Nokia 8910 - finská šlechtična (preview)

Zanedlouho se na pulty prodejen dostane nový mobilní telefon z dílen finské Nokie. Model 8910 nemá ambice trhat rekordy v počtu prodaných kusů. Naopak, tento telefon je určen především pro „horních deset tisíc“ a tomu je přizpůsoben jak vzhled, tak samozřejmě i cena. Ta zatím nebyla definitivně stanovena, ale podle prvotních informací lze očekávat, že za tento telefon bude muset zájemce vydat sumu zhruba až 30 000 Kč. 8910 není ani první, natož poslední superluxusní telefon z dílen společnosti Nokia. Přímý předchůdce, který se stále prodává, nese označení 8850 (euro-americká verze má označení 8890 a taktéž se stále prodává) a novinka se v jeho vzhledu nechala notně inspirovat. To ale udělal již model 8850, takže za základ designu luxusních Nokií můžeme považovat dnes již letitý model 8810. A kam budou vzhlížet zájemci o luxusní přístroje v blízké budoucnosti? Podle Nokie by se novou modlou nejbohatších měly stát telefony Vertu, speciální značky Nokie pro absolutní luxus. Komu se dnes zdá 30 000 Kč za N8910 příliš, bude nad předpokládanou cenou telefonů Vertu jen nevěřícně kroutit hlavou.

Nokia 8910 má ambice stát se nejluxusnějším telefonem současnosti. Vybranou společnost ve vitrínách prodejen jí v současnosti můžou dělat jen Motoroly V60(i) a V70, některé Samsungy a s trochou představivosti Sony Ericsson T68i. Popravdě řečeno, s cenou okolo 30 000 Kč nebude mít nová Nokia konkurenci vůbec žádnou. Motorola V60 v základní verzi, tedy bez inovovaného firmwaru označeného doplňkem „i“, stojí v současné době hluboko pod 20 000 Kč a právě v inovované verzi by stejně tuto hranici neměla výrazněji překročit. Podobné to bude zanedlouho s modelem V70, který není snad ani tak luxusní, jako extravagantní, přesto mezi luxusní telefony bude patřit s cenou okolo 20 000 Kč. Podobnou cenovou hladinu chce nasadit Samsung u svého véčka T100 s asi nejlepším barevným displejem současnosti. No a na závěr soupeř ze severu, Sony Ericsson T68i. Tento přístroj lze jen stěží zařadit do kategorie luxusních telefonů po stránce vzhledu, ale jeho funkční výbava a cena jej do kategorie vyvolených zařadí. I u tohoto telefonu však cena nepřekročí 20 000 Kč. Nebudeme-li počítat předělané telefony s krytem z drahých kovů a diamantů, stane se Nokia 8910 v nejbližší době nejdražším telefonem současnosti.

A proč investovat do telefonu téměř tři desítky tisíc korun, když konkurence stojí stěží polovinu? Hlavním důvodem bude vzhled přístroje. V tomto směru nelze N8910 nic vyčíst. Ač je velmi podobná předchůdkyním, stále se N8910 může pochlubit decentním designem, který podtrhují ušlechtilé kovy, z kterých je vyrobena. Nový je „vystřelovací“ systém flipu, tedy u řady luxusních telefonů značky Nokia, jinak se obdobný systém uplatnil před lety u modelu 7110. Nokia však u své novinky myslela i na úsloví „nahoře huj a dole fuj“, a proto dala do vínku tomuto telefonu i velmi obsáhlou funkční výbavu. Základ je velmi podobný dalším modelům Nokie - 8310 a 6510. Navíc zákazník obdrží podporu bluetooth, takže vedle infraportu bude mít na výběr, jakým způsobem nechá svůj mobil bezdrátově komunikovat s jinými zařízeními. Nokia 8910 je duální, podporuje datové přenosy GPRS (3+1 timeslot) i HSCSD a nabízí po vzoru modelů 8310 a 6510 obsáhlou paměť na kontakty, SMS zprávy či poznámky v kalendáři. Na trhu by se tento luxusní telefon měl objevit v nejbližších dnech, nejpozději za několik týdnů. Jakmile budeme mít tento přístroj k dispozici, přineseme vám jeho detailní recenzi.

Fotografie telefonu pocházejí ze serveru GSMONLINE, s kterým dlouhodobě spolupracujeme.