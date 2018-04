Nokia 8850 (recenze)

Do redakčního testu konečně dorazil nástupce Nokie 8810. Nový dualbandový mobilní telefon je malý, elegantní a slouží tudíž spíše jako módní doplněk. Někdo si jej splete se zapalovačem, jiný s elegantní krabičkou na cigarety, ale od této myšlenky ustoupí hned po té, co vás uvidí do této kovově šedé matné krabičky mluvit.

Předchůdce Nokie 8850 byla designována podobně, ale přesto je její následovník hoden slov krásnější a elegantnější. Narozdíl od singlebandového modelu je zde použit namísto lesklého kovového povrchu matný, až šedý kovový povrch. Rovněž klávesy jsou kovové a ne umělohmotné. Bílé podsvícení displeje dává také tušit, že se jedná o vyšší cenové kategorie.

Preview na mobilní telefon Nokia 8850 napsal již Patrick Zandl v tomto článku (Nokia 8850).

Mobilní telefon Nokia 8850 je designově povedený. Pro mnohé je tento telefonek mazlivý a roztomilý. Obzvláště pro ženy. Pro ně je mnohdy daleko lákavější představa tohoto telefonu v kabelce, než těžšího Ericssonu nebo levnějších modelů Motoroly.

Na druhou stranu tento design vychází z předchůdce a tak znalcům mobilních telefonů nepřináší tolik nového, jako před časem jeho předchůdce Nokia 8810.

Kromě podobného designu má Nokia 8850 společné s N8810 ještě rozmístění kláves a konektorů.

Rovněž IrDA port je umístěn na levé straně telefonu v dolní části. Stejně, jak tomu bylo u Nokia 8810 i u Nokia 8210.

K designu bych měl malou poznámku. Díky kovovému provedení se zde projevuje stejná nepříjemnost, jako u předchozího modelu. Po delší době používání se flip a zároveň kryt klávesnice může rozviklat. Obdobně tomu je i u krytu baterie (na zadní straně). Zde je ovšem jistota, že se kryt začne pohybovat. Nicméně to není zdaleka tak markantní jako u modelu 8810.

Proporce a baterie

Telefon má rozměry 100x44x17 milimetrů a jeho hmotnost činí 91 gramů.

Standardně se dodává 650mAh Li-ion baterie. S tou telefon vydrží dle dokumentace 2 až 3 hodiny a 20 minut hovoru nebo 50-150 hodin v pohotovostním režimu. Reálný provoz tomuto údaji odpovídá a kombinovaný provoz je následující. Asi 38 hodin pohotovostní stav, 30 minut volání, 15 minut datová volání s připojením přes IrDA port a zapnuté vibrační zvonění.

Ve výsledku je to přístroj, který nevybočuje z řady posledních modelů lepších výrobců. Spíše se drží v jejich špičce, což je na tak malý přístroj slušná pozice.

Displej

Displej je podobný, jako u jiných telefonů. Záměrně píši podobný, jelikož je opět dost kontrastní (kontrast nelze nastavit, stejně jako podsvícení) a plně grafický. Pojme až 5 řádek textu, přičemž první dva řádky jsou velkým fontem a pokud se text nebo číslo nevejde do dvou řádků, pak se fonty zmenší a píšete dále, aniž by text vyjížděl mimo displej.

Inovací u Nokie je bílé podsvícení, které dává mobilu hned jinou tvář. Kovový mobil se zeleným světlem byl vypadal mírně řečeno zvláštně. Bílá barva dodává podsvícením displeje a klávesnice důraz elegantnímu designu tohoto mobilu. Pak i tento přístroj o velikosti dětské hračky budí náležitý respekt a dává najevo, že se nejedná o umělotinu za 4000 Kč.

Možnosti telefonu

Jak jsem již napsal telefon je dualband, takže s ním lze pracovat jak v sítích GSM900MHz, tak v DCS1800MHz. Nokia 8850 podporuje i EnhancedGSM 900MHz.

Dále je telefon vybaven IrDA rozhraním, se kterým lze pracovat opravdu snad na všechny způsoby. Nejen, že přes Ir port lze poslat vizitku do kteréhokoliv počítače, ale lze s ním také tisknout údaje (z kalendáře, todo nebo seznamu čísel) ale po odeslání dat na IrDA počítače se uloží na disk jako vizitka čitelná ve Windows.

Přístroj disponuje také HW modemem, takže jej lze použít jako modem ve spolupráci s PC nebo handheldem. Nokia standardně u svého modelu umožňuje komunikovat na rychlosti 9.6 kbps

Co se komunikace přes SMS týká, podporuje telefon picture messaging, smart messaging a prediktivní psaní textu. Bohužel opět bez podpory českého jazyka, takže na českých SMS budeme muset stále vyťukávat celá slova.

V hlasovém ovládání sice nedosahuje možností Motoroly, ale můžete přiřadit hlasový povel až pro 8 telefonních čísel ze seznamu. Do paměti telefonu se vejde dalších 250 telefonních čísel.

V telefonu jsou uloženy volby pro celkem 32 možností nastavení jazyka, kterým s vámi bude telefon komunikovat. Vedle toho je v paměti uloženo ještě 35 druhů vyzváněcích melodií a pro dalších 5 přijatých je zde místo. To mě trošku mrzí, protože pokud budeme chtít nahrát novou melodii do 8850tky, tak je nutné přes speciální program pomocí IrDA portu a nebo si ji nechat poslat SMS zprávou. Bohužel není možné si ji nacvakat do telefonu ručně i přesto, že by to bylo mnohdy rychlejší. Škoda.

Kromě toho má 8850tka pokročilejší funkce, jako je kalendář a to-do list, do kterých lze zapsat až 50 poznámek. Příjemné je, že tyto položky lze synchronizovat s PC aplikacemi a nebo s Psionem, či Palmem. Telefon má dále vestavěnou kalkulačku a 4 hry (pexeso, had, logika, rotation).

Menu a ovládání

V těchto aspektech se u nového modelu Nokie nic nezměnilo. Menu zůstala shodná jako u starších modelů a ovládání rovněž. Telefon opět používá profily, skupiny volajících a s obojím lze pracovat jako u starších modelů.

Člověk by skoro řekl, že není co napravovat, jelikož Nokie mají obecně poměrně velmi dobře zpracovaná menu a jejich uspořádání. Například Motorola má v tomto směru stále co dotahovat.

Psaní SMS

Práce s SMS je opět slušná. Jak jsme zvyklí u Nokií, je zde příjemný přehled přijatých a uložených SMS, mezi kterými se lze jednoduše a rychle pohybovat.

Co se psaní SMS týká, může některým uživatelům činit problém klávesnice, která je (jak jste si všimli na fotkách) je tak trochu skoupá na výšku kláves. Designově je klávesnice řešena velmi vkusně. Popisky kláves jsou umístěny nad kovovými uzounkými tlačítky.

Pokud máte delší nehty nebo mohutnější prsty, rozlučte se s představou, že nebudete dělat překlepy. Naštěstí má telefon integrovanou technologii T9 pro prediktivní psaní textů, ale opět bez podpory češtiny. Jinak se SMS zprávy píší celkem rychle a pohodlně.

Citlivost na signál

Díky integrované anténě bohužel tento telefon ztrácí na některé jiné telefony a na místech, kde jiné telefony ještě signál udrží (i když není moc rozumět druhé straně), Nokia 8850 suverénně klekne. Na trhu se jistě najde i více telefonů, které mají daleko lepší příjem signálu a nemusíme sahat ani hluboko do peněženky, abychom je získali.

Závěrem

Tento telefon je určen pro managery a uživatele, kteří si mohou dovolit koupit prostředek pro komunikaci spíše jako módní doplněk. Pro běžného uživatele je tento mobil až moc drahou hračkou, řekl bych. Je sice krásné mít takovýto mobil, ale jeho cena není pro valnou většinu uživatelů dostupná.

Příjemné vlastnosti telefonu spočívají mimo jiné v tom, že je malý a dobře skladný. Můžete jej vložit do kapsy aniž by vám vadil a máte jistotu, že díky vibracím nebo přepnutí profilu na hlasitý nepropásnete důležitý hovor.

Telefon lze pořídit za cenu vyšší, než 25 tisíc korun, což je již slušná cena, u které by stálo zauvažovat, jestli ji dáme za mobilní telefon. Mám-li být upřímný, zaplatíte bezmála 30 tisíc korun s DPH za telefon, který se liší od ostatních pouze velikostí.

Resumé výhod a nevýhod