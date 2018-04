Nokia 8910 - pyšná princezna (recenze)

Ještě tento měsíc obohatí nabídku prodejen s mobilními telefony jedna opravdu luxusní novinka. Nokia připravila k prodeji svůj nový TOP telefon, model 8910. Luxusní vzhled, netradiční otvírání posuvného flipu či vcelku bohatá výbava jistě zaujmou mnoho potenciálních zákazníků. Co je však může velmi rychle odradit, je předpokládaná cena. Zapomeňte na ostatní super luxusní telefony a jejich ceny maximálně okolo 20 000 Kč. Nová Nokia bude ještě o třetinu dražší, a stane se tak absolutně nejdražším GSM telefonem současnosti. Převezme tak štafetu po stájové kolegyni 9210, jejíž cena je dnes již hluboko pod uvedenou hranicí. Nehledě na to, že 9210 je vlastně počítač a mobil v jednom, když nová 8910 je především luxusní zboží. Následující recenze by vám měla pomoci posoudit, jestli je cena této Nokie oprávněná, nebo se jedná jen o předraženou hračku.

Vzhled

Nokia 8910 boduje především svým vzhledem. Většina telefonu je kovová, konkrétně vyrobená z titanové slitiny. Plastový je pouze zadní kryt antény, boční ozdobná lišta a okolí spodního konektoru. Chromovanou plošku pak najdete na zadní části přístroje a ze stejného materiálu jsou i obě boční tlačítka pro ovládání flipu. Telefon již na první pohled vypadá impozantně, ale v zavřeném stavu trochu neohrabaně. Na vině je tvar flipu, který z obou boků vystupuje až nad horní hranu displeje, a tvoří tak zvláštní vlnu. Někomu se toto řešení může líbit, jiným se tato Nokia může zdát jako opancéřovaná.

Otevření telefonu je opravdovou lahůdkou. Stačí vzít přístroj do jedné ruky tak, aby palec a ukazovák dosáhly na obě boční tlačítka. Pak jen stačí obě tlačítka jemně stisknout a samotný telefon pomalu a elegantně z flipu vyjede. Nyní jen stačí doufat, že mechanismus vydrží a bude stejně precizní i po několika měsících provozu. Samotný flip je vyřešen jinak než u předchozího modelu 8850. Flip obepíná celý telefon, nikoliv jen přední část, takže otevřený přístroj vypadá spíš jako zasunutý v kovovém pouzdru. Po otevření flipu se v celé své kovové kráse ukáže klávesnice, která počtem kláves nevybočuje ze zažitého standardu výrobce. Alfanumerické klávesy jsou podobné jako u modelu 8850, tedy úzké a v každé řadě těsně vedle sebe. Kontextové, směrové a obě klávesy pro příjem a ukončení hovoru tvoří jednolitý blok a jsou relativně hodně malé. Funkční klávesy mají podsvětlené ikony, alfanumerické klávesy jsou pak podsvětleny jen v mezerách každé řady. Barva jejich podsvícení je světle modrá, o něco intenzivnější než barva podsvícení displeje, která je spíš mdle krémová.

Když telefon rozevřete, zjistíte, že i zadní kryt baterie je kovový a v barvě zbytku telefonu. Barevná provedení Nokie 8910 budou dvě. Námi testované v přírodním odstínu titanu a matně černé. Dílenské zpracování telefonu je perfektní a potěchu oku přinese zkoumání jednotlivých detailů telefonu, které jsou vyvedeny s maximální precizností a elegancí. Ačkoliv jsou rozměry telefonu na velmi slušné úrovni (103 x 46 x 20 mm), vysouvací kryt telefon opticky rozšiřuje, a kontrastuje tak s velmi malým displejem. Svou daň si vybral i kovový šat, který se podepsal na výsledné hmotnosti telefonu, která je 110 gramů. Podobně však dopadl i největší konkurent tohoto telefonu, Motorola V60, která váží jen o pár gramů méně. Rozdíl mezi oběma přístroji a zbytkem pole luxusních telefonů je tak díky kovovému obalu téměř 30 gramů.

Baterie

Nokia 8910 používá dobře známou Li-Ion baterii s označením BLB-2 o kapacitě 750 mAh. Papírové údaje hovoří o výdrži na jedno nabití v pohotovostním režimu až 300 hodin nebo až 4 hodiny hovoru. V praxi se budete muset smířit s o něco kratší výdrží, přesto lze očekávat lehce nadprůměrné hodnoty pro danou kategorii. V našem testu jsme výdrž telefonu nemohli objektivně změřit, protože jsme nestačili provést základní naformování baterie.

Nokia si v poslední době hraje se svými zákazníky na schovávanou. Jak u modelu 8910, tak u nové 7650 budete při prvním setkání asi trochu tápat, jak se dostat k baterii, a tudíž kam vložit SIM kartu. Jak je to u 7650, se dozvíte zanedlouho v recenzi tohoto telefonu, nyní se podíváme na zoubek modelu 8910. Nejdříve musíte otevřít flip telefonu. Na pravém boku najdete drobnou pojistku, kterou je nutné zamáčknout, nejlépe propiskou. Zároveň se zamáčknutím pojistky musíte zvládnout odsunout celý zadní kryt telefonu směrem dopředu, a pak nahoru. Po odsunutí krytu již uvidíte baterii a pod ní klasický šuplíček na SIM kartu. Celá operace je poněkud krkolomná a pro rychlou výměnu SIM karty je zapotřebí mít neustále při sobě propisku, dostatek trpělivosti a nejlépe hodně tréninku. Naštěstí u takhle drahého telefonu se častá výměna SIM karty asi nepředpokládá.

Displej

Nokia 8910 používá stejný displej jako dobře známý model 8310. To platí pro jeho fyzické rozměry a rozlišení, které je 84 x 48 obrazových bodů. Novinka však podporuje čtyři odstíny šedi, takže drobné ikonky mají lepší grafiku, i když na první pohled si rozdílu asi nevšimnete a v textových položkách ani neexistuje. Nokia 8910 také nabízí nastavení kontrastu displeje v deseti krocích, když téměř všechna nastavení lze v praxi použít. Když však nastavíte kontrast na maximum, schopnost zobrazovat odstíny je ta tam. Nevýhodou displeje je barva podsvícení, která je oproti Nokii 8310 jakoby zakalená a nepříliš výrazná. Přesto lze čitelnost displeje hodnotit jako velmi dobrou.

Nokia 8910 má v nabídce i dva spořiče displeje, u kterých lze nastavit prodlevu jeho aktivace. Oba displeje zobrazují hodiny, v prvním případě digitální, v tom druhém analogové. Prodleva aktivace může být buď 10 a 30 sekund, nebo libovolný čas podle přání uživatele.

Ovládání

V této disciplíně Nokia již dlouhou dobu žádná překvapení nechystá a dle úspěchu svých výrobků u zákazníků dělá dobře. Levá kontextová klávesa vás zavede do menu telefonu, které má 12 standardních položek. Začíná se SMS zprávami a končí položkou WAPového prohlížeče. Skladba položek základního menu je téměř shodná s modelem 8310, rozdíl je pouze u položky 10, kde 8310 nabízí rádio a 8910 bluetooth. Menu telefonního seznamu najdete pod pravou kontextovou klávesou a seznam jednotlivých položek je opět úplně stejný jako u Nokie 8310. Rychlý přístup do seznamu najdete i pod směrovými klávesami a i v tomto případě lze vyhledávat podle více písmen najednou. Na první pohled překvapí možnost zablokování klávesnice telefonu, ač přístroj má aktivní flip. Důvodem bude horní tlačítko pro vypnutí a zapnutí telefonu, které je oproti většině dalších současných Nokií poměrně výrazně vystouplé, takže případně hrozí jeho nechtěné zmačknutí. Na druhou stranu nemusíte při vypínání či zapínání telefonu riskovat zranění prstu jako u Nokie 8310.

Telefonování a práce s SMS zprávami

Nokia 8910 má aktivní flip, který při vysunutí prodlouží telefon téměř o polovinu. Díky tomu při hovoru máte sluchátko u ucha a mikrofon před ústy, a nikoliv v půlce tváře jako u jiných malých telefonů. Mikrofon je elegantně schován ve spodní části flipu u konektorů nabíječky a HF sady. Zvuk přístroje je bezchybný a zmiňovaný mikrofon má velmi slušnou citlivost. K telefonu lze připojit buď klasickou osobní HF sadu, jejíž konektor se zasune vespod přístroje, nebo můžete použít některou z osobních bluetooth sad dostupných na našem trhu. Na příchozí hovor vás může upozornit buď jedna ze čtyřiceti vyzváněcích melodií (35 přednastavených a pět vlastních), nebo vibrační vyzvánění, popřípadě kombinace obou možností. Nokia 8910 nabízí pět vyzváněcích profilů, které si, stejně jako třeba u Nokie 8310, můžete libovolně editovat. Profily taktéž nabízejí časové nastavení, kdy po uplynutí nastavené doby se telefon automaticky přepne do základního profilu. Roztřídění volajících do skupin nabízí funkce skupiny volajících. Na výběr je pět skupin, které lze libovolně editovat a přiřadit jim logo. To vše je ale dobře známé i z jiných telefonů Nokia.

Nokia 8910 disponuje vnitřním telefonním seznamem na 500 jmen s maximálně třemi čísly a jednou textovou poznámkou. Pokud nepotřebujete mít v seznamu maximální počet jmen, můžete k jednotlivému záznamu přidat až pět čísel a čtyři textové poznámky. Deset vybraných čísel ze seznamu lze vytáčet i pomocí hlasových příkazů. Celkově opět platí stejná písnička, vše je stejné jako u Nokie 8310 a vlastně i několika dalších aktuálních modelů finského výrobce.

Nokia SMS zprávám rozumí a v určité míře to platí i o této luxusní novince. Klávesnice je opět nadprůměrná, popravdě však Nokia měla i lepší klávesnice, a to i u miniaturních modelů. Klávesy mají velmi malý zdvih, takže se občas stává, že některou klávesu zmáčknete dvakrát. Příliš blízko sebe jsou i všechny horní systémové klávesy, ale ty při psaní SMS nepotřebujete tak často jako spodní řadu alfanumerických kláves, která je díky flipu poněkud utopená. Nokia 8910 má samozřejmě vnitřní paměť na SMS - konkrétně na 150 textových zpráv - nebo na 50 obrázkových, popřípadě kombinaci obou variant. Rychlejší psaní textovek umožní česká verze prediktivního vkládání textu T9 - na displeji sice píše s diakritikou, ale zpráva je odeslána ořezaná, tedy bez háčků a čárek. Oproti modelu 8310 najdete v novince funkci chatu, jinak se ani v případě SMS zpráv oba telefony neliší, nepočítaje trochu jiné obrázkové zprávy, které si ale stejně můžete přepsat vlastními. Dlouhé textové zprávy Nokia 8910 nepodporuje, naopak nově můžete do textu vkládat předem připravené smajlíky.

WAP a datové přenosy

Nokia 8910 si z daty rozumí, o čemž svědčí podpora rychlého přenosu dat jak technologií GPRS, tak HSCSD. V prvním případě se jedná o konfiguraci 3+1 timeslot s maximální přenosovou rychlostí 40,2 kbps, v druhém případě s maximální přenosovou rychlostí 43,2 kbps. V případě, že vaše karta či operátor ani jednu z výše uvedených technologií nepodporují, umí Nokia 8910 i klasická vytáčená data s maximální přenosovou rychlostí 14,4 kbps. Spojení telefonu s externím zařízením není možné pomocí kabelu, neboť stejně jako jiné „miniaturní“ Nokie nemá ani 8910 systémový konektor. Naopak telefon disponuje jak infračerveným portem, tak bluetooth čipem, takže při bezdrátovém spojení si můžete vybírat. WAPový prohlížeč je již ve verzi 1.2.1. V balení telefonu najdete i software pro připojení telefonu k počítači, bohužel, na systému Windows XP se nám jej nepodařilo nainstalovat, což - popravdě řečeno - ale výrobce ani neslibuje.

Ostatní funkce

Kdo zná novější vyšší modely telefonů Nokia, nebude výbavou „nadstandardními“ funkcemi u 8910 nijak překvapen. V menu telefonu najde poznámkový blok až na 30 poznámek nebo kalendář na 100 až 250 záznamů, když konkrétní počet závisí na délce jednotlivých záznamů. Telefon má i hlasový zápisník na tři minuty poznámek a dokáže i ovládat čtyři funkce telefonu pomocí hlasových povelů. Bohužel, výběr těchto položek je pevný a není možné je měnit. Jako u všech vyšších Nokií má i N8910 stopky, budík a funkci odpočítávaní nebo kalkulačku spolu s převodníkem měn. Jednu novinku najdeme v menu her, kde vedle obligátního hada ve verzi dvě a her Pairs a Bantumi je jedna nová hra s názvem Snowboardig. Hra má tři samostatné verze, a to přímý sjezd, velký můstek a U rampu. Před jízdou si stačí vybrat jednoho ze čtyř závodníků, a pak se jen pokoušet získat co nevyšší skóre. Nápad zajímavý, ale s ohledem na malý displej sledujete jen drobnou blechu na sněhu. Telefonu chybí integrované rádio, které mají sesterské modely N8310 a N6510.

Zhodnocení

Nokia 8910 je atraktivní a luxusní telefon s velmi slušnou výbavou. Nevýhodou je poměrně malý displej, ale na ten si museli zvyknout již majitelé modelu 8310. Jedničku si zaslouží dílenské zpracování a oko potěší některé detaily telefonu. Zhodnocení vzhledu záleží na vkusu jednotlivce, někomu se tato kovová Nokie líbila, jiným přišla zbytečně mohutná a těžká. Výbava telefonu je na téměř stejné úrovni jako u sesterských modelů 8310 a 6510, z podstatných věcí je v novince navíc jen bluetooth čip, naopak chybí integrované FM rádio.

Celkově lze Nokii 8910 hodnotit pozitivně, ale jen do chvíle, než se podíváme do ceníku a zjistíme cenu tohoto telefonu. Nokia 8910 v testovaném provedení, tedy v barvě titanu, stojí téměř 30 000 Kč, černá verze je pak ještě o tři tisíce dražší. Popravdě řečeno, oficiálně je v dnešní době dražší jen Nokia 9210i, a to pouze o pár korun. Při porovnání s černou verzí 8910 je pak Nokia 9210i dokonce levnější. Pokud se vám zdá cena za novou luxusní Nokii přemrštěná, asi nebudete sami. Telefon je vlastně velmi podobný dobře známým modelům 8310 a 6510, které sice nedosahují takové kvality dílenského zpracování a i použité materiály u nich nejsou tak excelentní, ale v dnešní době nestojí ani polovinu ceny Nokie 8910. Přímým konkurentem 8910 je asi jen Motorola V60, která má taktéž kovový kryt a zhruba podobnou funkční výbavu. I tato Motorola ale dnes stojí jen zhruba polovinu ceny Nokie 8910 a pokud budeme porovnávat s očekávanou inovovanou verzí V60i (EMS a podpora Javy), jen těžko se dostaneme výrazně nad hranici 20 000 Kč. Za podobnou sumu si pak můžete koupit Sony Ericsson T68i, který má ještě bohatší výbavu než Nokia 8910. Nokia samozřejmě nečeká, že se novinka stane masově kupovaným telefonem, což je asi i záměr. Jinak si cenu telefonu nelze vysvětlit. Možná, že si na modelu 8910 Nokia testuje případné zájemce o telefony Vertu, které budou vyrobeny z ještě ušlechtilejších materiálů a budou stát násobky dnes nevídaných 30 000 Kč.

Chcete-li vzbudit zájem okolí, je Nokia 8910 dobrou volbou. Pokud nepotřebujete kovový kryt a bluetooth čip, je Nokia 8910 zbytečná a vystačíte si s modely 6510 nebo 8310.