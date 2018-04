Nokia 9210/9290 - konkurence pro GameBoy? (2)

Adrenalin a rybařením, jde to vůbec nějak dohromady? Ale jistě, zdaleka ne všichni rybáři jsou totiž kliďasové, kteří chtějí u vody zapomenout na běžné denní starosti. Odreagování od stresu nabízí i "akční rybářský simulátor" Fishermann s cenou 19 USD, který zabere cca 1,2 MB paměti. Hra má v současné verzi jednu bohužel dost nepříjemnou vlastnost, kterou je její "pád" když zrovna v době jejího hraní přijde SMS, což ale autoři hry doufejme co nejdříve odstraní. Rybaření je spojeno s nákupem nezbytného vybavení, za které vydáte nemalé finanční částky a na které si musíte vydělat stejně jako na příklad na pronájem lodi. Ryby ale můžete chytat i ze břehu, každý úlovek je pak oceněn podle velikosti a typu (respektive druhu) úlovku. Fishermann je vynikající akční simulátor rybaření, který vyniká nejen svou velmi dobrou grafikou, ale také slušnou hratelností.



















Do říše klidu a precizních odpalů či (bez)chybných patů Vás zavede další sportovní simulátor Gadget Golf, jehož samotný název už říká takřka vše. Jedná se sice o jednu z nejdražších komerčních her (cca 33 USD) vyvíjených pro komunikátory Nokia série 9200, kvality této sportovní hry ale bohatě vynahradí vyložené náklady. Gadget Golf by se měl konečně po zhruba roce vývoje začít v nejbližší době prodávat (což je ale bohužel stále dost neurčitý termín), zabere cca 1,6 MB paměti komunikátoru a už na první pohled zaujme špičkovým grafickým provedením, které jen těžko bude hledat konkurenci. V demoverzi si sice můžete zahrát pouze jednu jamku, plná verze ale bude umožňovat současnou hru až 4 hráčů na čtyřech komunikátorech! O hratelnosti se není třeba příliš zmiňovat, je stejně jako grafické podání celé hry prostě skvělá a po krátkém úvodním tréninku odpalů a patování se můžete směle vrhnout na green a vyhrát jeden z klubových turnajů.



















O stále vzrůstající oblibě sportovních her svědčí i dostihový simulátor Horse Race s cenou 19 USD. Pokud oželíte zhruba 700 KB paměti, můžete si dopřát nejen celkem slušnou grafiku, ale hlavně se vyřádit v sázkové kanceláři. Jednotlivé dostihy ovlivňuje nejen výběr koně co by Vašeho hlavního favorita, ale také povětrnostní podmínky, výběr žokeje a další podobné věci. Horse Race není co se týče nápadu nijak výjimečnou hrou, hlavně vzhledem ke svému zpracování si ale své příznivce určitě najde.























Mistrovství světa ve fotbale sice už máme za sebou, fotbálek na komunikátoru si ale přesto budete moci zahrát co nevidět. Mobile Soccer je sice poněkud primitivní fotbalový simulátor s klasickým "horním" pohledem na hráče, pokud ale máte rádi tento typ her, určitě nebudete s jeho nákupem dlouho váhat. Demoverzi jsem bohužel neměl možnost otestovat, takže se budete muset spokojit pouze s několika screenshoty - Česko budete jaksi logicky na soupisce týmů hledat marně...



























Mezi typické akční střílečky patří Paratrooper s cenou 15 USD. Hra je díky své značně neúsporné grafice a zvukům poměrně náročná na paměť, takže počítejte s cca 3 MB zabrané paměti, navíc ještě budete k jejímu provozu potřebovat freewarový Booster (cca 160 KB - viz poslední obrázek) - což je obdoba stejnojmenné modulárně navržené utilitky přesněji řečeno systémového doplňku pro Palm OS a Pocket PC urychlující a rozšiřující některé systémové funkce. Ale zpátky k Paratrooperu. Screenshoty jsou dostatečně výmluvné, takže je na první pohled jasné, o jaký typ hry se jedná a co je v ní Vaším hlavním úkolem. Ovládání kanónu přes kurzorové klávesy je malinko nepohodlné, dá se na to ale zvyknout, parašutistu sestřelujete klávesou Space. Nic víc, nic míň. Je to za 15 USD málo? To už si musíte rozhodnout sami...