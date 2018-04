Nokia 8810 párty v obrazech

Jak jsme slíbili, přinášíme dnes několik záběrů z představení mobilního telefonu Nokia 8810.Firma Nokia se rozhodla svůj telefon presentovat v prostorách Grandhotelu Bohemia - bylo to v sálech pod zemí, takže fotografie zejména z digitálního fotoaparátu jsou dosti pofidérní.

Narozdíl od loňské presentace Nokia 6110 v Rotundě na Výstavišti (Julda Fulda) byla presentace Nokia 8810 nepoměrně střídmější, bez velké show, bez vizuálních efektů a dlouhého objasňování. Šéf české Nokie pan Lindberg nás ujistil (na fotografii u mikrofonu, vedle něj překladatelka), že telefon splní téměř všechna naše přání - krátce se hovořilo i o podpoře smart messagingu a SIM Toolkitu, kde se trojice redaktorů (včetně nás samozřejmě) důsledně dožadovala vysvětlení, jak je to s podporou SIM Toolkitu. Jak se ukázalo, podpora je "částečná" - to jest v praxi zatím nefunguje.

Nokia na představení telefonu pozvala množství novinářů a zejména svých obchodních partnerů, takže na takovéto párty má člověk možnost potkat se s největšími prodejci a dealery, podiskutovat o tom, co se prodává, jak jdou obchody a na co si lidé stěžují. A tak si asi po vzoru Haliny Pavlowske zřídíme malou "společenskou" (rozuměj "bulvární") rubriku. Na tomto snímečku diskutuje pan Kup z firmy Cellular Star (vlevo) s panem Václavíkem z GSMobilu Praha (vpravo). Cellular Star patří mezi největší distributory mobilů, firma zastupuje oficiálně firmu Nokia (proč by také jinak byly na Nokia párty), Ericsson, Panasonic a další. GSMobil má zase nádhernou prodejnu v Praze v ulici V Jámě: prodejna je obložena modrou žulou a jak jsem byl ujištěn, splést si to s mramorem může jen barbar a já. Nebojte se - GSMobil na ten mramor nevydělal prodejem telefonů, ten zůstal po původním majiteli domu - Burze diamantů.

Pan Alagio z Cellular Star se spokojeně usmívá při rozhovoru s naším šéfem marketingu Markem Zekičem. Marko se usmívá především proto, že si od šéfa Cellularu zapůjčil telefon Nokia 8810 a chystal se jej odnést - v době jeho spokojeného úsměvu to ještě vypadalo tak, že Cellular Star o jednu Nokia 8810 přijde. Cellular Star byl zřejmě první firmou, která do ČR telefony Nokia 8810 dovezla a již je prodává. Ovšem chlaďte svoje nadšení, je jich nedostatek, tvoří se fronty ba pořadníky.

Během přednášky a diskuse o nových vlastnostech modelu 8810 se utvořil kolem pódia půlkruh - v popředí jsou především dealeři a prodejci telefonů - hned z kraje vidíte šéfy Celadon Group a firmy RadioCom. Až v druhých a třetích řadách se schovávali redaktoři odborných periodik - jako třeba my, nebo Telekomunikační revue.

Škoda nepříznivých světelných podmínek, které digitálním fotoaparátům přeci jenom tolik nesvědčí. Znemožnilo nám to vyfotografovat sličný převážně dámský management české větve firmy Nokia. Nu, příště to napravíme.

Poznámka na okraj - firma Nokia nebude, stejně jako mnoho dalších výrobců mobilních telefonů , vystavovat na veletrhu Invex. Najdeme ji jen ve stáncích partnerů. Ale dobrá zpráva - firma Nokia ohlásila zprovoznění vlastních www stránek, což je po dvou letech bedlivého studování nápisu "Zde budou stránky firmy Nokia" jen dobře.