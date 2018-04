Nokia 8800 - ukažte, že na to máte

Nokia přichází na trh s telefonem pro uživatele, kterým nezáleží na tom, jestli za něj zaplatí 10 nebo právě 25 tisíc korun. Pro uživatele, kteří budou mít dobrý pocit z toho, že jejich mobil nenosí každý druhý. Taková je Nokia 8800 – mobil pro pár vyvolených.

Může se to zdát nepochopitelné, ale pro svou cílovou skupinu uživatelů je přemrštěná cena víc výhodou než argumentem, proč Nokii 8800 v žádném případě nekoupit. Nemá proto ani smysl uvažovat o novince v rovině „poměr cena k výkonu“. Jde totiž o luxusní zboží a v této kategorii se podobné myšlenky nenosí.



Vzhled – precizní kovářská práce

Nokii trvalo dva roky, než se rozhodla vrátit ke své luxusní osmičkové řadě. Novinka na první pohled zaujme lesklými ocelovými kryty. Ještě než ji ale vybalíte, tak už máte jistotu, že jste dostali do rukou něco výjimečného. Luxusní černá krabice s kovovou sponou dělá opravdu dobrý dojem.

Konstrukce telefonu se nejvíce podobá právě předchůdcům v osmičkové řadě, i když stejná není. Zatlačením na vroubkovaný váleček pod displejem vyjede vrchní část telefonu s displejem a klávesnicí z těla přístroje. Uvnitř mechanismu je umístěna docela pevná pružina, která v obou krajních polohách razantně zaklapne. Ozve se přitom tlumené kovové cvaknutí.

Když vezmete telefon do ruky, tak vás hned napadne, že je velmi těžký. Ocel je ocel a při rozměrech 107 × 45 × 15 milimetrů tak váží telefon slušných 137 gramů. V této kategorii to podle nás nebude nikdo považovat za nedostatek, dojem preciznosti spojený s ocelí a vyšší hmotností je dokonalý. Přispívá k tomu i vynikající lícování. Vysouvací mechanismus má jen minimální vůli potřebnou k tomu, aby mohl hladce pracovat. Vrzající nebo volné kryty nehledejte.

Na lesklé oceli bohužel zůstávají otisky prstů a ještě horší je to na lesklé ploše okolo displeje. Výrobce jakoby s tím trochu počítal, přibalil do krabice také semišové pouzdro, které telefon ochrání. Někdy je také opravdovým oříškem snímání hladkého zadního krytu.

Kompaktní vzhled nenarušují žádná boční tlačítka. Na vrchní hraně najdete tlačítko pro vypínání a tenkou štěrbinu vedoucí k externímu reproduktoru. Telefon ani nemá datový konektor a na spodní hraně se tak nachází jen kulaté konektory pro nabíjení a připojení sluchátek.

Je trochu nezvyklé, že vroubkovaný váleček pro vysouvání klávesnice nemá žádnou jinou funkci. Opravdu to svádí jej mačkat nebo s ním kroutit, zvláště když těsně na něj dosedají aktivní kontextové klávesy. Navigační klávesa se ukrývá pod kovovým krytem, což způsobuje, že nemůžete telefon téměř vůbec ovládat v zasunutém stavu – dovolí vám jen přijmout hovor nebo přepnout profil.

Ani zbytek klávesnice se nedá pochválit. Středová potvrzovací klávesa je neuvěřitelně drobná a netisknete ji tak vůbec s jistotou. Poslední řada klávesnice se navíc špatně tiskne kvůli vysoké hraně spodního krytu. I ostatní tlačítka jsou docela drobná a těsně na sebe dosedají, orientace na klávesnici tak celkově není nejlepší.

K telefonu dostanete hned dvě baterie. Jsou o něco menší než běžně dodávané k jiným telefonům Nokia. Přesto nabízí kapacitu 600 mAh a výrobce uvádí až tři hodiny hovoru nebo osm dnů v pohotovostním režimu. I nás telefon svou výdrží spíše překvapil - v průměru jsme jej nabíjeli jednou za čtyři dny.

Displej a menu – přejete si menu alá Nokia 6230i?

Displej i menu si Nokia 8800 vypůjčila od vlajkové lodi výrobce 6230i. A nemá se za co stydět. Při rozměrech 30 × 30 milimetrů má rozlišení 208 × 208 bodů a kresba je tak neuvěřitelně detailní. Aktivní TFT displej se navíc velmi rychle překresluje a díky slušnému kontrastu není velký problém číst z něj i na slunci.

Menu používá stejné 3D animované ikony jako Nokia 6230i a celá řada novějších modelů výrobce. Nejsou nijak kýčovité, někomu by mohly připadat až příliš sterilní. Můžete si vybrat mezi zobrazením v seznamu a tabulce 3 × 3 ikony. Barvené ladění menu lze ovlivnit pomocí různých témat, samozřejmostí je libovolná tapeta jako pozadí. V základní obrazovce lze pohybu šipek do jednotlivých směrů a pravé kontextové klávese přiřadit téměř libovolné funkce, pětici funkcí můžete aktivovat i hlasem.

Telefonování - skvělý zvuk a velký seznam

Svou výbavou Nokia 8800 nad svými kolegyněmi příliš nevyniká. Za pochvalu stojí adresář na tisíc kontaktů. Telefon dokáže naráz používat i paměť SIM karty a mezi oběma kontakty kopírovat. Záznamy v paměti přístroje jsou strukturované a můžete k nim přiřadit hned pět telefonních čísel a další položky jako je e-mailová adresa, fotka nebo poznámka.

Kromě melodií ve formátu AAC a 64hlasých polyfonních melodií si Nokia 8800 poradí velmi dobře také s vyzváněním ve formátu MP3, přičemž hlasitost externího reproduktoru je velmi dobrá a zvuk – vzhledem k možnostem - téměř krystalicky čistý. Vyzváněcí melodie složil renomovaný umělec Ryuichi Sakamoto (jméno neznáme, ale Gogole říká toto), čímž se Nokia rozhodla podtrhnout výjimečnost přístroje.

Musíme pochválit i kvalitu zvuku během hovoru. Ačkoliv se tento parametr velmi těžko hodnotí, Nokia 8800 se zdá být lepší než ostatní modely výrobce, které v tomto ohledu hodnotíme většinou jako průměrné.

Někoho může mrzet, že u Nokií Series 40 nejde přiřadit unikátní vyzvánění ke kontaktu. Můžete si ovšem vytvořit přes dvacet skupin volajících a k nim melodii přiřadit. Více než dvacet různých melodií podle nás stejně ztrácí svůj smysl, protože si nezapamatujete, která ke komu patří. Hovory můžete samozřejmě filtrovat podle jednotlivých vyzváněcích profilů.

Zprávy - psaní nic moc

V této oblasti Nokia 8800 nezaboduje. Podporuje SMS, MMS i e-mail, ale vzhledem k drobné klávesnici si textovky příliš neužijete a o psaní e-mailu nemůže být ani řeč. Znovu se ovšem musíme vrátit k úvodu – potenciální majitel tohoto mobilu si v SMS příliš libovat stejně nebude. V závislosti na nastavení písma se na displej vejde pět nebo šest řádků textu (zásadní rozdíl) a textovek uložíte do paměti 150.

E-mailový klient mezi špičku rozhodně nepatří. Je na něm až příliš znát, že jde jen o aplikaci nepříliš dobře propojenou se zbytkem telefonu. Například nastavení velikosti písma se jej vůbec netýká, z galerie můžete odeslat fotku jen přes MMS nebo Bluetooth. Když už přiřadíte fotografii, tak jí pro jistotu zmenší, aby náhodou nemělo smysl prohlížet si ji na monitoru.

Organizace a data - žádné mouchy

Dobře propracovaný budík nabídne buzení rádiem i oblíbenou empétrojkou. Nastavit můžete i oblíbené dny v týdnu. Také kalendáři není už příliš co vytknout. Je přehledný nabízí měsíční, týdenní i denní pohled s dobře graficky propracovanými záznamy. Jednotlivým úkolům můžete přiřadit priority a po splnění si je pěkně odfajfkovat. Další aplikace jako stopky nebo kalkulačka jsou notoricky známé a samozřejmé. Telefon zvládá synchronizovat všechny údaje s počítačem.

V datových funkcích Nokia 8800 vynikne i nevynikne. Na první pohled nikomu neunikne Bluetooth a podpora rychlých dat EDGE. GPRS ovšem zvládá jen do třídy 8 (4+1) a stejnou třídu podporuje i u zmíněného EDGE. Chybí datový kabel a infraport, který Nokia u dražších telefonů a většiny Series 60 viditelně omezuje. K připojení rovnou z mobilu využijete podporu WAP ve verzi 2.0.

Zábava - jen poloviční

Nokia 8800 podporuje Javu MIDP 2.0. V telefonu je nahrána trojice her, u luxusního mobilu nemůže chybět golf, závody (v drahých) autech a šachy. Šachy využije spíše pár nadšenců, ale auta jsou docela hratelná. Golf se na telefon příliš nehodí. Míček ani není vidět a seřizovat odpal nám připomíná start rakety a ne mobilní zábavu (je to samozřejmě záležitostí vkusu).

Jako MP3 man nebo rádio poslouží novinka jen částečně – přesně řečeno polovičně. Výrobce k hudebním funkcím totiž zapomněl přibalit také sluchátka se dvěma peckami. Bondovka s klipsnou sice vypadá dobře, ale kvalitu monoposlechu není třeba příliš komentovat. Na skladby v paměti telefonu stejně zůstává jen nějakých 45 MB a karty Nokia 8800 nepodporuje.

Proč ho koupit? Lusuní image

Ocelové kryty

Nadčasový design Proč ho nekoupit? Cena

Cena

Cena

Horší klávesnice Kdy? Srpen 2005 Za kolik? 25 500 Kč včetně DPH

Fotoaparát má netradiční rozlišení 800 × 600 pixelů, což představuje 0,5 Mpix. Jak jsme již řekli, na funkcích tohoto telefonu zas tolik nezáleží a zcela atypické rozlišení je další příležitostí přístroj trochu odlišit. S kvalitou fotografií jsme spokojeni příliš nebyli. Noční režim, videoklipy, samospoušť a digitální zoom patří k folklóru mobilních telefonů.

Sečteno podtrženo

Nokia 8800 je na světě pro ten dobrý pocit, že na to máte, že jste si připlatili za něco výjimečného, co se jen tak neokouká ani nezničí. Ti, kdo mají rádi výjimečnost a nestárnoucí kvalitu, mohou k tomto telefonu cítit sympatie. Pokud ovšem hledáte výkon za rozumnou cenu, nebudete nad částkou rozhodně mhouřit okem. Doporučená maloobchodní cena byla stanovena na 25 500 Kč, což není rozhodně v mobilním rozpočtu běžného občana. A to je právě největší prodejní argument Nokie 8800.

