Nokia 8810 (recenze)

Na stránkách firmy Nokia si můžete stáhnout ovladače pro datové prenosy s Nokia 8810 z Windows 95/98 - a to na těchto stránkách. Tamtéž naleznete setupy pro některé exotičtější mailprogramy - cc:mail atp.

míry jsou 107 x 46 x 18 mm

hmotnost 118 gramů se standardní baterií BMP-1 (NiMH 600 mAh) s výdrží cca 2 hodiny hovoru nebo 36-133 hodin standby

hmotnost 98 gramů s odlehčenou BLH-1 (Li-Iont baterií 400 mAh) s výdrží cca 0.5 hodiny hovoru nebo 15-60 hodin standby

zapnutí mobilního telefonu je pomocí standardního zapuštěného tlačítka, umístěného vpravo.

otvor pro závěsné poutko je uprostřed (na anténě)

vpravo je konektor (Jack) pro externí napájení (dobíjení) a tři nekryté kontakty pro data/fax komunikaci, zapojení zatím nevím

v horní části jsou trojůhelníková tlačítka pro regulaci hlasitosti sluchátka a dva malé otvory pro zlepšení kvality zvonění.

uprostřed (po odsunutí krytu klávesnice) je ovor pro zasunutí malé SIM karty.

v dolní části je infračervené rozhraní (IR).

v horní části je konektor (Jack) pro připojení SPY sady (naslouchátka a mikrofon)

nahoře jsou ve svislici malé otvory pro kvalitnější poslech sluchátka

uprostřed pak pětiřádkový, plně grafický, zeleně podsvětlený displej

pod ním šestice ovládacích tlačítek (zdvihnutí, zavěšení, Up, Dn, 2 pro ovládání menu)

dole je výsuvný kryt klávesnice s mikrofonkem

horní část zadního panelu je tvořena plochou anténou

střední část zadního panelu vytváří baterie

v dolní části je pojistka pro vyjmutí baterií.

Získat do testu telefon Nokia 8810 bylo poměrně složité. Společnost Nokia (resp. české zastoupení) nám telefon nedalo k dispozici a tak nezbývalo, než zalovit u dealerů. Nakonec vypomohl ostravský GSMobil, jenž jako jeden z prvních prodejců opravdu má Nokia 8810 na skladě a ne jen v ceníku. Podívejte se na seznámení s tímto telefonem - technická data doplníme později do obvyklé tabulky. Když jsem se s Nokií 8810 poprvé setkal na ComNetu98, věděl jsem, že jí neodolám. Nejde o laciný telefon, hovoří se o něm v superlativech a je označován za klenot mezi mobilními telefony. Je opravdu tím, co o něm říkají reklamní materiály? Pokusím se Vám ho přiblížit z uživatelského hlediska, nikoliv jen pomocí technických parametrů z prospektů. Obrázek si udělejte sami. Na začátek pro úplnost jen pár čísel a charakteristik:Musím konstatovat, že design navržený Frankem Nuovou je opravdovým skvostem. Kombinace chromu a plastu působí opravdu impozantně. Jak mi však dnes někteří mí (nemobilní) známí řekli, připomíná N8810 svojí velikostí, vzhledem a absencí "prutové" antény spíše luxusní zapalovač, nežli mobilní telefon. Je jasné, že jen opravdový znalec už z dálky pozná, že telefonujete mobilem a tudíž nemůžete poslouchat zapalovač.Tak to by byl popis a teď bych se chtěl vrátit k některým detailům. Součást balíku je telefon, baterie, cestovní nabíječka český a slovenský manuál a tmavě modrý semišový hadřík. Hadřík není v případě N8810 opravdu zbytečností. Na chromované povrchu totiž zůstávají velmi dobře viditelné čmouhy a otisky prstů. Pokud telefonujete např. 20 minut, i zkušenému se ruka zpotí. Za sebe musím říci, že nejsem žádný puntičkář, a tak mi nějaký ten "flíček" nevadí.Manuál je udělaný po vzoru ostatních telefonů Nokia a celkem slušně zpracovaný. Jak už jsem řekl, dostanete ho v českém a slovenském vyhotovení. Autoři akorát zapomněli vyměnit v manuálu ikony pro jednotlivá menu. Ty zůstaly z N6110. Zástrčky pro připojení SPY sady a externího napájení nejsou ničím kryty a tak se mohou snadno znečistit (záleží na přístupu uživatele). U N8810 co mám před sebou je standardní baterie BMP-1 3.6V made in Hungary. Než jsem ji porvé nabil, musel jsem si počkat celé 3 hodiny. Vkládání baterií je pohodlné. Nejdříve se zasune jedna strana a pak se následně zaklapne druhá. Vyjmutí je ještě jednodužší, stačí odjistit pojistku a baterie se mírně odklopí. Když to porovnám s N6110, zdá se mi řešení u 8810 lepší. Kontakty mezi baterií a telefonem jsou při vyjímání méně namáhány a baterie se na ně pouze dotlačí. U N6110 se baterie po kontaktech nejprve posunula a pak se teprve zaklapla.Dalším plusem N8810 je možnost vibrace. Baterie, kterou jsem výše popsal umí vibrovat a tak jsem to vyzkoušel. Je tedy možno předpokládat, že ji dostanete standardně s telefonem. Manželka říká "Good vibration". Vibrace se dá nastavit v profilech. Jednak jako samostatný prostředek upozorňující na telefonní hovor nebo jako doplněk k diskrétnímu příchodu SMS zprávy (stejně jako to umí pagery) nebo podpora budíku. Zkoušel jem telefon položit na stůl, "natáhl" jsem budíka a vibrace způsobila "pochod" telefonu po stole. Proces vibrace není souvislý, probíhá v cca sekundových intervalech, kdy se střídá sekunda pauzy a sekunda vibrace.Zvonění je hlasité a řekl bych, že stejné kvality a intenzity jako u N6110. Byl jsem však příjemně překvapen kvalitou sluchátka. Oproti mé N6110 má sluchátko N8810 hlubší tón a zvuk se mi zdá čistší (možná, že s tou čistotou zvuku je to subjektivní pocit). Počet a druhy zvonění jsou stejné jako u N6110, můžete si však velmi jednoduše pomocí Smart Messagingu stáhnout z Nokie nová zvonění. Prakticky jsem to odzkoušel a funguje to. Musíte podle příručky nastavit přístupová čísla, mít zaplaceno používání SMS zpráv a pak Vám nic nebrání v naplňování telefonu melodiemi.Klávesy telefonu jsou ploché, z černého plastu. Zadávání čísel pomocí nich mi připadne jistější než u N6110. U N6110 se mi zase zdálo decentnější podsvětlění. U N8810 prosvítá zelenkavé podsvětlení nejvíce u vnitřních rozhů kláves (jako by pod klávesami uprostřed svítila žárovka), takže ve tmě jsou zdůrazněny spíše klávesy a čísla trošku zanikají. Osvětlení šestice kláves přímo pod displejem (pokud máte zasunutý kryt kláves) není téměř žádné. Kdo však svůj telefon zná, mačká klávesy po paměti a tak to nevidím jako velké mínus. Když kryt úplně odsunete, je zadávání znaků pohodlné, i když například znak pro CapsShift (úplně vpravo dole) se někomu s většími prsty nemusí zadávat dosti ideálně.Výsuvný kryt kláves plní kromě ochranné a komunikační funkce také ovládací. Ochranná funkce je asi jasná. Komunikační spočívá v tom, že je na spodní části krytu kláves umístěn mikrofon. Vysunutím krytu se mikrofon přiblíží více k puse a Váš hlas by měl být jasnější. Zkoušel jsem několikrát telefonovat z kanceláře s vysunutým i nevysunutým krytem a citlivost na hlas je přibližně stejná (volaný to nepoznal). Dneska jsem stál u frekventované silnice, hovořil se zasunutým krytem a bylo mi prý rozumnět dobře. Mechanicky se kryt posouvá v bočních drážkách na mobilním telefonu a elektronický kontakt při posunu krytu zajišťují dvě kovové plošky, umístěné na vnitřní části krytu zespodu (musíte vysunout kryt a otočit telefon vzhůru nohama). Vysunutí krytu se se dá realizovat pohodlně jedním prstem a bez problémů. Na krytu jsou totiž dva výstupky, které odsunutí ulehčují.Kryt klávesnice plní také ovládací funkci. Odsunutím krytu se odblokuje klávesnice a rozsvítí se displej. Toto je zajištěno mikrospínačem, který je krytem ovládán. Tuto funkci velmi vítám, neboť u N6110 jsem měl hvězdičku (menu+hvězdička) velmi opotřebovánu. Bez vysunutého krytu nemůžete zadávat písmena ani čísla. K vytočení telefonního čísla můžete využít pouze telefonního seznamu. Když však potřebujete vytočit někoho, jehož jméno začíná na písmeno "Z", je to bez vysunutí krytu, pouze za pomoci klávesy Down velmi obtížné. Je lepší si kryt odsunout a zadat alespoň počáteční písmeno nebo využít pro častá telefonní čísla jednotlačítkovou volbu. Kryt také slouží jako další prostředek pro započetí a ukončení hovoru (kromě klasických kláves se sluchátkem). Pokud Vám tedy někdo telefonuje, stačí odsunout kryt a mluvit. Zasunutím krytu hovor ukončíte. Jakmile zasunete kryt, jste dotázáni na zablokování klávesnice. Zasunutím krtytu se také z libovolné úrovně menu dostanete vždy na začátek.Anténa je řešena velmi elegantně a tvoří vlastně vrch zadní část telefonu. Bohužel jejímu výkonu při slabším signálu moc neprospívá, pokud se této antény dotýkáte, nebo pokud leží telefon na stole. Mám to odzkoušeno. Jakmile jsem položil telefon nas tůl (třeba dřevěný), poklesl signál o jednu čárku, v některých případech o dvě. Tam kde měla ležící N6110 dvě čárky měla N8810 jednu nebo žádnou. Doporučoval bych jako nezbytný doplněk nějaký stojánek. Když jsem se pokoušel telefon chytit tak, abych se prsty nedotýkal antény, pak mne při 20 minutovém telefonátu bolely prsty. Asi tady půjde o sílu zvyku. Při silnějším signálu jsem zkoušel telefon držet v dlani, podpíral jsem ho ukazováčkem a na kvalitě hovoru se to nijak neprojevilo.Zajímavě je řešeno vkládání SIM karty. Musíte nejprve odsunout kryt klávesnice. Tím se dostanete k otvoru pro zasunutí SIM karty i bez vyjmutí baterie (výrobci však přímo doporučují při manipulaci s kartou vyjmout baterii). Když zasouváte SIM kartu, musíte si vzít na pomoc např. kancelářskou sponku, abyste mohli kartu do otvotu pořádně zasunout. Prsty to nejde. Tady budou možná ve výhodě děvčata s delšími nehty. Karta po zasunutí drží pouze vzepřením mezi pružinkami kontaktů a krytem telefonu. Když kartu vytahujete, musíte nejprve vyjmout bateri a pomocí sponky SIM kartu vysunout ven. První dojem, který jsem z toho měl byl ten, že SIM kartu někde ztratím, nebo budu zahlcen zprávami typu "Insert SIM card". Hned jsem to vyzkoušel. Telefon 2 hodiny trávil čas v mé kapse u kalhot jak jsem chodil po městě (netlačil a ještě k tomu opticky zvětšoval mé proporce :-)) a vše bez nejmenších problémů. Právě teď zkouším ještě několik silnějších pohybů ve směru vysouvání karty a opět vše v pořádku. Karta se ani nehne. Uvidíme, co řekne čas.Velmi jsem přivítal 250 paměťových míst v telefonu. Mám už SIM kartu plnou a tak jsem si kontakty na své mobilní stálice překopíroval ze SIM do telefonu a tudíž mohu do karty ládovat další čísla.IR port by snad měl být dokonalý a bez bugů (což jako vždy ukáže čas). S notebookem jsem IR port zatím nezkoušel, takže nemohu sloužit. Odzkoušel jsem ho s N6110 a funguje perfektně. Umístění IR portu na telefonu je určeno spíše pro komunikaci s notebookem, než pro komunikaci mězi dvěma telefony. Když jsem např. posílal data z N8810 na N6110, museli jsme telefony natočit dost nepřirozeně kolmo na sebe. U N6110 je IR port na vrchní části telefonu, u N8810 je teď nahoře anténa a tak IR port musí být asi tam, kde je. Stejně dopadnete, když budete mít dvě N8810. Abyste si mohli něco poslat, musíte je vzájemně posunout jakoby více dopředu tak, aby byly IR porty proti sobě. Všechno je však pouze otázka zvyku a nevidím v tom žádný problém.Struktura menu telefonu je téměř identická jako u telefonu N6110. Některé položky se trošku jinak jmenují, ale plní stejnou funkci. Jako by překlad dělal někdo jiný. Sem tam jsem v menu našel slova jako "kopíruju" nebo v nápovědě chybně zobrazené české znaky. V menu přibyly položky: "Služby" pro práci se Smart messagingem, přesměrování hovoru do SPY sady (sada HDC-6) a zapínání vibrace, Trochu se změnil vzhled ikon pro jednotlivá menu, ale ovládání zůstalo stejné. Zůstaly i profily, skupiny volajících, tarifikace a kontrola provolané částky podle GSM Phase 2 atd.Nevím jestli je to chyba konkrétního telefonu nebo N8810 jako takové, ale pro mne byl následující problém dosti nepříjemným zjištěním. Velmi často používám SMSky. Na N6110 stačilo zadat pomocí zkratky "Menu 1-3" a mohl jsem psát zprávu. Když to teď zkouším na N8810, hlásí mi "Neplatná zkratka". Nejprve jsem se naštval, protože když ten samý postup se stejnou rychlosí zkouším například u nastavení budíku (Menu 4-1), tak to funguje naprosto bez problémů. Až asi na pátý pokus jsem zjistil, že mezi Menu 1 a trojkou musím nechat asi 2 sekundy pauzu. Je sice vidět, že po zadání Menu 1 telefon čeká na zadání trojky (v pravo nahoře na displeji), ale dokud nezmizí navigační klávesy na displeji (Volba, Odejít) nemáte šanci zadat číslo 3. Zkuste mi napsat Vaše zkušenosti.S citlivostí to u telefonu Nokia 8810 není nijak dobré. Počítejte s tím, že v místě s velmi špatným signálem patrně nebudete mít vy na 8810 signál žádný. Integrace antény do těla mrňavého telefonu se projevila...

Servisní kódy jsou stejné jako u N6110:

IMEI telefonu lze zjistit klasicky *#06# .

. verzi firmware lze zjistit volbou kódu *#0000# .

. Pomocí kódu *#92702689# lze zjistit další dodatečné informace o telefonu: sériové číslo IMEI, měsíc a rok výroby, datum prodeje (to může být jednou editováno!), datum opravy a možnost přenést uživatelské údaje, což je využíváno před servisním zákroky, které by mohly poškodit oblasti uživatelských nastavení a hlavně telefonního seznamu. Jakmile zadáte tento servisní kód potřebné informace sice získáte, ale u telefonu pak budete muset vyjmou baterie, protože telefon nereagije na nic, ani na tlačítko pro vypnutí.

Program Nokia PC Calendar vám pomáhá při úpravách kalendáře telefonu Nokia 8810 pomocí počítače PC a prostřednictvím vestavěného infračerveného rozhraní. Všimněte si, že na této fotce musí být telefon vzhůru nohama tak, aby byly IR porty proti sobě. Pohodlný způsob nabíjení telefonu nabízí stolní stojánek.

Proslýchá se, že už se nějaké chystá. Zatím jsem u nás v obchodech neviděl ani N8810, natož příslušenství. Ale podobně to bylo i s N6110 a příslušenství je teď dost. Tak Vám nabízím jenom ty, které uveřejnila oficiálně firma Nokia.Co říci závěrem. Snažil jsem se Vám přiblížit první zkušenosti s tímto telefonem. Jsem si samozřejmě vědom toho, že některé mé názory a dojmy nemusí být totožné s názory jiných uživatelů, kteří tento telefon mají a používají. Také bych rád upozornil, že tento telefon nepatří mezi klasické telefony - jeho cena se pohybuje okolo 30 000 Kč a srovnávat s dotovanými telefony jej prostě nelze. I proto bylo toto představení tolik odlišné od těch, jaké z našich běžných testů znáte.