Nokia 8910 – titanová kráska (preview)

Když spatříte Nokii 8910 poprvé, budete přemýšlet nad tím, jestli to náhodou není upravená 8850. Při pohledu do technické specifikace mobilu vás zase napadne, jestli náhodou nečtete dokumentaci k 6310 nebo 6510. V obou případech budete mít pravdu – 8910 je křížencem všech jmenovaných telefonů. A je také prvním z řady nových mobilů, které se chystá Nokia uvést v tomto pololetí. Z úst představitelů Nokie zaznělo dvacet nových produktů, což nutně neznamená 20 unikátních mobilů – každopádně se ale máme na co těšit.

Budoucí majitelé 8910 by měli patřit mezi ty, kdo se potřebují mobilem chlubit či ho používat pro reprezentaci nebo jako součást svého šatníku. Současně ale s tímto telefonem potřebují pracovat, vyžadují komunikaci s počítačem i přenosnými zařízeními a nepřítomnost některých funkcí nebudou tolerovat. Pokud je to charakteristika přesně vás, tak zbývá dodat, že pořízení Nokie 8910 rozhodně nebude levná záležitost; zřejmě to bude v okamžiku prodeje nejdražší klasický mobil na trhu (záměrně nepočítáme s komunikátory, smartphony a podobnými telefony).

To první, co vás možná zaujme, je kryt telefonu z titanu. Díky tomu by měl vydržet i poněkud hrubší zacházení – což ovšem znamená, že telefon sice útok například klíči přežije, ale rozhodně nebude nepoškrábaný. Mobil má integrovanou anténu, takže zadní část krytu bude nepochybně jenom plastová (titan by anténě bránil v komunikaci). Klávesnice je pod vysouvacím krytem. Ten se uvolňuje stiskem dvou pojistek po stranách – potom se vysune. V redakci už se nemůžeme dočkat na zapůjčení telefonu na recenzi, abychom mohli vyzkoušet praktičnost tohoto řešení.

I když se to na první pohled nezdá, je Nokia 8910 velmi silná v oblasti datových přenosů a připojení k počítači. Podporuje totiž v současnosti dvě použitelné technologie vysokorychlostního přenosu dat v sítích GSM – HSCSD (43,2 kb/s) i GPRS (3+1, 40,2 kb/s). Ke stolnímu nebo kapesnímu počítači můžete mobil připojit přes infračervené rozhraní nebo bluetooth. Těmito schopnostmi se tak 8910 dostává na úroveň své starší a větší sestry Nokie 6310 nebo konkurenčních Ericssonů (T39, T68).

Nokia 8910 patří k malým mobilům. Její rozměry jsou se zasunutým krytem klávesnice 103 x 46 x 20 mm. Vysunutý kryt klávesnice prodlouží mobil až na 140,5 mm. Nokia o 8910 mluví jako o lehkém mobilu. To ovšem platí jenom pro srovnání s jinými Nokiemi, které jsou pověstné svou vysokou hmotností oproti podobně velkým konkurenčním produktům. Konkurence se totiž může 110 gramům Nokie 8910 směle smát; sama totiž dělá podobně těžké velké low-endové mobily. A například luxusní Ericsson T66 by měl vážit jenom 62 gramů (měl by se začít provádat ve stejné době jako Nokia 8910).

Manažery by měla Nokia 8910 lákat kalendářem s možností uložení 100 až 250 událostí a seznamem úkolů s kapacitou až 30 položek. K dispozici budou mít i záznamník pro 3 minuty hlasového záznamu. Podobně jako jiné nové Nokie umí i 8910 volat po vyřknutí hlasového příkazu - nastavit si takto můžete až 10 položek z telefonního seznamu. Hlasem lze ovládat i několik funkcí mobilu. Pokud vás více než práce s mobilem zajímá zábava, jsou pro vás připraveny čtyři hry. Další úrovně (levely) do nich můžete stahovat přímo z wapových stránek klubu Nokia.

Nokia 8910 se začne prodávat ve druhém čtvrtletí tohoto roku - reálný asi bude květen až červen. Nokia měla bohužel velké problémy s prodejem svých posledních modelových řad (8310, 6310) v ohlašeném termínu, nicméně u 6510 se jí již povedlo nenabrat zpoždění. Doufejme, že 8910 žádné zdržení nepotká a tak si ji na jaře budeme moci skutečně koupit. V tuto chvíli ovšem nemá vůbec smysl spekulovat o ceně. Nokia samozřejmě tuší, za kolik by se měla 8910 prodávat, ale cena musí respektovat i konkurenci a pozici mobilu na trhu - a do zahájení prodejů je skutečně zatím ještě daleko. Více bude jasno za několik měsíců.

Přehled vybraných funkcí:

Podporované sítě: GSM 900/1800

Technologie datových přenosů: HSCSD, GPRS

WAP standardu 1.2

Bluetooth

IrDA

Rozměry: 103 (140,5 s vysunutým krytem) x 46 x 20 mm

Hmotnost: 110 g

Telefonní seznam s 500 položkami (při 3 číslech a 1 textové poznámce, maximum u jedné položky je 5 čísel a 4 poznámky)

Paměť na 150 klasických textových zpráv nebo na 50 obrázkových

Kalednář pro 100 – 250 záznamů

Přehled úkolů pro až 30 záznamů

T9

SMS chat

4 hry (Snake II, Pairs II, Snowboarding, Bantumi) s možností stahovat si další úrovně z wapových stránek klubu Nokia

40 vyzváněcích melodií (35 předdefinovaných, 5 vlastních)

Hlasové vytáčení pro 10 telefonních čísel

Hlasové ovládání

Záznamník pro 3 minuty záznamu

Kalkulačka

Konvertor měn

Stopky

Baterie Li-Ion 750 mAh

Výdrž při hovoru 2 až 4 hodiny

Výdrž v pohotovostním režimu 100 až 300 hodin

Fotografie přímo z představení Nokie 8910 na GSM kongresu v Cannes:

Za poskytnutí fotografií děkujeme Massimilianovi Bucciolimu ze serveru GSMbox. Omluvte prosím horší kvalitu fotografií, byly pořizovány doslova v polních podmínkách.