou úroveň, tedy pokud proti sobě postavíte rovnocenné partnery. Bývá proto mnohem vhodnější ignorovat stokorunové rozdíly a porovnávat ryze praktické stránky obou variant. Zatímco dosud měla z hlediska celkového pojetí, dostupnosti aplikací i rychlosti procesoru jednoznačně navrch PDA, s příchodem komunikátorů nové generace začíná nelítostný boj o místo na výsluní.

Zavřený…

Nebýt dvaceti tlačítek a malého, namodrale podsvíceného displeje, připomínal by přístroj v zavřeném stavu spíše stříbřité pouzdro na brýle než profesionální komunikační nástroj. Hranaté tvary, tloušťka 27 mm i hmotnost 244 gramů jsou parametry, jimiž nás běžný mobilní telefon v současnosti rozhodně nezaujme. U komunikátoru je to však něco úplně jiného. Stanovit optimální poměr mezi únosnými rozměry a technickou realizovatelností není zrovna snadný úkol. Vývojáři Nokie si s ním však poradili poměrně dobře.

Základní idea Nokie 9210 nepočítá s častým používáním zavřeného telefonu. Pětiřádkový displej sice navozuje příznivý dojem, ovšem záhy poznáte, že je tím jediným, co stojí v tomto módu za povšimnutí. Při hledání telefonního čísla v obsáhlejším seznamu rychlé vyhledávání pouze podle prvních písmen často nestačí. Detailnější zadání lze provést jen přes zvolení položky hledat v menu "jména". S tím by se člověk ještě smířil, ovšem podobných úskalí je mnohem víc. Potřebujete-li si narychlo uložit telefon, máte smůlu. Komunikátor musíte rozevřít. Začnete-li si dané číslo rovnou vyťukávat na klávesnici, multifunkční klávesy vám nabídnou pouze možnost jeho vymazání. Řešením je vytočit toto číslo. Dodatečně ho totiž můžete převést mezi kontakty v rozevřeném (pracovním) stavu přístroje, je však třeba si kontakt připravit, neboť číslo k němu lze přidat, nejde jím zadávání začít. Kupodivu bez námitek se dá pracovat s krátkými textovými zprávami, kde by člověk očekával, vzhledem k jednoduššímu psaní na plnohodnotné klávesnici, jisté mezery. Nemůžete sice požadovat prediktivní psaní T9, to by bylo tak trochu zbytečné, ale najdete zde počítadlo zbývajících znaků, v jehož blízkosti je údaj o počtu zpráv, do nichž text bude rozdělen. Jedna z příjemných vlastností komunikátorů Nokia, automatické členění do několika SMS, tedy funguje i v tomto režimu.

V základním menu ještě najdete seznamy volání, funkce pro obsluhu přesměrování hovorů, aktivaci příjmu přes infračervený port, aplikace SIM Toolkit a základní nastavení telefonu. Všechno ostatní, mimo jiné tedy i skupiny volajících, vyzváněcí tóny či WAP, můžete používat jedině v rozevřeném stavu. Dosti zvláštním způsobem je zrealizována obsluha IrDa. Vizitku se vám odeslat nepodaří a její příjem poznáte jen informační hláškou na displeji. Pro zařazení mezi kontakty, tedy také do telefonního seznamu, musíte opět použít PDA.

Od mobilního telefonu se komunikátor odlišuje, stejně jako jeho předchůdci, provedením hovorové části. Přístroj si totiž přikládáte klávesnicí od hlavy, což zprvu sice působí trochu nezvykle, ale po chvíli používání toto provedení oceníte. Když nic jiného, tak se lépe obsluhuje klávesnice (například při volání do hlasové schránky) a svou tváří neznečistíte displej . Na delší hovory však doporučuji použít osobní hands-free, neboť vyšší hmotnost přístroje někdy vede téměř k částečnému umdlévání ruky. Poslední pozastavení si zaslouží malé tlačítko se symbolem rozčtvrceného kruhu. Oproti všem dosavadním zvyklostem Nokie jde o přepínání mezi uživatelskými profily. Klávesa vypínání, umístěná rovněž na předním panelu, tak plní pouze funkci, pro níž byla kdysi předurčena. Na ostatních telefonech totiž ještě přepíná profily.

Rozevřený přístroj

Zcela jiné rozměry dostane vaše práce po odklopení vrchní telefonní) části. Pozornost okamžitě upoutá výborně podsvícený displej s rozlišením 640 x 200 bodů, schopný zobrazit až 4096 barev. Uživatele navyklého na běžné PDA však trochu zklame svou velikostí, neboť mezi okrajem šasi a samotnou zobrazovací částí jsou přibližně dva centimetry místa, na pravé části využité čtyřmi ovládacími tlačítky. Jelikož však u mobilních zařízení je dobrý každý milimetr navíc, pokud použití většího displeje nebrání ryze technické důvody, lze to považovat za nebetyčné hýření.

Tvrdý náraz utrpí majitel PDA i u samotného ovládání. Citelně, především při surfování na internetu a složitějších aplikacích, chybí možnost dotykového ovládání, kterou se snaží zastoupit zmiňované čtyři postranní tlačítka, tabulátor, šipky a "enter". K požadovanému odkazu/položce musíte doslova doskákat, což je poměrně nepraktické. Pouze při prohlížení webu si můžete zapnou „myš“, kterou však ovládáte směrovými klávesami, což vyžaduje dost cviku, neboť kurzor se chová naprosto jinak než klasická myš, tedy prudce zrychluje a zpomaluje při klikání nebo podržení některé klávesy se šipkou.

Určité výhrady můžete mít i k logice samotného ovládání. Myšlenka zmiňovaných bočních tlačítek, zapomeneme-li na to, že ubrala prostor displeji, je dobrá, ovšem není dotažená úplně do konce. Klávesy totiž částečně převzaly funkce "enteru". Jako rychlé menu jsou výborné, ale když pro potvrzení své volby musíte "sundat" prsty z klávesnice, sáhnout na odklopenou část přístroje a pokračovat v zadávání, tak po několika zopakováních vás počáteční nadšení opustí. Klasický enter totiž nefunguje pokaždé, přičemž jeho význam zjistíte podle toho, že odpovídající funkce postranního tlačítka je podtržená.

Samostatnou kapitolu tvoří klávesnice. Zatímco k velikosti, odporové síle i samotnému provedení jednotlivých kláves nemůže být sebemenších výhrad (při troše šikovnosti si s nimi poradí i uživatelé s většími prsty), kritiku si zaslouží samotné rozmístění. Rychlejšímu psaní nejvíce braní uspořádání do pravidelných řad a sloupců, což je přímo rána pod pás ergonomii. Na "datlování" písmenek to stačí, ale potřebujete-li napsat fax, mail či dopis, citelně chybí prostorové posunutí jednotlivých řad proti sobě. Taková malichernost způsobí, že psaní více jak třemi prsty současně lze označit za umění.

Velkou pochvalu si zaslouží telefonování. Nokia 9210 disponuje výborným hands-free s hlasitým reproduktorem i citlivým mikrofonem - můžete-li si přístroj položit na stůl, budete odmítat jiný způsob hovoření. To však není zdaleka vše, čím vás v této oblasti potěší. Začnete-li s volajícím probírat důvěrné informace, stačí komunikátor zavřít a hovor se automaticky přepne tak, abyste mohli telefonovat jako s běžným mobilem. Funguje to samozřejmě i obráceně. Hovoříce přijdete například do kanceláře, sednete si, 9210 rozevřete, čímž ji přepnete do hlasitého módu. Myšleno přitom bylo i na obsluhu automatizovaných telefonních systému (záznamník, infolinky, …). Při volání s využitím vestavěného hands-free totiž můžete prostřednictvím klávesnice (PDA) tónovou volbou zadávat čísla, hvězdičky či křížky. Poměrně snadné je rovněž nahrávání hovoru. Stačí v menu zvolit patřičnou položku, a celou rozmluvu si posléze v klidu přehrát ještě jednou.

Aplikace

Velkou předností 9210 je snadné nahrávání aplikací přes sériové rozhraní počítače. Při instalaci se program jen zdvořile zeptá, má-li být nainstalován do vnitřní 4 MB paměti, nebo vyměnitelné paměťové karty dodávané v 16 MB provedení, a zbytek provede samočinně. Zvládne to tedy i méně zkušený uživatel. Nevystačíte-li si však s tím, co najdete na dodávaném instalačním CD nebo internetu, můžete naprogramovat vlastní aplikaci v jazyce Java. Přestože komunikátor používá operační systém EPOC (verze 6), nedorozumí se s programy určenými pro Psion Revo/5mx. Instalaci předčasně ukončí. V každém případě ale musíte zapomenout na rodný jazyk, neboť s diakritikou si anglicky mluvící 9210 sice poradí, ale velmi neprakticky. Dokud nebude možné používat českou klávesnici, psaní v češtině bude téměř nemožné. Vložit český znak je totiž možné jen přes vstup do tabulky zvláštních znaků, což provedete zmáčknutím klávesy „Chr“. Ani zde však nenaleznete všechny, například malé ř nebo š chybí. Čeština je prakticky použitelná jen pro jedno či dvě písmena v kontaktech. Pro ty, kteří vyžadují češtinu a chtějí v ní psát, bude lepší počkat si na plně lokalizovanou verzi Nokie 9210, která by se na českém trhu měla objevit za tři měsíce. Je třeba počítat s tím, že současnou verzi nelze na českou předělat.

Desk

Tuto aplikaci bychom mohli připodobnit k určitému rozcestníku další práce, popřípadě pracovní ploše Windows. Můžete zde vytvářet rychlé poznámky a spravovat zástupce aplikací, dokumentů i internetových stránek. Také lze zřídit zástupce aplikace, který se na Desku objeví. Máte dvě možnosti. Buď jednoduše vstoupit do menu a zvolit položku "Add to desk" (dát na plochu). Složitější, ale stejně spolehlivou variantou je také spuštění správce souborů, kde povolíte zobrazování systémových adresářů, najdete příslušný spouštěcí soubor (*.app) a v menu zvolíte kýžené umístění na plochu.

Telephone

Program šitý na míru celkové správě telefonní části. Najdete zde všechny konfigurační parametry, přesměrováním hovoru počínaje a zobrazováním provolané sumy konče. Zde máte také možnost zamezit, aby volání po rozevření přístroje automaticky přešlo na vestavěné hands-free. V oblasti nastavování nenajdete žádné převratné funkce, veskrze se shodují s libovolným současným mobilem. Poměrně zajímavé jsou však uživatelské profily. Kromě standardních modelových situací, tedy normální provoz, jednání, pohyb v hlučném prostředí apod., najdeme v seznamu také položku Flight, kdy komunikátor vypne svou mobilní část a umožní pracovat i v letadle respektive všude tam, kde je přítomnost vysílače nežádoucí. Přepnete-li se pak do aplikace Telephone, tak přes celý displej uvidíte obrázek aeroplánu. Postranní tlačítko vám nabídne možnost opuštění tohoto módu. Složité je uvedení do normálního provozu, které nelze provést pouhou změnou profilu - mobilní telefon se tím nezapne. Musíte přístroj zavřít, neboť jen tak bude fungovat klávesnice na vrchní části a budete moci mobil zapnout. Bezpečnostní PIN však už můžete zadat v rozevřeném komunikátoru. Tento způsob zapnutí by měl zabránit nechtěnému zapnutí telefonu v letadle.