Nokia 8800 Sirocco Edition - přichází nástupce?

Na internetu se objevily první obrázky nové speciální edice luxusní Nokie 8800 (recenze zde). Speciální edice má název Sirocco Edition a podle některých informací se neliší od standardního provedení pouze vzhledem.

Nokia 8800 Sirocco Edition by měla mít dvoumegapixelový fotoaparát a pozměněnou klávesnici. Displej by měl zůstat stejný. Německý on-line obchod Passiontec.de ji již má ve své nabídce za 831,20 Euro, tedy v přepočtu za 23 500 Kč. Telefon by měl být v prodeji ve dvou barevných variantách - stříbrné a černé.