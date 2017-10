Špičková Nokia 9 by mohla vypadat jako loňské nejlepší samsungy

Model 9 by měl uzavřít první novodobou modelovou řadu tradiční značky. Mobily Nokia dnes ovšem nevyrábí přímo Nokia, ale společnost HMD Global. V portfoliu smartphonů jsou aktuálně modely 3, 5, 6, které se již prodávají, a novinkou je Nokia 8, která byla představena v polovině srpna a zatím v prodeji není. Platí, že čím vyšší číslo, tím lepší model, „osmička“ je tak aktuálně nejlepší nokií.

Nokia 8 již má ambice postavit se nejlepším smartphonům na trhu, ale ničím nevyniká. Snad jedině cena by měla být nižší, předběžně je stanovena na 16 tisíc korun za základní verzi.

Jenže HMD Global podle dlouhodobých spekulací chystá ještě lepší přístroj. Měl by se jmenovat Nokia 9 a firma by ho mohla představit ještě do konce roku. Do prodeje by se ovšem dostal asi až příští rok.

A v čem bude lepší než Nokia 8? Procesorem se lišit nebude, protože už „osmička“ používá současnou špičku - procesor Snapdragon 835. A lepší zatím na trhu není. Rozdíl by mohl být ve velikosti operační paměti, základní model Nokie 8 má 4 GB, zatímco Nokia 9 by mohla startovat na 6 GB paměti a podle spekulací by se mohla objevit i verze s 8GB pamětí. A to by byl rekord, spíše se ovšem takové varianty nedočkáme.

Podstatnou změnou by měl projít design. Současné nokie jsou na dnešní dobu hodně konzervativní, vypadají jako smartphony z roku 2015. Žádné zahnuté displeje nebo bezrámečkové provedení. A Nokia 9 by to měla změnit. Podle obrázků zveřejněných na twitterovém účtu čínského fóra o mobilech Nokia, by mohla devítka vypadat docela podobně jako loňský Samsung Galaxy S7. K dispozici by měly být dvě barevné varianty: tmavě modrá a oranžová, či bronzová.

QHD displej (1 440 x 2 560 pixelů) s úhlopříčkou 5,5 palce by tak byl zahnutý na bocích. Pod a nad displejem stále zůstávají poměrně silné proužky, takže zcela bezrámečkovou konstrukci by si Nokia nedovolila. Vzadu je pak dvojitý fotoaparát Zeiss, prý kvalitnější než u Nokie 8. Ale rozlišení snímačů zatím jasné není a ani není známo, jestli budou mít snímače jinou ohniskovou vzdálenost nebo bude jeden barevný a druhý monochromatický jako u „osmičky“.

Poslední informace směřuje k baterii. Ta by mohla mít nadprůměrnou kapacitu blízkou hodnotě 4 000 mAh, což by mohl být pro případné zájemce atraktivní parametr.