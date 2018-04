Maskovaný prototyp Nokie 9 potvrzuje výbornou výbavu

Dobrou zprávou je, že Nokia 9 bude poměrně kompaktním smartphonem. Ačkoli jí dřívější odhady přisuzovaly dnes tak často používaný 5,5palcový displej, tak nyní se ukazuje, že panel bude mít diagonálu 5,3 palce (software CPU-Z na testovaném kusu detekoval 5,27 palce). Spekulované rozlišení QHD (1 440 × 2 560 obrazových bodů) se naopak potvrzuje. Další analýza panelu prozradila také maximální jas 530 nitů.

Pod displejem jsou dvě senzorová tlačítka, která obklopují středový snímač otisků prstů. Jde skutečně pouze o čtečku, nikoli o tlačítko s vestavěným snímačem.

Rozhraní jako od Googlu, i funkce Always-on

Uživatelské rozhraní prý připomíná spouštěč Pixel známý ze stejnojmenných referenčních smartphonů od Googlu, je ovšem přebarvený na pro Nokii typickou modř. Z řady Lumia s Windows Phone, s níž začala ještě původní Nokia v roce 2010, novinka zdědí oblíbenou funkci Always-On, kdy displej i v zamčeném stavu zobrazuje čas, datum i případná upozornění.

Nokia 9 bude vybavena čipovou sadou Qualcomm Snapdragon 835 s rychlou grafickou jednotkou Adreno 540 a 4 GB operační paměti. Pro uživatelská data zbude z 64GB úložiště odhadem okolo 55 GB. Rozdílovou část totiž uzme Android 7.1.1.

Nové snímky potvrzují i duální fotoaparát, který byl dobře patrný v nedávno uniklém oficiálním videu, které chvílemi zachycovalo právě i model 9. Nově víme, že je použita sestava dvojice objektivů se dvěma 13MPix snímači, z nichž jeden je stejně jako u Huaweie P10 černobílý. Asistuje jim duální blesk a zřejmě také laserové ostření.

Zachycené snímky však jsou podle serveru FrAndroid.com jen průměrné, postrádají detaily a naopak se objevují parazitní artefakty. Nutno podotknout, že jde o prototyp, který se bude ještě dále ladit.

Připomeňme, že smartphony Nokia patřily k průkopníkům mezi fotomobily a nepochybujeme o tom, že kvalitní fotomoduly jsou i pro novodobou Nokii i nadále prioritou.

Redakce dále zmiňuje zajímavou možnost právě pořizované video ihned streamovat na Facebooku nebo YouTube a líbila se také možnost zachytit v jeden okamžik scénu hlavním i čelním foťákem.

V balení sluchátka i rychlonabíječka

Součástí balení prototypu Nokie 9 byla kvalitní sluchátka s klipem pro ovládání hudebního přehrávače i nabíječka s podporou rychlého nabíjení Quick Charge 3.0.

Na sluchátka je připraven 3,5mm audio jack, k připojení nabíječky pak USB-C konektor. Nokia se tedy nepřidává k výrobcům, kteří klasický jack opouštějí a ponechávají pouze nový typ USB.

Předběžná cena Nokie 9 by se podle serveru měla pohybovat mezi 700 a 750 eury, tedy přibližně mezi 18 a 20 tisíci korun. Oficiální představení by se mohlo odehrát už během června, jisté to ovšem není.