Nokia 9110 - seznámení s novým komunikátorem (recenze)

Přijměte prosím tento článek spíše jako první seznámení s novým Nokia 9110 Communicatorem, než-li opravdovou a skutečnou recenzi. Podařilo se nám zatím získat prototyp - betaverzi Nokia 9110 a na ní samozřejmě několik věcí funguje pochybně a mnoho věcí na ní bude změněno. Proto tento článek nebude rozebírat vady a nepříjemnosti - doufáme, že se je podaří odchytat do uvedení finální verze Nokia 9110, s nímž se počítá na únor 1999.

Nokia 9110 vychází z úspěšného konceptu svého předchůdce Nokia 9000 - jde tedy o rozevírací telefon, jenž v sobě skrývá klávesnici a velký displej, ale na vrchní straně má displej vycházející z modelu 6110 a podobnou klávesnici. Nebudeme se zabývat ovládáním samotného zavřeného telefonu - to je založeno na Nokia 6110 a především u modelů typu Nokia 9110 nemá smysl se zabývat problematikou psaní SMS zpráv v režimu telefonu, když si telefon můžete otevřít a pohodlně psát na velké klávesnici.

Co je nového na 9110?

Především je třeba říci, že Nokia 9110 zeštíhlela tam, kde to potřebovala a přibrala, kde bylo třeba přibrat. Váha se oproti předchůdci snížila o více jak 100 gramů na vcelku snesitelných 253 gramů, což je jen o málo více, než telefony Alcatel One Touch Easy/Club z Go a Twist sad. Také rozměry 158 x 56 x 27 mm nejsou příliš větší, než u ostatních mobilních telefonů, snad s výjimkou výšky. Stejně jako předchozí model i Nokia 9110 má sklápěcí anténu, kterou lze kloubem vyklápět a naklápět po libosti tak, aby vždy pokud možno byla kolmo k zemi. Anténa je nyní profilovaná tak, že po jejím sklopení k tělu telefonu je téměř neviditelná.

Telefonování probíhá stejně, jako u modelu 9000 - mikrofon a sluchátko je na zadní straně přístroje, telefonuje se tedy úplně opačně, než jste zvyklí z normálního telefonu. Zato přibylo hlasité hands-free, více dále!

Klávesnice zůstala v podstatě stejná, pokud máte drobnější prsty nebo jste hodně šikovní, dá se na ní psát i všemi deseti, na datlování dvěma prsty je naprosto bezproblémová. Klikání kláves lze vypnout i zapnout.

To jsme probrali to, kde 9110 zhubla. Nyní se podívejme, kde oproti Nokia 9000 přibrala. Tak především přibrala v provozním čase, což je velmi dobře - Nokia 9000 toho opravdu mnoho nenamluvila na základní baterie. Firma uvádí výdrž 60-170 hodin při zapnutém telefonu a cca 400 hodin, když je zapnutý jenom organizer a vypnutý telefon. Organizer samotný vypnout prakticky nelze. Hovorový čas se počítá na 3-6 hodin. V praxi jsme na síti EuroTelu udělali cca. 80 hodin stand-by a něco přes 4 hodiny hovoru. Právě hovorový čas je u tohoto modelu velmi důležitý - tento čas udává, kolik můžete se svojí kanceláří na pochodu profaxovat, promodemovat a prosurfovat... O zásobování energií se starají Li-Iont baterie o kapacitě 1100 mAh.

Dále přibrala Nokia 9110 ve schopnostech a ve výbavě, což je velmi dobře - původní Communicator přeci jenom poněkud zastaral. Především se inovace dočkal samotný operační systém. Původně se spekulovalo o Epoc32, který vyvíjí společnost Symbian, na níž má Nokia podíl. Pak se ale kvůli problémům s portací na poslední chvíli ukázalo jako schůdnější nasadit Geos v nové verzi 3.0.

Díky tomu zůstalo ovládání Nokia 9110 téměř totožné s předcházejícím modelem. Geos obsadil obrazovku o rozměrech 640x200 bodů ve stupních šedi a dostal samozřejmě i plnohodnotnou membránovou klávesnici QWERTY (viděl jsem i QWERTZ - hurá!) bez numerického bloku a s funkčními tlačítky přímo spouštějícími vyhrazené programy, dále pak funkčními tlačítky pro ovládání programů, podsvícení displeje, zoomu a nápovědy. S podsvícením displeje je třeba vyjádřit spokojenost - displej je nádherně kontrastní, ale kvůli spotřebě doporučuji podsvícení vypínat, pokud to jen jde.

Co má Nokia 9110 v hardwarové výbavě?

Především velikost operační paměti vzrostla na 4MB. Pokud vám to nestačí, můžete ji rozšířit o další 4MB na Memory Card - bohužel nedošlo na použití dnes přeci jen používanějších a standardnějších SmartFlash karet. S takovouto kapacitou si poměrně snadno poradíte s přenášením i nějakých těch obrázků či databází a dokumentů.

Infraport měl i Communicator 9000. V modelu 9110 došlo k jeho vylepšení - telefon nejen že si poradí s IrDa, ale i s protokolem Ir-TranP, jenž podporují některé digitální fotoaparáty, jako třeba Kodak 260, nebo Casio QV7000. Tím můžete přehrát z fotoaparátu obrázky a přiložit je třeba k emailu nebo k faxu. Na druhém infraportu s IrDa můžete telefon připojit k notebooku nebo k jinému Communicatoru. Také můžete použít kabel RS-232 a software - vše je v ceně a součástí dodávky.

Výbornou novou funkcí, kterou cením po podsvícení asi nejvýše, je hlasité hands-free, tedy funkce, se kterou přichází třeba i Sagem 750HF a další. Pouhým stiskem klávesy se přepne sluchátko do režimu reproduktorku a zvýší se i citlivost mikrofonu. Díky tomu můžete telefonovat, zatímco čtete email nebo píšete fax. Samozřejmě to slyší celé okolí, což může a nemusí být výhoda. Hlasité hands-free patří mezi funkce, kterou nepotřebujete do okamžiku, než se s ní setkáte. Pak už jste bez ní ztraceni...

A co nový software?

K samotným funkcím Nokia 9110 - výbava je taková, jakou ji známe z modelu 9000, jen místy prošla inovací a drobnými grafickými změnami v souvislosti s přechodem na novou verzi Geos 3.0. Velmi hezké je, že při listování adresářem již nezabírají celou plochu obrazovky jména - čímž většina obrazovky zůstala prázdná, protože málo jmen je přes celý řádek. Nyní polovinu obrazovky zabírá náhled na údaje o osobě, jejíž jméno jste zvýraznili.

Faxování je nyní také zlepšené - pokud vám to váš mobilní operátor povolí, můžete faxovat o rychlosti 14,4 bps včetně podpory ECM a fax poolingu. Kromě toho si můžete předdefinovat firemní formuláře a uložit si pro faxování třeba i podpis jako GIF a pak do nich pouze doplňovat text - faxové výsledky vypadají hodně profesionálně a není už poznat, že faxujete někde z cest.

Také internetové služby se rozrostly - kromě Telnetu, WWW, terminálového režimu a pošty POP3 a IMAP4 je zde i FTP a textový www prohlížeč na způsob Lynxe. Ten vám ušetří peníze, ale s formátováním si hlavu příliš nelíme, zatímco grafická WWW prohlížeč v komunikátoru stahuje i obrázky (na šedivém displeji nejsou nic moc) a zvládá tabulky, což 9000 com. neuměl. Administrátory serverů potěší FTP a patrně je zamrzí absence SSH - pro takovou správu Unixových serverů by SSH na 9110 bylo ideální. Dlužno říci, že internet na 9110 trpí především problémem rychlosti - s tím se ale zatím na běžných GSM sítích nedá nic dělat.

SMS zprávy mají jednu hezkou zvláštnost - pokud jsou moc dlouhé, 9110 je rozdělí do více SMS zpráv a ty zašle postupně. Takto můžete dokonce posílat i obrázky via SMS, ale na druhé straně musíte mít také 9110, nebo si musíte patřičný software napsat. A také pamatujte na to, že poslání 20KB obrázku via SMS přijde podstatně dráž, než jeho poslání emailem! Samozřejmě psaní SMS zpráv na plné klávesnici je oproti normálním mobilním telefonům luxusní.

Kalendář nemá tak silné funkce, jako Outlook, ale vystačíte si. Poznámkový blok trochu zamrzel svojí nepřehledností - dokumenty se třídí do složek podle toho, jak jste je získaly (stáhnuté soubory, vlastní texty, stáhnutá pošta, faxy a SMS zprávy) - sami si nemůžete tyto složky přejmenovávat a vytvářet nové, abyste si důležitější materiály přesunuly blíže pracovní ploše.

Mrzutá je funkce vážící se k editaci: nelze označit více položek a ty pak najednou smazat. Zejména u SMS zpráv a emailů je to nepříjemné a zdržující, když musíte jeden email za druhým mazat. Samozřejmě to všechno můžete smazat ze správy dat, ale to není ono - tím smažete všechny záznamy. Na druhou stranu je pravda, že toto je betaverze a já jsem k ní neměl manuál, takže jsem na to možná jen nepřišel obecně známými fígly jako držení Shift nebo CTRL. Na druhou stranu by to mohlo být v nápovědě...

Zajímavé funkce ještě skrývá klávesa s ikonkou puzzle, což znamená v danném případě Extras. Zde najdeme bezdrátové zálohování, kteréžto můžete provádět na vzdálený (ideálně svůj k internetu připojený) počítač. Pak je tu běžná kalkulačka, konvertor měn, hodiny se světovým časem (místní čas je na displeji trvale), připojení na digitální fotoaparát s Ir-TranP pro stahování obrázků, záznamník zvuku - tedy diktafon (vcelku dostačující) a komposer zvonění. Pokud máte přátele s telefony Nokia 6110 nebo 8810, určitě je potěšíte, když jim nějakou melodii složíte a pošlete, na 9110 máte k dispozici hezkou piánovou klávesnicí.

Samotnou práci s Nokia 9110 a jeho ovládání vám přibližovat nebudu - pokud vás to opravdu zajímá, nejlépe uděláte, když se podíváte na tento Java applet. Bude se sice chvilku nahrávat, má cca 400 KB, ale rozhodně si z něj uděláte výbornou představu o tom, jak se s Nokia 9110 pracuje - pozor, program se ovládá myší, nikoliv klávesnicí.

Synchronizace dat funguje - zkoušeli jsme software pro Outlook a samozřejmě po jistém zjednodušení oboustranná výměna po kabelu nebo infraportu fungovala.

Jaký je result?

Nokia 9110 samozřejmě nepředstavuje plnohodnotnou náhradu notebooku. Od webového prohlížeče neočekávejte podporu kaskádových stylů ani jiných vyfikundací, které byste beztak po GSM modemu stahovali neúnosně dlouho.Podobně ostatní programy - v poznámkovém bloku chybí většina funkcí, které znáte z podobných programů pod Windows, ale základní text se v tom bez problémů dá napsat. E-mail software nepodporuje off-line práci a následnou synchronizaci u IMAP4 atd...

Prostě Nokia 9110 představuje jednoduchý, ale vždy pohotový nástroj mobilní kanceláře, který vytáhnete i z náprsní kapsičky pro okamžité odeslání nebo přijmutí faxu, zkontrolování pošty nebo administraci serveru, když jste na cestách. Právě podpora nových funkcí a vyšší technická zdatnost tohoto přístroje by nás nutila vyřknout ortel nejpříznivější, nebýt toho podstatného zádrhelu - Nokia 9110 s největší pravděpodobností nebude mít podporu českých znaků od firmy Nokia. Může být, že se najde někdo, kdo tyto české znaky naprogramuje - ale například pro Nokia 9000 a 9000i se musela lokalizace dělat zvláště, protože systémový software je nekompatibilní.

Je otázka, zda se vzhledem k zlodějské podstatě českého softwarového trhu najde jiný dobrovolník mimo firmu Nokia, který se o počeštění pokusí.

Pokud se bez češtiny obejdete, mohu vám s klidným svědomím Nokia 9110 doporučit jako výbornou kancelář na cesty v případě, že na cestách nevytváříte rozsáhlé grafické práce, nebo nepotřebujete tabulkový kalkulátor. Ten totiž Nokia 9110 nemá. Sice lze očekávat, že jej nějaká firma nabídne podobně, jako kdysi na 9000, ale to už bude za příplatek. Takže se těšme na finální verzni. V únoru - a v ceně okolo 30 - 35 000 Kč...