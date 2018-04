Nokia 9110 přichází na český trh

Na telefon Nokia 9110 čekal napínaný trh podstatně déle, než původně měl. Termín z loňského CeBITu zněl na srpen - září roku 1998, ale telefon se pravidelně odkládal a odkládal, až se zdálo, že se jej nedočkáme. Dočkali jsme se. Podle neoficiálních informací bude slavnostní premiéra tohoto chytrého telefonu druhé generace v první únorový týden a telefonů by mělo být i pro český trh poměrně dostatek.

Velmi zajímavá je otázka ceny. Podle informací o německých cenách a zpráv od významných českých dealerů telefonů Nokia by totiž mohla cena nového komunikátoru být maximálně zajímavá a telefon by se měl dostat hluboko pod svého bratříčka Nokia 8810. Zatím se totiž hovoří o tom, že nová Nokia 9110 by se měla objevit na trhu v cenovém rozmezí 27500 - 29000 Kč s DPH! A to je vskutku skvostná cena, pro kterou by si telefon mohl najít mnoho příznivců.

Zatím jediným relativním konkurentem je totiž Alcatel One Touch Com - telefon koncepčně starý tři roky, jehož cena se například u Paegasu pohybuje rovněž okolo 27 000 Kč s DPH. Telefon přitom má z chytrých funkcí pouze POP3 poštu, takže rozvažování mezi One Touch Com a stejně drahým Nokia 9110 asi u většiny zájemců skončí jednoznačně.

Kromě modelu Nokia 9110 by na trh měl také pomalu vstoupit Philips Illium vybavené operačním systémem EPOC32, jehož technologická výbava je ovšem podstatně chudší. V případě tohoto telefonu bude i cena nižší, ale zatím není její úroveň pro český trh příliš známa a je otázkou, zda bude o tento telefon velký zájem oproti relativně zavedenému a ozkoušenému Communicatoru.

Prakticky jedinou vážnou nevýhodou všech stávajících chytrých telefonů je absence českého prostředí - i ovladače klávesnice a displeje pro česká nabodeníčka absentují. Vzhledem k tomu, že se nepočítá zatím ani s polskou lokalizací, je zbytečné si dělat laskominy na oficiální počeštění telefonu.

Patrně největším konkurentem Nokia 9110 se tak stanou propojení specializovaných počítačů do dlaně s mobilními telefony - oblíbené jsou v poslední době i v Čechách varianty PalmIII s telefony Nokia a především Ericsson s infraporty nebo s telefonem Sagem 750 s datovými přenosy. Cena je v takovém případě velmi podobná a pohybuje se okolo 30-35 000 Kč dle modelu telefonu. Výhodou Palm III i ostatních pilotů je velké množství software a dostupná lokalizace sponzorovaná ostatně Mobil serverem.