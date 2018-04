Nokia 9110 (recenze)

O novém komunikátoru společnosti Nokia jsme již popsali relativně mnoho webového papíru. Toto by mělo z našeho hlediska představovat závěrečné shrnutí toho, co nová Nokia 9110 přináší. Pokud jste nečetli nedávnou recenzi betawerze Nokia 9110 Communicator, učiňtě tek, nezdálo se mi dobré oba materiály najednou syntetisovat.

Vzhledem k tomu, že naprostá většina funkcí zůstává v platnosti i ve finální verzi, bude tento článek fungovat spíše jako update předchozího článku, tedy seznámení s dalšími vymoženostmi, jež Nokia 9110 nabízí.

O krásné příhodě s bednou od nového Communicatoru jsem se již zmiňoval Nokia řadí Čechy a Slovensko společně k Turecku, předpokládám, že to bere podle politické kultury, což sedí.

Jak jsem již říkal, je naprosto nutné, abyste dostali Nokia 9110 do ruky bez toho jste jen velmi obrysově schopni si udělat úsudek o tom, co by pro vaši práci mohl tento přístroj znamenat.

Především je třeba připomenout eleganci řešení zatímco například u PalmPilota musíte pro datové přenosy vybalit mobilní telefon a připojovat jej na Pilota a stejně tak u Psionů, Nokia 9110 je okamžitě k dispozici, ihned si můžete stáhnout emaily, nebo poslat faxy. A co je krásné když napíšete emaily a připravíte faxy, můžete mít Nokia 9110 v kapse již složený, zatímco se všechny zprávy odesílají. To se vám s jinými zařízeními podaří jen velmi těžko a vtom spočívá kouzlo komunikátorů.

S rozměry 158 x 56 x 27 mm a váhou 253 gramů je nový komunikátor příjemně lehký. Musím ale poznamenat, že se zmenšily o něco i klávesy, takže psaní na 9110 není tak pohodlné, jako u 9000, což je ale daň za radikální zmenšení,jež je jinak velmi příjemné, protože 9110 se vejde i do kapsičky u košile, aniž by vám ji utrhla. Pro osobní virtuální osahání si nového Communicatoru doporučuji tento Javaapplet na webu Nokia - všechno vám hezky předvede.

Další drobností je vlastnost přepadávání na záda pokud necháte Nokia 9110 rozevřenou na stole, tak načne přepadávat na zadní stranu displeje. Důvodem je značné odlehčení klávesnice, ale pokud rádi píšete tak, že telefon položíte na stůl, budete si muset poradit nějak tak, abyste Nokia 9110 neotřískali o stůl. Rozhodně je to ovšem radikální zlepšení oproti 9000 snížení váhy tyto kompromisy naprosto ospravedlňují.

Porovnání obou modelů je vidět z ilustrativních obrázků. Opravdu 9110 představuje oproti 9000 podstatné zlepšení a není nad čím váhat.

V programové výbavě se nic nezměnilo snad jen musím podotknout, že Telnet a FTP klient je nikoliv v základní výbavě, ale na doprovodném Cdčku takže si je musíte instalovat, pokud po nich toužíte. To ale zabírá něco (málo) místa v paměti.

Oproti Nokia 9000 lze opravdu mazat i více SMS zpráv nebo emailů najednou prostě je označíte tak, jako ve Windows a smažete, až jich označíte požadovaný počet. To v předchozí verzi nešlo a bylo to nepříjemné.

Výborná je práce se soubory například zvukový záznam, který vytvoříte na Voice recoderu, připojíte jako soubor k emailu a odešlete jej internetem. Stejně tak fotografie, když je stáhnete z kamery vybavené IR-TransP infraportem hezky si je přibalíte do emailu. Přiznám se, že k úplné dokonalosti by mi v případě propojení s fotoaparátem scházel ještě malý Photoshop - nějaký ten ořez obrázku atd ale to bych chtěl opravdu moc. Nakonec tu musí zbýt i prostor pro další vývojáře a třeba se někdo najde.

Trochu mi vadí práce s telefonním seznamem totiž jeho automatické zkopírování do interní paměti v 9110. Ne, že by na tom jako na principu bylo něco špatného, ale vadí mi, jak se to děje. Telefonní kontakty se totiž automaticky přehrají do položky telefonní čísla na pevnou linku.

Proč mi to vadí? Protože když chci poslat SMS zprávu, tak musím číslo zadat ručně, nebo potupně používat copy&paste z telefonního seznamu. Na číslo uvedené v položce pevné telefonní číslo Nokia 9110 SMS prostě nedonutíte odeslat. A tak si musíte růčo-fůčo telefonní seznam překopat, pokud chcete posílat pohodlně i SMS zprávy. Vycházím přitom z předpokladu, že do mobilního telefonu si zadávám mobilní telefonní čísla a navíc, v nejhorším případě jsem schopen si povšimnout toho, že číslo adresáta v SMS začíná volačkou 02, což mi mobilně nepřijde. Proto bych uvítal, kdyby se čísla ze SIM kopírovali do GSM čísel případně možnost volby. Tohle mi opravdu docela vadí a mrzí ale není to taková tragédie, proč si Nokia 9110 nekoupit zejména v případě, kdy do ní dáte SIM kartu a už ji z ní nikdy nevyndáte J

Výborná věc svůj kontaktní seznam můžete uložit i na SmartFlash kartu a tak si z něj udělat gigantickou databázi. Pokud vám to nestačí, můžete si udělat i databázově synchronizovanou aplikaci Nokia 9110 nabízí podporu databází.

Ke kontaktům můžete uložit dokonce obrázek volajícího pokud máte otevřený Communicator, vidíte i obrázek a můžete si takto vytvořit pravěký videotelefon. Ke každému človíčkovi můžete přiřadit vlastní zvonění, které si lze na 9110 také zkomponovat a to buďto jako noty, nebo jako nahrávku přes mikrofon. Úžasná věc pro hračičky. Představte si to pozdvižení na autobusové zastávce, když můj telefon najednou začal křičet: Operátor sítě EuroTel vám přeje dobrý den. Vaše žena žádá o telefonický hovor s vámi. Pokud hovor chcete přijmout, vyslovte zřetelně přijmout. K tomu samozřejmě patří calling group - tedy volací skupiny včetně možností blokování příchozích hovorů určitých skupin.

Inovované uložení SIM karty v příjemném košíčku hodnotím nanejvíš kladně uložení SIM karty v Nokia 9000 bylo krajně problematické a k vytažení SIMky jste potřebovali buďto kleště, nebo speciální Nokia 9000 zářez na boku SIM karty, do kterého jste mohli rýt nehtem a zkusit, zda dříve povolí SIMka nebo nehet. Dnes je to jinak SIMku můžete prohazovat bez použití kleští či násilí.

Vedle SIM karty je rovněž uloženo pouzdro pro SmartFlash karty. S touto kartou asi nebudete manipulovat tak často, aby vám vadilo, že není dostupní stiskem jednoho tlačítka musíte vyndat i baterky, abyste se nějak bez rizika urvání krytu dostali k SIM kartě a SmartFlash.

Nyní k dlouhým SMS zprávám to je, jak jsem již uvedl, jeden z velmi zajímavých rysů Nokia 9110. Pokud si u SMS zpráv nastavíte možnost používat dlouhé SMS zprávy (v angličtině Long Short Messages Service zní důstojněji), dojde na všechny Nokia 9110 jedna dlouhá SMS zpráva o délce maximálně cca. 5300 znaků, na ostatní telefony se rozdělí do více zpráv s tím, že každá zpráva bude uvozena rozsypaným čajem tedy nesmyslnými znaky.

Nedávno jsem tu také pravil, že lSMS se budou účtovat jako jedna normální SMS zpráva. Abych byl přesný, dostal jsem několik informací z RadioMobilu a EuroTelu s tím, že ANO lSMS lze takto účtovat, ale lze je i účtovat po jednotlivé klasické SMS zprávě. To mi nepřijde moc kouzelné, ale marketingovým šéfům Paegasu a EuroTelu se to asi bude líbit více. Uvidíme, co mi řekne podrobný účet a jak to všechno dopadne.

Něco málo k webovskému prohlížeči dle mého skromného soudu se vůbec od verze Nokia 9000 nezměnil. Chybí frame, chybí tabulky, chybí samozřejmě veškeré novější hračky jako DHTML, javascript i java. Tabulka se zobrazuje tak, že ji vidíte hezky po řádcích prostě nic moc.

Dobrá zpráva prohlížeč od Nokia 9110 se umí identifikovat řetězce Nokia-9110, takže pokud umíte dynamicky generovat vaše WWW stránky, tak si můžete detekovat prohlížeč a podle něj stránku zkompilovat. Chystáme tu Nokia 9110 like stránku Mobil serveru bude jen v ASCII, bez tabulek, neformátovaná a navíc s informacemi speciálně pro Nokia 9110.

Podsvícení displeje jsem chválil, na této chvále se nic nemění - podsvícení je důstojné, opravdu pomůže a dokonce i maličko nasvítí poslední řady kláves tak, že se můžete orientovat i v naprosté tmě. Podsvícení klávesnice chybí, možná by se hodilo - podsvícená je jen klávesnice telefonu, ne samotného komunikátoru. Jedna výhrada, o níž jsem doufal, že je zápornou vlastností betaverze - podsvícený displej piští. Není to příliš slyšet, ale piští.

Čeština nihil nuovo sub solle. O nějaké se dá přemýšlet v okamžiku, kdy Geoworks vydá SDK, jenž to zatím není uvolněno. Takže háčky a čárky momentálně nejsou a jestli budou, to já vám opravdu nepovím.

Nu to je zatím vše, co mi připadlo za vhodné ku doplnění k recenzi betaverze Nokia 9110. Bohužel asi nebudeme mít nikdy sílu zkompilovat recenzi betaverze a finální verze Nokia 9110 do jednoho celku, ale věřím, že průměrná inteligence našich čtenářů toto bez problému vyřeší. Stačí, když si přečtete obé a budete považovat za finální to, co jest uvedeno zde ale myslím, že k žádným velkým změnám nedošlo, pouze k upřesněním.

Nyní tedy očekávaný result:

Pokud potřebujete malý počítač určený k rozsáhlým pracem s textem, na Nokia 9110 můžete klidně zapomenout, v takovém případě si posloužíte nejlépe s Psionem. Škoda, že se nedá připojit externí klávesnice, po tom už dlouho toužím ale to zřejmě neumí žádná malá mrška.

Pokud potřebujete zařízení, které můžete nakrmit hromadou nejrůznějšího software, berte Pilota, možná i WinCE Nokia sice tvrdí, že pro 9110 je cca. 2500 kusů software, ale já jsem se s ním moc nesetkal a řádově vím tak o stovce titulů, zbytek mohou ale dělat aplikace na zakázku šité na míru. V jednom filmu jsem viděl bombu se sarinem řízenou přes Nokia 9000 to asi taky byla klientská aplikace, na Cdčku od Nokia jsem to nenašel. Ale software, jenž by byl vyloženě freeware, nebo shareware, toho mnoho není.

Nebojte se možností pro uplatnění telefonu Nokia 9110 je hodně. Především je velkou devizou pohotovost, s jakou je 9110 připravena komunikovat. Emaily, faxy, to vše krásně, pohodlně vyřídíte i z metra (signál!), nebo tramvaje, k řízení auta to nedoporučuji. Pokud potřebujete chytrou a malou mašinku, která si bude synchronizovat data s Outlookem nebo s Notesy a budete ji používat především jako termínovník a osobní komunikátor, je Nokia 9110 momentálně to nejlepší a nepohotovější zařízení tohoto typu na trhu. Při ceně do 30 000 Kč s DPH je to skvělá věc ovšem v případě, když oželíte češtinu. Alespoň prozatím!

Moje doporučení?

Podobné konkurenční zařízení není v dohledu, Philips Illium je slabý odvar, Alcatel One Touch Com raději nezmiňuji, Panasonic i Ericsson zatím nejsou na trhu a kdo ví, kdy budou. Jestli něco takového potřebujete, je Nokia 9110 fajn tip pro letošní nákup.