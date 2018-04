Nokia 8800 – hodně draho zaplacený luxus (premiéra)

Dosluhující luxusní Nokii 8910(i) jsou již více než dva roky a tak přišel čas na představení nového luxusního modelu. Novinka ponese označení 8800 (pro americké trhy 8801) a se svojí předchůdkyní toho má hodně společného. Jedná se o telefon vysouvací koncepce s kovovým krytem a solidní, ale nikoliv špičkovou, výbavou.

Absence některých technických vymožeností není u tohoto telefonu žádným závažným nedostatkem. Jeho hlavním úkolem je přesvědčit zákazníka, že za své peníze dostane výjimečné zboží, se kterým se nebude potkávat každý den. Nokia 8800 je stylový mobil nejvyšší třídy, dražší běžný telefon nekoupíte. Nepočítaje exkluzivní modely Vertu, jejichž cena ale odpovídá prodeji v těch nejluxusnějších světových klenotnictvích. Proti nim je nová Nokia 8800 stále „lidový“ model.

Vysouvák

Nokia 8800 má klasickou koncepci, nejedná se tedy o véčko. Tuctová ale není. Telefon používá podobnou konstrukci jako předchozí model 8910 ( i ). Klávesnice je ukrytá pod displejem, nikoliv pod flipem, který přechází i do zadní části telefonu. Flip se ale nevysouvá, naopak pomocí pružiny se směrem vzhůru vysune displej a odkryje klávesnici.

Těžká váha

Telefon je kovový, vyroben z leštěné oceli. Tomu odpovídá poněkud velká hmotnost 134 gramů. Rozměry jsou pak již adekvátní současné produkci: 107 x 45 x 16 milimetrů. Telefon je tak poměrně tenký, i když konkurenční Motorola V3 Razr má v pase jen 14 milimetrů a navíc se jedná o véčko. Vedle stříbrné barvy leštěné oceli jsou některé partie telefonu černé: konkrétně klávesnice, okolí displeje a horní zadní část pod kterou je ukrytá anténa.

262 000 barev a netypický fotoaparát

Telefon je třípásmový, evropská verze 8800 podporuje frekvence 900/1800/1900 MHz. Barevný displej má rozlišení 208 x 208 obrazových bodů a umí zobrazit 262 000 barev. Displej je samozřejmě aktivní. Výrobce avizuje nové stylové grafické prostředí včetně trojrozměrné grafiky.

Naprosto atypické je rozlišení integrovaného fotoaparátu. Není to ani VGA, ani megapixelový fotoaparát. Má rozlišení SVGA, tedy 800 x 600 obrazových bodů, což je 0,5 megapixelu. Objektiv fotoaparátu je umístěný na zadní straně telefonu a je s ním možné nahrávat i video v rozlišení QCIF.

EDGE a podpora stereofonních Bluetooth sluchátek

Nokia 8800 má EDGE i GPRS, v obou případech ve třídě 8. Navíc podporuje i datové přenosy technologií HSCSD a to konkrétně ve třídě 4. Telefon má Bluetooth a to navíc poprvé s podporou stereofonních Bluetooth sluchátek. To je zatím výjimečná vlastnost, konkurenční Motorola tuto funkci před několika dny představila u modelu E680i. Sluchátka Motoroly jsou náhlavní a poměrně masivní, naopak Nokia zvolila pro svá nová stereofonní Bluetooth sluchátka odlišnou koncepci. Jedná se o „pecky“ připevněné kabely k hlavní jednotce s displejem, přes kterou lze ovládat MP3 přehrávač nebo rádio. Sluchátka nesou označení HS-W12.

Tak trochu omezený MP3 přehrávač

Telefon má i MP3 přehrávač, samozřejmě se stereofonním výstupem. Nevýhodou je ale absence podpory paměťových karet a tak se majitel bude muset spokojit jen s vnitřní pamětí telefonu, která má kapacitu 64 MB. Z výbavy dále zaslouží pozornost hlasitý odposlech, šedesátičtyřhlasé polyfonní melodie a to včetně přednastavených melodií od skladatele Ryuichi Sakamota, autora hudby k filmům Malý Budha nebo Poslední Císař.

Hodně drahá paráda

Nokia 8800 se začne prodávat ještě ve druhém čtvrtletí letošního roku a k dostání bude samozřejmě i na našem trhu. Pro každého ale tento mobil nebude, Nokia stanovila cenu na 750 Euro bez daně, což je v přepočtu přibližně 27 000 Kč včetně tuzemské DPH. Novinka Nokie se tak stane nejdražším obyčejným mobilem na trhu, cenou dokonce překoná i komunikátor Nokia 9500. Konkurenční stylová Motorola V3 Razr je mnohem levnější, dnes jí pořídíte okolo 12 000 Kč a i její startovní cena okolo 21 000 Kč zdaleka nedosahuje požadavků Nokie za stylový mobil.

Motorola bude také největším soupeřem nové Nokie. Vedle modelu V3 Razr chystá množství dalších stylových mobilů klasické koncepce i véček. Těžko bude některý z nich dražší než nová Nokia to je mezi nimi i špičkové véčko pro sítě třetí generace.

Kompletní parametry telefonu: