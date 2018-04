Nokia 8310 - v perfektní kondici (Preview)

O Nokii 8310 se ví již poměrně dlouhou dobu. První seznámení s veřejností prodělala již na jaře, na veletrhu CeBIT. Od té doby uplynulo již hodně času, který případní zájemci o telefon věnovali vášnivým debatám o vzhledu telefonu. Ano, vzhled Nokie 8310 vzbudil tolik rozruchu, že štafetu dokázala převzít až revolučně řešená Nokie 5510. Pro výrobce je samozřejmě takovýto humbuk okolo telefonu, který se ještě nezačal ani prodávat, skvělou reklamou. O telefonu se píše v nejrůznějších médiích, diskutuje na všemožných diskusních fórech a výrobce podle reakcí publika může detailně doladit svůj výrobek. Jestli se to společnosti Nokia povedlo, posuďte v dnešním představení funkčního telefonu.

Jasně nejdiskutovanější vlastností Nokie je její extravagantní vzhled. Výrobce se rozhodl opustit zažité konvence a vsadil na jasné a výrazné barevné kombinace. I zapřísáhlí příznivci značky si podle prvních obrázků nebyli jisti, zda telefon vyvedený například v jasně červeném průhledném plastu je ten pravý, a to i s ohledem na předpokládanou cenu, která není zrovna nízká. Námi testovaná Nokia 8310 má zřejmě jednu z nejdecentnějších kombinací z devíti představených krytů. Výhodou všech posledních telefonů Nokia jsou však výměnné kryty, které mohou výrazně změnit vzhled telefonu, a to vše za přijatelnou cenu. Nokia 8310 není výjimkou. Takže pokud by se vám konkrétní kryt nelíbil, stačí zakoupit jiný z nabídky výrobce či z široké nabídky neoriginálního příslušenství a nemusíte měnit celý přístroj.

Nokia vzhledem modelu 8310 zariskovala a zřejmě jí to vyšlo. Komu jsme testovaný vzorek ukázali, byl nadšený. Kombinace černého poloprůhledného plastu s béžově stříbrnou barvou rozhodně neudělá ostudu ani majiteli s vážnou tváří. Telefon působí velmi elegantně, a to nejen díky použitým velmi kvalitním materiálům, ale i povedeným detailům, jako jsou kovová tlačítka pod displejem či dalš9 kovové doplňky. Testované provedení je velmi stylové, ale bohužel další a zřejmě extravagantnější kombinace jsme zatím neměli možnost posoudit. Velké překvapení pak na majitele Nokie 8310 čeká, když se telefon rozsvítí. Podsvícení displeje a klávesnice má velmi světle modrou barvu, která perfektně zvýrazní kontrast displeje a ještě skvěle ladí k celkovému vzhledu telefonu (všechny kryty na reklamních fotografiích výrobce jsou vyobrazeny s rozsvíceným telefonem). Co ale překvapí nejvíce, je podsvícení klávesnice. Již žádná samostatně podsvícená tlačítka! Klávesnici osvětlují čtyři diody umístěné mezi klávesami. Díky tomu jsou sice klávesy o malinko hůře čitelné, ale telefon ještě více získá na originalitě. Což v kategorii stylových přístrojů je jistě nezanedbatelná deviza.

Nokia 8310 sice oproti předchůdkyni, Nokii 8210, trochu přibrala v pase, ale zbylé dva rozměry jsou u N8310 menší. Díky parametrům 97 x 43 x 17 mm má Nokia 8310 úplně stejný objem, jako Nokia 8210. Oproti předchůdkyni je ale N8310 o pět gramů těžší, váží 84 gramů, což pozná málokdo. Klávesnice je velmi kvalitně provedená, velikost tlačítek je samozřejmě poplatná miniaturním rozměrům telefonu, ale jejich mechanické vlastnosti jsou po vzoru všech Nokií nadprůměrné. Rozložení kláves je poplatné současnému standardu Nokie u jiných vyšších modelů této značky. Standardní baterie s označením BLB-2 je stejná jako v Nokiích 8210 a podle údajů výrobce by měla poskytnout energii na 100 až 400 hodin pohotovostního režimu, popřípadě na dvě a čtvrt až čtyři hodiny hovoru. Uvedené údaje jsou velmi široké, v připravovaném testu telefonu vám prozradíme první praktické výsledky.

Další často diskutovanou vlastností Nokie 8310 měla být její výbava. Kdo očekával revoluční změny, bude zklamán. Kdo naopak očekával slušnou inovaci předchozích modelů, bude příjemně potěšen. Ovládání Nokie 8310 vychází z ostatních telefonů výrobce, což jistě přijme mnoho příznivců značky s potěšením. Struktura menu se samozřejmě trochu změnila, a to především s ohledem na nové funkce telefonu. Nejdůležitější změnou ve výbavě je jistě podpora rychlého přenosu dat technologií GPRS a HSCSD. Telefon by měl v prvním případě podporovat konfiguraci 3+1 timeslot, popřípadě ještě standardní přenos dat rychlostí 14,4 kbps. Datové přenosy jsou možné jen přes vestavěný infraport, kabel k N8310 nepřipojíte. Další významnou novinkou je integrované FM stereo rádio. Tento doplněk však funguje pouze s originální sluchátkovou soupravou, je potřeba speciální konektor. HF sada je však standardně dodávaná s telefonem, takže hned po rozbalení telefonu můžete poslouchat svojí oblíbenou rozhlasovou stanici. Rádio funguje perfektně, příjmové vlastnosti jsou velmi dobré a kvalita reprodukovaného zvuku je solidní. Při poslechu rádia můžete telefon libovolně ovládat a při příchozím hovoru se reprodukce automaticky vypne. Stanice si můžete pojmenovat a do paměti se jich vejde až dvacet.

Z Dalších funkcí Nokie 8310 připomeňme hlasový záznamník na tři minuty hovoru, hlasové ovládání a vytáčení jmen z telefonního seznamu. Telefonní seznam má nyní kapacitu 500 vícepoložkových záznamů, tedy stejně jako u Nokie 6210, ale na rozdíl od ní umí N8310 pracovat najednou jak s vnitřním seznamem, tak s tím na SIM kartě. Vnitřní paměť na SMS zprávy by měla být stejně velká jako u N6210, zatím se nám ji nepodařilo zaplnit. SMS zprávy mohou být dlouhé jen standardních 160 znaků. Při jejich psaní můžete použít prediktivní vkládání textu v českém jazyce, a to včetně diakritiky. Zprávu napsanou včetně háčků a čárek můžete bez obav odeslat na jakýkoliv telefon, dorazí očesaná o diakritiku, ale korektně zobrazená. To platí, i když takovouto zprávu budete posílat na jinou Nokii 8310. 8310 nabízí profily, tři hry (Snake II, Bumper a Pairs II), poznámkový blok, kalendář a další funkce známé z jiných telefonů Nokia.

Model 8310 se finské Nokii rozhodně povedl. Otázkou pouze zůstává, zda zákazníci přijmou extravagantní vzhled některých variant krytů telefonů. Pro ty z nich, kterým by se jasné barvy zdály příliš vyzývavé, bude řešením minimálně námi testované provedení. Rozměry a váha telefonu jsou na solidní úrovni a jeho výbava předstihuje mnohé přístroje z manažerské kategorie. Předpokládaná cena okolo 18 000 Kč za nedotovaný telefon rozhodně není nízká, ale s podobně vysoko nasazenou cenou začínala i předchůdkyně, Nokia 8210, což podle zájmu o ni zákazníkům tolik nevadilo. Samozřejmě s přibývajícím časem cena klesne, právě tak, jako u N8210. Podrobné seznámení s Nokií 8310 vám přineseme v připravované recenzi.