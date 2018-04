Nokia 8850 (preview)

Společnosti Nokia mnoho proroků předpovídalo, že jí letos dojde dech. Ještě v prvním kvartále je Nokia vyvedla z omylu modelem 7110, na CeBITu přihodila 3210 a aby se nezdálo, že vypadává z tempa a nestíhá uvádět novinku každé tři měsíce, tak na dnes začínajícím CommunicAsia99 vytahuje další a značně fajnovou novinku.

Nokia 8850, jak se ta novinka jmenuje, vychází koncepčně z Nokia 8810 - to asi došlo každému při pohledu na název stejně tak jako to, že půjde o dualband GSM-900/DCS-1800.

Nokia 8850 vychází vzhledově z modelu Nokia 8810, na vnitřnostech ovšem bylo výrazně zapracováno. Ostatně, ani není tajemstvím, že Nokia 8810 měla svoji výrazně přepracovanou verzi, který by si zasloužila samostatné označení, něco jako 8810i - v ní došlo k výrazné změně jak anténního systému, kdy integrovaná anténa výrazně přibrala na kvalitě, tak firmware - to se projevilo vyšší citlivostí na signál. Telefon, stejně jako jeho předchůdce, vsází na ušlechtilé materiály - kryty jsou ze slitiny hliníku a hořčíku, takže telefon má pravý kovový povrch, nikoliv mírně chromovanou plastovou napodobeninu, jako některé jiné kryty.

Nokia 8850 má ale mnoho nového uvnitř. Již jsem vzpomenul zlepšenou integrovanou anténu, výrazně přepracováno bylo i napájení a baterie. Ale co je viditelnější: Nokia integrovala hlasové vytáčení, takže k až 8 číslům můžete přiřadit hlasový příkaz. Vytočit číslo hlasovým příkazem pak lze stiskem jedné klávesy a vyslovením patřičného slova.

Kromě toho Nokia 8850 podporuje rychlé zadávání textu technologií T9 - s podporou slovníkového porovnávání textu se dá psát více méně jako na běžné klávesnici, jen jedním prstem. Další příjemnou vlastností je možnost posílat obrázky v SMS zprávách a to inteligentnější cestou, než u Philips Savvy - ikonky v SMS zprávách se přenášejí jako data ve speciálním formátu, další ikonky bude možno stáhnout ze serveru Nokia, tamtéž bude možno si ikonky vytvořit. A nyní zlá zpráva - tento přenos ikonkových obrázků nebude podporovat Nokia 7110, ale zatím pouze Nokia 8850 a 3210.

Nyní něco k výdrži telefonu, tedy k tomu, co nás u kolibříka této třídy bude zajímat nejvíce. Oficiální informace hovoří až o 150 hodinách stand-by a 3 hodiny 20 minut hovoru, což by byl solidní výkon, v české praxi bude třeba cca. čtvrtinu odečíst. Telefon je samozřejmě vybaven infraportem vyhovujícím standardu IrDA což umožňuje datové přenosy bez speciálního software v případě, když protistrana IrDA podporuje - přenášet lze také kontakty atd mezi jinými Nokia telefony s IrDA, novinkou jsou pak vestavěné hodiny synchronisující se podle času v síti.

Vibrační vyzvánění, podpora kodeků EFR, FR a HR, dále pak možnost práce v rozšířeném pásmu E-GSM. Další funkce jsou obdobné, jako u Nokia 8810.

Telefon bude na trhu k dostání koncem roku 1999 - jeho cena bude obdobná, jako u telefonu Nokia 8810, jenž by měl postupně nový model nahradit.

PS: K telefonu by mělo být možno koupit si jednoduché hands-free, které zapojíte do cigareťáku ve voze a kdykoliv si jej vyndáte - má to mít i mikrofon a reporduktor. K Nokia 8810 to ale připojit nejde.