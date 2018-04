Nokia 9210/9290 - konkurence pro GameBoy? (1)

Pokud někdy společnost Nokia předpokládala, že se její komunikátory řady 9200 mohou stát i vynikajícím zdrojem zábavy, rozhodně se nezmýlila. Postupem času se totiž pro komunikátory 9210/9290 objevuje stále víc a víc zajímavých her a na některé z nich se teď v krátkosti podíváme. Začneme s těmi nejznámějšími, mezi které určitě patří i několik klonů stále velmi populární hry Tetris.



Za 15 USD si můžete koupit klon Tetrisu s názvem Capsule SE, jehož verze 1.8x sice neoplývá nijak kvalitní grafikou, ale zato má perfektně navržené ovládání a umožňuje i hru dvou hráčů na jednom komunikátoru. V paměti komunikátoru zabere Capsule SE cca 900 KB, mezi nevýhody hry patří zatím zcela nedostatečné doprovodné zvukové efekty (myslím tím, že ve hře prostě žádné nenajdete :-(), které se doufejme objeví v některé z příštích verzí Capsule SE.











Dalším klonem Tetrisu je JTtris s cenou 6 USD. I když je JTris mnohem levnější než Capsule SE, jeho kvality jsou výrazně nižší. Grafika JTrisu sice na první pohled vypadá celkem zdařile, protože se ale jedná o ten nejjednodušší klon Tetrisu bez špetky dalšího nápadu, potěší patrně právě jen zastánce původní verze této logické hry. JTris je kompletně napsán v Javě, takže ke svému provozu potřebuje Javu (cca 1,8 MB), samotný JTris pak v paměti komunikátoru zabere zhruba 400 KB.











A to už se dostáváme k třetímu zástupci Tetrisu, kterým je Cute Blocks (cena zatím nebyla stanovena) napsaný s využitím MAGIC Game Station a zabírající v paměti komunikátoru cca 600 KB. Cute Blocks je vlastně kombinace 4 her v jednom, jedná se o varianty Tetrix, Columns, Bars a Crosses. Cute Blocks je celkem zajímavý balík několika logických her, určitě ji vyzkoušejte, smířit se ale budete muset s další pamětí zabranou "systémem" MAGIC Game Station.















Samotný MAGIC Game Station je samozřejmě freeware, ke své činnosti potřebuje zhruba 1,3 MB paměti a mimo vlastního MGS herního interpreteru a 2D/3D enginu obsahuje i vlastní zvukový systém Sound Engine vyžadující u Nokie 9210 ještě doplněk Nokia Advanced Audio Support (který je rovněž zdarma a najdete ho stejně jako Sound Engine na stránkách MGS), u Nokie 9210i pak ještě přítomnost disku D:. Po spuštění MAGIC Game Station se objeví okno, ve kterém si vyberete MGS hru, a poté se už dostanete do prostředí samotné hry. MGS lze naštěstí nainstalovat i na paměťovou kartu, při jeho provozu jsou bohužel u současné verze 1.x deaktivovány některé systémové funkce komunikátoru, jako jsou SMS, dekódování MP3jek apod. MAGIC Game Station je současně vyvíjen jak pro komunikátory série Nokia 9200, tak i pro Nokii 7650 a Sony Ericsson P800, takže se s jeho využitím v oblasti zábavy jistě budeme často setkávat i v budoucnu.







Pod systémem MAGIC Game Station je napsán i klon arkanoidu s názvem Silverball, jehož cena opět zatím nebyla stanovena a který potřebuje cca 500 KB volné paměti. Demoverze obsahuje zatím pouze dva první levely, i z nich se ovšem dá posoudit kvalita celé hry, která je jednoduše skvělá. Vynikající grafika, slušné doprovodné zvukové efekty, bonus body, různé varianty pálky a plynulá animace podpořená kvalitou samotného displeje komunikátoru zaručuje vynikající hratelnost a zábavu na hodně dlouhou dobu.















3D engine obsažený v MAGIC Game Station využívá i kulečník Mobile VR Pool, jehož demo (cca 250 KB) si opět můžete vyzkoušet na jednom levelu. Aktuální verze 0.9x má sice do finální podoby dost daleko (proto není zatím známá ani ceny hry), a tak si zatím můžete zahrát pouze v módu pro dva hráče, také grafika není zrovna excelentní, i tak se ale jedná o poměrně zajímavou 3D hru, kterou byste si v budoucnu neměli nechat ujít.















Další 3D hrou využívající jeden 3D engine MGS je závodní simulátor KXRacer. I tato hra je zatím v počátcích svého vývoje, první screenshoty a hratelné demo verze 0.6x (cca 700 KB) ale naznačují celkem nadějný simulátor mírně futuristických vozítek. Plná verze hry by měla navíc podporovat i hru dvou hráčů přes infraport, takže o zábavu bude i v tomto případě určitě postaráno. Doladit ale bude zapotřebí hlavně rychlost 3D enginu, který lakonicky řečeno zatím není právě nejrychlejší, vylepšení se určitě dočká i ovládání celé hry.



















Pominu-li emulátor ZX-Spectra ve verzi pro komunikátory Nokia 9200, o kterém jsme se na Palmare už zmínili, můžete si nově na komunikátorech Nokia 9210/9290 s pomocí emulátoru E32 Frodo zahrát i hry z Commodore C64. Podobně jako u MGS také v případě aktivního E32 Frodo nejsou akusticky ani vizuálně ohlašovány příchozí SMS a emulátor občas spadne, jeho rychlost je ale postačující k provozování řady kdysi velmi populárních her pro C64, a to včetně (pravda zatím ne zcela ideální) emulace zvuku. Emulátor potřebuje zhruba 1,3 MB volné paměti, podporuje emulaci joysticku, diskových mechanik, zvukového čipu, nastavovat můžete i rychlost emulace. Původní rozlišení C64 si můžete přizpůsobit rozlišení displeje komunikátoru v několika variantách, nejpoužívanější zřejmě bude přepočet vertikálního i horizontálního rozlišení pro parametry displeje komunikátoru (tj. pro rozlišení 640 x 200 bodů).